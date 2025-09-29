Maliyenin üst üste gelen uygulamaları mükellefler ve muhasebecilerde gerginlik yaratıyor

Değerli okurlar şunu çok açıkça ifade edeyim ki kim sahte belge düzenliyor, kullanıyor, bu işlemlere ara­cılık veya yardım ediyorsa ce­zasını çeksin, çekecek. Mali İdarenin hele de olabildiğince hızlıca bu tür işlemleri teşhis edip üzerine gitmesi olsa olsa düzgün mükelleflerde mem­nuniyet yaratır, yaratmalı. Bu nedenle yazacaklarımız, eleş­tiri ve uyarılarımız, bu tür çabaların akamete uğratılmadan ve bir afla so­nuçlandırılmadan sürdürülebilir kı­lınmasına dönük.

Maliye seni gözetliyor. Bir dost

Mali İdarenin değişik birimlerin­den gelen yazılar, telefonlar, izahat talepleri, beyan düzenleme zorlama­ları yanında şimdi de Kurgan yazıla­rı, 1 Ekim sonrası yeni yaklaşım dö­nemi açıklamaları, Muhasebeci ve YMM’ler için şüpheli işlem bildirim rehberi üst üste gelince bir tedir­ginlik oluştu. Anladığımız kadarıy­la “ davranışsal ekonomi” kavramı ve yaklaşımı ile bu planlı yapılıyor. Velhasıl Mali İdare bu dönemde ka­yıt dışı ile mücadele de psikoloji ens­trümanını da iyi kullanıyor.

Kuruluş gözetimli analiz sistemi (KURGAN)

Kurgan, Vergi Denetim Kuru­lu’nun yeni uygulamaya aldığı an­lık uyarı, gözetim sisteminin adı. Bu sistemle Mali İdare, sahte belge anomalilerini cari yılda, eş zaman­lı tespit ve teşhis edip şüphelile­rin üzerine gitmeyi hedefliyor. Bu­nu yaparken anomali veya şüphe­sini mükelleflere ve mükelleflerin muhasebecilerine gönderdiği mek­tuplarla bildirip, bir sorun varsa dü­zeltilsin veya vazgeçilsin çabasında olacakmış.

1 ekim sonrası yeni dönem

Mali İdare bizzat Hazine ve Ma­liye Bakanı ağzından defalarca 1 Ekim’den itibaren sahte belge ko­nusunda daha tavizsiz ve toleranssız bir döneme geçileceğini ifade etti.

Biz bunu artık vergi inceleme ele­manları sahte belge kullanımı tes­pit ettiklerinde, kullanılan belgenin miktar ve tutarına da bakmadan, bil­meden kullanıldı demeyecek, üç kat ceza uygulayıp, uzlaşma kabul etme­yip, bir yandan da suç duyurusunda bulunacak diye anladık.

Muhasebeci ve YMM’ler için şüpheli işlem bildirim rehberi yayınlandı

Aslında ortada yeni bir düzenle­me yok. Sadece yeni bir rehber ya­yınlanıp konu ön plana çıkarıldı. Bir de bazı SMMM’lere uygulanan yüksek tutarlı cezalar paylaşılın­ca mesleki camia da konu hararetle tartışılmaya başlandı. Kısaca, mes­lek mensuplarına işlerini yaparken bir suç unsuruna rastlarlarsa bil­dirmek zorunda oldukları, bildirim­de bulunmazlarsa cezalandırılacak­ları hatırlatıldı. Mali İdare öteden beri meslek mensuplarının sorum­luluklarının kapsam ve sınırları ko­nusunda oldukça zorlayıcı yorumlar yapıyor ve bu zorlamalar nedeniyle mesleğin yapılabilirliği tartışmala­rına yol açıyor. Teknik tabirle mali idare meslek mensuplarının belge­lerin doğruluğundan da sorumlu ol­duğu görüşünde ki Mali İdarenin ha­yal ettiği gibi bir değerlendirmenin meslek mensuplarınca yapılabilme­si mümkün değil.

Düzenleyicisi ve kullanma şüphelilerinin üzerine eş zamanlı ve cari yılda gitme çabası

Bugüne kadar yapılan sahte bel­ge incelemelerinde öncelikle mal ve hizmet tedariği sağlayan firma­nın sahte veya muhteviyatı itibariy­le yanıltı belge düzenleyicisi olup ol­madığı yönünde değerlendirme ya­pılır, düzenleyici olduğu yönünde tespit yapılırsa zincirdeki tüm kulla­nıcılar( o şirketten mal veya hizmet alanlar) incelemeye sevk edilirdi. İlk değerlendirme ne kadar sağlam hu­kuki ve nesnel temellere dayanıyor ve sahte belge düzenleyicisi teşhisi doğru ise o şirketten mal veya hiz­met faturası alanlarla ilgili teşhisler de doğru olabiliyor, o aşamada yapı­lan hata ve eksiklikler sonraki halka­larda daha büyük hatalı işlemlere ve mükelleflere yapılan eziyete dönü­şebiliyordu. Anladığımız kadarıy­la yeni yaklaşımda hem düzenleme şüphelileri hem de kullanma ihtima­li olanların üzerine eş zamanlı ve ca­ri yıl tabanlı gidilmeye çalışılacak. Dolayısıyla sahte belge düzenleme ihtimali olan ancak henüz nezdinde raporla tespit yapılmamış mükellef­lerden alımı olan mükellefler de dü­zenleyici şüphelileri ile eş zamanlı incelemeye (bilgi vermeye) maruz kalacak. Böyle bir yaklaşım çok sa­yıda mükellefin bu işlemlerden hak­sız olarak olumsuz etkilenme ihti­malini artırıyor. Burada verilen bil­gilerin ciddi ve detaylı hazırlanması önemli olduğu kadar Mali İdarenin yapılan açıklamaları değerlendir­me ve ayırma kapasitesi de oldukça önemli olacak.

Geometrik sıçrama ihtimali

Virüsün yayılma ihtimali gibi şüpheliler birden tüm mükellefle­ri kapsar hale gelebilir. Bir dönem telecom şirketleri Mali İdarenin şüpheli kategorisine alınmış, o gün ki yaklaşımla da o şirketten hizmet alan tüm kurumlara şüpheli mua­melesi yapılmıştı. Birden fark edil­di ki Türkiye’deki tüm kurumlar sahte belge kullanma şüphelisi hali­ne gelmiş. Bunun üzerine yaklaşım ve listeleme metodunu değiştirmiş­lerdi. Şayet bu ayıklama, kıymet­lendirme, değerlendirme işlemleri sağlıklı olmaz ve toptancı yaklaşım­larla tüm mükellefler zanlı sıfatıyla mahkemelere yığılırsa sistem tıka­nır, durmak zorunda kalır ve bir afla neticelenir.