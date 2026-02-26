Maliye stok denetimine başlıyor
Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı çerçevesinde (2023-2025) Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından bu kez de mükelleflere “Stok Gözetim Programı” yazıları tebliğ edilmeye başlandı.
Yazılarda; “Mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesini sağlamak amacıyla davranışsal yaklaşım politikalarından faydalanmak” eyleminden hareketle, beyanname vermelerini sağlamak amacıyla, mükelleflerin davranış değişikliklerinde etkilerin izlenerek gönüllü uyumlarının artırılmasının amaçlandığı belirtilmiştir. Yazılar Vergi Usul Kanununun 148 inci maddesine dayanılarak düzenlenmiş olan “Bilgi İsteme” yazıları olup, söz konusu yazıyla mükelleflerden faaliyet bilgileri, kârlılık bilgileri yanında detaylı stok bilgileri talep edilmektedir.
Yazılar riskli mükelleflere gönderildi
Stok Gözetim yazıları, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan analizler neticesinde; genel risk analiz kümesi içerisinde yer alan mükelleflere tebliğ edildi. Riskli mükellef analizinde, mükelleflerin dönem sonu stokları, dönemler itibariyle stok hareketleri, dönemsel kârlılık oranları, stok beyanı gibi veriler analiz edilerek riskli olduğu düşünülen mükellefler tespit edildi. Söz konusu yazılara verilen cevaplar Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Risk analiz birimince değerlendirmeye tabi tutulacak.
Mükelleften istenen bilgiler neler?
1 Sicil-Faaliyet Kârlılık Bilgisi: Faaliyet Bilgisi bölümüne işletmenin Üretim/Ticaret veya Hizmet İşletmesi olduğu yazılacak. Brüt Satış Oranı ve Net Kâr Oranı yazılacak.
2 İlişkili Kişi Bilgisi: Ortak/Yönetici/ İştirak vb. Vergi No, TC Kimlik No, Ad Soyad Unvan ve ilişkili kişi başlangıç tarihi yazılacak.
3 Stok Yönetim Bilgileri: Stok yönetiminde kullanılan program, kullanılan yöntem (FİFO, Ağırlıklı Ortalama vb.), 2025 yılı stok devir hızı bilgileri yazılacak.
4 Üretim İşletmeleri İçin Stok Hareket Bilgileri: 2025 yılı miktar ve tutar olarak üretim ve kaydi stok bilgileri yazılacak.
5 Ticaret İşletmeleri İçin Stok Hareket Bilgileri: 2025 yılı miktar ve tutar olarak üretim ve kaydi stok bilgileri yazılacak.
6 Stok Farkı Bilgileri: Stok farkı bulunması halinde bu farklara ilişkin bilgiler yazılacak. Farkın nedeni olarak belgesiz alış, belgesiz satış, fire, değerleme hatası gibi bilgiler yazılacak.
731.12.2025 tarihi itibariyle Dönem Sonu Mamül/Ticari Mallara ilişkin bilgiler yazılacak.
82025 yılı Kesin Mizan Bilgisi hazırlanacak.
Açıklamaları yetersiz bulunan mükellefler incelemeye sevk edilecek
Stok Gözetim yazıları tebliğ edilen mükelleflere tebliğ tarihinden itibaren 15 gün süre verilerek istenilen stok bilgilerinin elektronik sistem üzerinden güvenli elektronik imza ile (VDK Dilekçe ve Bilgi Verme Uygulaması) veya Programı yürütülmesi ile görevlendirilmiş olan Vergi Müfettişine iletilmesi gerekmektedir.
Mükellefler tarafından verilen bilgilerin analiz edilmesi ve stoklarda uyumsuzluk tespit edilmesi halinde 2025 hesap dönemine ilişkin risk barındıran mükellefler için fiili envanter çalışmaları yapılarak bu mükelleflerin incelemeye sevk edilmesi planlanmaktadır. İstenilen bilgilerin süresinde verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi halinde Vergi Usul Kanununun mükerrer 355’inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Yapılan çalışma gönüllü uyum çalışması olduğundan, bilgilerinde uyumsuzluk bulunan mükelleflerin öncelikle beyana davet edileceği buna uymayan mükelleflerin incelemeye sevk edileceği tahmin edilmektedir.
