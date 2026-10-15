Maliyet düşürmenin yolu “birleşme”yken; “bölünme” artıyorsa…
Destek/teşvik politikalarına rağmen, birleşen firmalarımızın sayısı artmıyor…
Dahası…
Yükselen maliyetler nedeniyle yaşanan pazar/ sermaye kaybını önleyebilecek “öncelikli alternatif” olan doğru ölçeğe ulaşabilmenin de formülü olan “birleşme” yerine, “bölünmeler” ve dolayısıyla kurulan yeni şirketler dikkat çekiyor…
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Bu alışkanlık:
Kapasite fazlalığını, verimsizliği ve dolayısıyla maliyetleri daha da körüklüyor…
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Yüzde 50 kapasite kullanımından sonra kullanılan her yüzde 10’luk kapasitenin, maliyetleri yüzde 2 oranında düşürdüğü/düşürebileceği hesaplanıyor…
Bu hesaplamanın tersten anlattığı:
Yüzde 30-40 kapasite ile çalışan bir fabrikanın/işletmenin, (çalıştıramadığı yüzde 60-70’lik kapasitesi sayesinde) yüzde 12-15 maliyet dezavantajı bulunuyor…
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Türkiye’de, yüzde 20-30 kapasite ile çalışıp, kredi (borçlanarak) ile yüzdürülen fabrikalar/işletmelerin sayısı da artıyor…
(Tarımdan sanayiye, ithal ettiği makineyi yüzde 10 kapasite ile çalıştıranlar; o makineyi 2-3 yılda hurdaya ayıranlar farklı bir yazı konusu…)
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Hammadde alımından operasyonel işletme giderlerine kadar tüm maliyetleri olumsuz yönde etkileyen “bu yapımız” biliniyorken;
Bu bilgiye rağmen, 2024 yılında 500, 2025 yılında sadece 600 şirket birleşmeye/devralmaya konu olmuşken;
Ve bu şirketlerin yüzde 60’ını startup ekosistemindeki girişimler, yüzde 40’ını ise perakende sektörü (Üreten KOBİ’ler, tarım işletmeleri yok) oluşturmuşken;
Rekabet gücünün ve karlılığın azalmasında, sadece “yüksek enerji/işçilik/vergi vb maliyetlerini” neden göstermek(!) anlaşılabilir mi?
VELHASIL
2026 yılının ilk 8 ayında, yükselen maliyetlere ve “kapasite düşürüyoruz” çığlıklarına rağmen, 76 bin yeni şirket kuruldu…
Geçtiğimiz yılın aynı döneminde de, kurulan şirket sayısı 71 bini aşarak rekor kırmıştı…
İlk 8 ayda gerçek kişi ticari işletme sayısı ise 11 bin 304'ten 11 bin 542'ye çıktı…
Maliyetleri düşürmek için kurmamız gereken kooperatif sayısı mı?
Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bin 200’e düşmüşken, bu yıl 979’da kaldı…
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KOBİ'lerin, üretenlerin birleşmesi, yakalanan ölçek ekonomisi ile rekabet gücünü artırma, maliyetleri düşürme ve finansmana daha kolay erişim için stratejik ve gelişmişlerin gelişmelerini sağlayan bir adımken;
Üretimden hammadde alımına, operasyonel giderlerden kredi limitine kadar birçok alanda avantaj sağlarken; Yönetim, muhasebe, pazarlama ve insan kaynakları gibi departmanlarda profesyonelleşmeyi hızlandırırken (vb): “Birleşme” yerine “bölünmelerin” artması ne anlama gelir?
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