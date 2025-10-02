Maliyenin ‘Kurgan’ denetimi ve MASAK şüpheli işlem bildirimi

Değerli okurlar Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, mali belgelerde sahtecilik fiillerine yönelik yeni bir çalışma başlattığını ve sahtecilik fiillerine ilişkin 1 Ekim itibarıyla daha sert tedbir ve politikaların uygulamaya alınacağını açıkladı. Şirket sahiplerinin, ‘sahte belgeyi bilmeden kullandığına’ yönelik değerlendirmelere son verilerek, belgenin ‘bilerek’ kullanıldığını esas alan bir yaklaşıma geçiliyor. Sahte belge incelemelerinde, belgenin bilerek veya bilmeyerek kullanıldığının tespitinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından devreye alınan KURGAN (Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi) adı verilen sistemden gelen veriler dikkate alınacak. Geçtiğimiz haftadan itibaren Vergi Denetim Kurulu tarafından KURGAN sisteminden alınan verilerle oluşturulan yazılar mükellefler ile Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlere tebliğ edilmeye başlandı.

KURGAN yazıları ne diyor?

Mükelleflere ve meslek mensuplarına tebliğ edilen yazılar Bilgi İsteme yazıları olup, yazıda 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren sahte belge düzenleme ve kullanma ile daha etkin mücadele edileceği vurgulanıyor. Yazıda, yapılan analiz çalışmaları neticesinde sahte belge düzenleme riski taşıyan firmalardan alışlar listelenerek bu alışlarla ilgili defter kayıtları, ödeme belgeleri ve düzeltme beyannamesi verilip verilmediği sorularak bunun bir erken haberdar etme amacı taşıdığı belirtiliyor.

Sahte faturada bilmeden kullandım dönemi bitiyor

Aslına bakarsanız sahte fatura incelemelerinde kanun ve tebliğde değişen bir şey yok, sadece uygulama değişikliğine gidiliyor. Sahte fatura bilmeden kullanılır ise faturada yer alan KDV indirimleri reddediliyor, bir kat vergi ziyaı cezası uygulanıyor. Ancak sahte fatura bilerek kullanılmış ise faturada yer alan KDV indirimleri reddediliyor, 3 kat vergi ziyaı cezası uygulanıyor ve ilgililer hakkında üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile yargılanmak üzere suç duyurusunda bulunuluyor. 1 Ekimden itibaren yapılacak olan vergi incelemelerinde sahte belgenin bilmeden kullanıldığı yönünde kanaat kullanılması istenilmiyor. İnceleme elemanları kanaat kullanırken KURGAN sisteminden gelen verileri dikkate alacak.

Yazı tebliğ edilen mükellefler ne yapacak

Öncelikle şüpheli olduğu iddia edilen alışlarla ilgili ödeme belgeleri, taşıma veya sevk irsaliyeleri, faturaların içeriği, faturaların nerede kullanıldıkları gibi somut veriler hazırlanmalı ve gelen yazıya belirtilen süre içerisinde cevap verilmelidir.

Yazı tebliğ edilen mali müşavirler yeminli mali müşavirlerce şüpheli işlem bildirimi

KURGAN Bilgi İsteme yazıları hem mükelleflere hem de meslek mensuplarına tebliğ ediliyor. Yazılara ilişkin ne yapılacağı konusunda şaşkınlık ve belirsizlik sürerken, bu yazılardan dolayı Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerce MASAK’a ‘Şüpheli İşlem Bildirimi’ yapılıp yapılmayacağı soru işaretlerine yol açtı. Neyse ki Vergi Denetim Kurulu Başkanı katılmış olduğu bir toplantıda bu yazılardan dolayı MASAK a şüpheli işlem bildirimi yapılmasına gerek olmadığını açıkladı.

Mükellef hakları ihmal edilmemeli

Sahte belge düzenleme riski taşıdığı belirtilen firmalar hakkında yapılan incelemelerde sahteci olmadıkları yönünde raporlar çıkması halinde bu firmaların vergi mahremiyetine aykırı bir şekilde itibar kaybına uğrayacakları hususu göz ardı edilmemelidir. Ayrıca hakkında sahte belge düzenleme raporu olmayan firmalardan alınmış olan faturaların mali idare tarafından alıcı firmanın beyannamelerinden çıkarılmasının istenilmesinin vergi hukukuna uygun olmadığını da belirtelim.