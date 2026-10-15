Maliyet düşürmenin yolu “birleşme”yken; “bölünme” artıyorsa…

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Destek/teşvik politikalarına rağmen, birleşen firmalarımızın sa­yısı artmıyor…

Dahası…

Yükselen ma­liyetler nedeniy­le yaşanan pazar/ sermaye kaybını önleyebilecek “ön­celikli alternatif” olan doğru ölçeğe ulaşa­bilmenin de formülü olan “birleşme” yerine, “bölün­meler” ve dolayısıyla kuru­lan yeni şirketler dikkat çe­kiyor…

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Bu alışkanlık:

Kapasite fazlalığını, ve­rimsizliği ve dolayısıyla maliyetleri daha da körük­lüyor…

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Yüzde 50 kapasite kul­lanımından sonra kullanı­lan her yüzde 10’luk kapa­sitenin, maliyetleri yüzde 2 oranında düşürdüğü/dü­şürebileceği hesaplanıyor…

Bu hesaplamanın tersten anlattığı:

Yüzde 30-40 kapasite ile çalışan bir fabrikanın/iş­letmenin, (çalıştıramadığı yüzde 60-70’lik kapasite­si sayesinde) yüzde 12-15 maliyet dezavantajı bulu­nuyor…

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Türkiye’de, yüzde 20-30 kapasite ile çalışıp, kredi (borçlanarak) ile yüzdürü­len fabrikalar/işletmelerin sayısı da artıyor…

(Tarımdan sanayiye, it­hal ettiği makineyi yüzde 10 kapasite ile çalıştıran­lar; o makineyi 2-3 yılda hurdaya ayı­ranlar farklı bir ya­zı konusu…)

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Hammadde alı­mından operasyonel işletme giderlerine kadar tüm maliyetle­ri olumsuz yönde et­kileyen “bu yapımız” biliniyorken;

Bu bilgiye rağmen, 2024 yılında 500, 2025 yılında sadece 600 şirket birleş­meye/devralmaya konu ol­muşken;

Ve bu şirketlerin yüz­de 60’ını startup ekosiste­mindeki girişimler, yüzde 40’ını ise perakende sektö­rü (Üreten KOBİ’ler, tarım işletmeleri yok) oluştur­muşken;

Rekabet gücünün ve karlılığın azalmasında, sadece “yüksek enerji/iş­çilik/vergi vb maliyetle­rini” neden göstermek(!) anlaşılabilir mi?

VELHASIL

2026 yılının ilk 8 ayın­da, yükselen maliyetlere ve “kapasite düşürüyoruz” çığlıklarına rağmen, 76 bin yeni şirket kuruldu…

Geçtiğimiz yılın aynı dö­neminde de, kurulan şirket sayısı 71 bini aşarak rekor kırmıştı…

İlk 8 ayda gerçek kişi ti­cari işletme sayısı ise 11 bin 304'ten 11 bin 542'ye çıktı…

Maliyetleri düşürmek için kurmamız gereken kooperatif sayısı mı?

Geçtiğimiz yılın aynı dö­neminde bin 200’e düş­müşken, bu yıl 979’da kal­dı…

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KOBİ'lerin, üretenlerin birleşmesi, yakalanan öl­çek ekonomisi ile rekabet gücünü artırma, maliyet­leri düşürme ve finansma­na daha kolay erişim için stratejik ve gelişmişlerin gelişmelerini sağlayan bir adımken;

Üretimden hammadde alımına, operasyonel gi­derlerden kredi limitine kadar birçok alanda avan­taj sağlarken; Yönetim, muhasebe, pazarlama ve insan kaynakları gibi de­partmanlarda profesyo­nelleşmeyi hızlandırırken (vb): “Birleşme” yerine “bölünmelerin” artması ne anlama gelir?