Maliye stok denetimine başlıyor

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Ey­lem Planı çerçevesinde (2023-2025) Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafın­dan bu kez de mükelleflere “Stok Gözetim Programı” yazıları tebliğ edilmeye baş­landı.

Yazılarda; “Mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine ge­tirmesini sağlamak amacıyla davranışsal yaklaşım politikalarından faydalanmak” eyleminden hareketle, beyanname verme­lerini sağlamak amacıyla, mükelleflerin davranış değişikliklerinde etkilerin izle­nerek gönüllü uyumlarının artırılmasının amaçlandığı belirtilmiştir. Yazılar Vergi Usul Kanununun 148 inci maddesine da­yanılarak düzenlenmiş olan “Bilgi İste­me” yazıları olup, söz konusu yazıyla mü­kelleflerden faaliyet bilgileri, kârlılık bil­gileri yanında detaylı stok bilgileri talep edilmektedir.

Yazılar riskli mükelleflere gönderildi

Stok Gözetim yazıları, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan ana­lizler neticesinde; genel risk analiz küme­si içerisinde yer alan mükelleflere tebliğ edildi. Riskli mükellef analizinde, mükel­leflerin dönem sonu stokları, dönemler itibariyle stok hareketleri, dönemsel kâr­lılık oranları, stok beyanı gibi veriler ana­liz edilerek riskli olduğu düşünülen mü­kellefler tespit edildi. Söz konusu yazıla­ra verilen cevaplar Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Risk analiz birimince değer­lendirmeye tabi tutulacak.

Mükelleften istenen bilgiler neler?

1 Sicil-Faaliyet Kârlılık Bilgisi: Faali­yet Bilgisi bölümüne işletmenin Üre­tim/Ticaret veya Hizmet İşletmesi oldu­ğu yazılacak. Brüt Satış Oranı ve Net Kâr Oranı yazılacak.

2 İlişkili Kişi Bilgisi: Ortak/Yönetici/ İştirak vb. Vergi No, TC Kimlik No, Ad Soyad Unvan ve ilişkili kişi başlangıç tarihi yazılacak.

3 Stok Yönetim Bilgileri: Stok yöneti­minde kullanılan program, kullanı­lan yöntem (FİFO, Ağırlıklı Ortalama vb.), 2025 yılı stok devir hızı bilgileri yazılacak.

4 Üretim İşletmeleri İçin Stok Hare­ket Bilgileri: 2025 yılı miktar ve tu­tar olarak üretim ve kaydi stok bilgileri ya­zılacak.

5 Ticaret İşletmeleri İçin Stok Hare­ket Bilgileri: 2025 yılı miktar ve tu­tar olarak üretim ve kaydi stok bilgileri ya­zılacak.

6 Stok Farkı Bilgileri: Stok farkı bu­lunması halinde bu farklara ilişkin bilgiler yazılacak. Farkın nedeni olarak belgesiz alış, belgesiz satış, fire, değerle­me hatası gibi bilgiler yazılacak.

731.12.2025 tarihi itibariyle Dönem Sonu Mamül/Ticari Mallara ilişkin bilgiler yazılacak.

82025 yılı Kesin Mizan Bilgisi hazır­lanacak.

Açıklamaları yetersiz bulunan mükellefler incelemeye sevk edilecek

Stok Gözetim yazıları tebliğ edilen mü­kelleflere tebliğ tarihinden itibaren 15 gün süre verilerek istenilen stok bilgi­lerinin elektronik sistem üzerinden gü­venli elektronik imza ile (VDK Dilekçe ve Bilgi Verme Uygulaması) veya Prog­ramı yürütülmesi ile görevlendirilmiş olan Vergi Müfettişine iletilmesi gerek­mektedir.

Mükellefler tarafından veri­len bilgilerin analiz edilmesi ve stoklar­da uyumsuzluk tespit edilmesi halinde 2025 hesap dönemine ilişkin risk barın­dıran mükellefler için fiili envanter ça­lışmaları yapılarak bu mükelleflerin in­celemeye sevk edilmesi planlanmaktadır. İstenilen bilgilerin süresinde verilme­mesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi halinde Vergi Usul Kanununun mükerrer 355’inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Yapılan çalışma gö­nüllü uyum çalışması olduğundan, bilgi­lerinde uyumsuzluk bulunan mükellefle­rin öncelikle beyana davet edileceği buna uymayan mükelleflerin incelemeye sevk edileceği tahmin edilmektedir.