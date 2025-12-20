Maliyet enflasyonuyla mücadele

UĞUR GÜNDÜZ

Ekonomist - Bankacı

Yapısal dönüşüm sağlanana kadar enflasyonla mücadele etmek ve arz yönlü politikalarla alım gücü düşen kitleleri rahatlatmak şart. Temel hedef, ekonomik aktiviteyi yavaşlatmadan, vatandaşların alım gücünü düşürmeden fiyat istikrarını sağlamak olmalıdır. Maruz kaldığımız maliyetten kurtulmaya yönelik daha kısa vadeli beş ana politika…

Geçtiğimiz haftalarda maruz kaldığımız enflasyonun kur tabanlı bir maliyet enf­lasyonu olduğunu söylemiş, yapı­sal bir sorun olan bu durumun çö­zülmesi için uzun vadeli politika­lardan bahsetmiştim. Kura duyarlı ithalata dayalı üretim modelinden kurtulmak için atılması gereken uzun vadeli stratejik adımları izah etmeye çalışmıştık.

Bu yazımızda ise maruz kaldığı­mız bu maliyetten kurtulmaya yö­nelik daha kısa vadeli politikalar üzerinde duracağız. Çünkü yapısal dönüşüm sağlanana kadar enflas­yonla mücadele etmek ve arz yönlü politikalarla alım gücü düşen kitle­leri rahatlatmak şart.

Türkiye ekonomisindeki enflas­yonun girdi maliyetlerindeki artı­şa (enerji, ithal hammadde, döviz kuru) dayalı bir maliyet enflasyonu olarak teşhis edilmesi durumun­da, geleneksel talep daraltıcı (faiz artışı) yöntemler yerine, arz şok­larını hafifletmeye ve üretim ma­liyetlerini düşürmeye odaklanan çok yönlü bir strateji benimsenme­si gerekir.

Temel hedef, ekonomik aktivi­teyi yavaşlatmadan, vatandaşların alım gücünü düşürmeden fiyat is­tikrarını sağlamaktır.

Uygulanabilir temel politikalar

Önce maliyet enflasyonunu kay­naklarına göre ayırarak beş ana po­litikada yoğunlaşacağız.

1 Döviz kuru istikrarı ve ithalat maliyetlerinin yönetimi

Maliyet enflasyonunun en bü­yük kaynağı, TL'nin değer kaybı­nın ithal girdi maliyetlerini artır­masıdır (geçişkenlik etkisi).

● Hedging (kur riskinden korunma) mekanizması: İtha­lat yapan ve ihracat geliri olma­yan stratejik sektörler için, belirli bir süre boyunca sabit kurdan (ve­ya daha düşük bir volatiliteden) forward sözleşmeleri yapılması­na olanak tanıyan devlet destekli bir kur riskinden korunma prog­ramı (hedging) uygulanması, üre­tim planlamasında maliyet belir­sizliğini azaltır. Burada amaç, üre­ticilerin, kurun yükselmesinden kaynaklanan maliyet artışı riskini ortadan kaldırarak, ürün fiyatları­na (enflasyona) kurdaki oynaklığı yansıtmalarını engellemektir. Bu politika maliyet enflasyonunu doğ­rudan kırmayı hedefler. Kur sabit­leme mekanizması (kısa vadeli kur kalkanı), stratejik üreticilerin ve temel gıda üreticilerinin belirli bir dönem (3 ila 12 ay) boyunca öde­yecekleri ithal girdi maliyetlerini (döviz cinsinden) bugünden sabit­lemelerini sağlar.

Sistem kur korumalı mevdu­at uygulaması ile karşılaştırılma­malıdır. KKM'nin (Kur Koruma­lı Mevduat) temel amacı, Türk li­rasının döviz karşısındaki değer kaybını durdurmak ve tasarruf sa­hiplerini döviz alımından vazgeçi­rerek Türk lirası mevduata yönlen­dirmekti. Amaç temelde aynı -kur stabilizasyonu- olmakla beraber KKM, kuru dizginlerken arz/üre­tim sorunlarına çare olamadı ve enflasyonu indirme etkisi az oldu. Zira temel sorun maliyet enflasyo­nu iken talep kısıcı politikalar uy­gulandığından dezenflasyon süre­ci çok yavaş ilerledi.

Kur Kalkanı, geleneksel banka­cılık hedging ürünlerinden farklı olarak, devlet garantisinde ve sü­rekli optimize edilen bir vade far­kı sözleşmesi sistemi üzerine ku­ruludur.

Bu mekanizmaya kimlerin katı­labileceğini belirlerken sadece ge­leneksel finansal kriterleri değil, aynı zamanda arz zinciri kritikliği ve enflasyon üzerindeki etki de de­ğerlendirilir. Enerji, tarımsal ham­madde, ilaç hammaddesi ve ihracat odaklı yüksek teknoloji girdisi it­hal eden firmalar hedef kitle olarak belirlenebilir. Başvuran firmanın geçmiş fiyatlama davranışı, itha­latın nihai fiyata yansıma katsayı­sı ve sektöründeki rekabetçi yapısı gibi verileri analiz ederek bir ‘Risk Transfer Skoru’ oluşturulur. Yük­sek skorlu (yani enflasyona etkisi yüksek) firmalara öncelik tanınır.

Başvuru ve ‘koruma kuru’nun belirlenmesinde firma, gelecekteki ithalat faturasının vadesini ve dö­viz tutarını sisteme bildirir.

● Koruma kuru (Hedge ra­te): Bu kur, piyasa forward kurun­dan daha istikrarlı ve genellik­le bir miktar sübvanse edilmiş bir kurdur. Bu kuru belirlerken sade­ce piyasa beklentilerini değil, ay­nı zamanda hükümetin enflasyon hedefine ulaşması için gereken maksimum maliyet artışını dikka­te alır. Örneğin spot kur 42 TL iken, 6 aylık piyasa forward kuru 44 TL olabilir. Enflasyonu düşürme he­define ulaşmak için Koruma Kuru­nu 43 TL olarak belirleyebilir

● Vade sonu uzlaşması: Söz­leşme vadesi geldiğinde, gerçek piyasa kuru ile Koruma Kuru kar­şılaştırılır. Eğer vade sonu piyasa kuru (örneğin 46 TL) Koruma Ku­ru’nun (43 TL) üzerindeyse, arada­ki fark (3 TL), Kur Kalkanı Fonu ta­rafından firmaya TL olarak ödenir. Firma, ithalatını piyasadan 46 TL ile yapsa bile, net maliyeti 43 TL’de sabitlenmiş olur. Eğer piyasa kuru (örneğin 42 TL) Koruma Kuru’nun altındaysa, aradaki farkı (1 TL) fir­ma Kur Kalkanı Fonu’na öder. So­nuçta firma, kurun ne kadar yük­seldiğine bakılmaksızın, ithal girdi maliyetini 43 TL üzerinden hesap­lar ve bu istikrarı nihai ürün fiyatı­na yansıtır. Fonun ihtiyaç duydu­ğu kaynağı, en uygun maliyetle ve piyasada oynaklık yaratmayacak şekilde (TCMB rezervlerinden ve­ya uluslararası tahvil ihracından) sağlamayı öneriyoruz.

2 Enerji ve hammad­de maliyetlerinin dü­şürülmesi için yapısal adımlar

Enerji ve hammadde fiyatların­daki küresel artışın yurt içi mali­yetlere etkisini azaltacak yapısal adımlar atılmalıdır.

● Yenilenebilir enerji hızlan­dırma programı: Sanayi tesisle­rinin kendi enerji ihtiyaçlarını kar­şılaması için çatılarda güneş ener­jisi yatırımlarına sıfır faizli, uzun vadeli kredi teşvikleri sağlamak. Bu sayede, sanayinin elektrik mali­yetleri kademeli olarak düşürülür.

● Uzun vadeli stratejik teda­rik sözleşmeleri: Enerji ve kri­tik hammaddeler için (örneğin demir-çelik, petrokimya) spot pi­yasalar yerine, fiyat istikrarı sağla­yan 5-10 yıllık uzun vadeli, hacimli alım anlaşmaları yapmak.

3 Hedefli maliyet sübvan­siyonları ve vergi ayar­lamaları

Gıda ve temel sanayi girdileri üzerindeki geçici maliyet şokları­nı emmek için doğrudan ve geçici müdahaleler yapılır.

● Kritik girdilerde geçici ver­gi indirimi: Akaryakıt, elektrik ve doğalgaz faturalarında, yalnız­ca üretim maliyetlerine yansıyan kısımlarda KDV veya ÖTV oran­larında geçici bir indirime gitmek. Bu indirim, nihai tüketiciye değil, sadece üreticiye yansıtılacaktır. Vazgeçilen vergi gelirlerinin sağ­ladığı sosyal/ekonomik fayda, ge­lirin yaratacağı faydadan fazla ola­caktır.

● Tarımsal üretim desteği: Gübre, tohum, ilaç, işçilik ve mazot gibi tarımsal girdilerde verimlilik odaklı sübvansiyonları artırarak, gıda maliyetlerinin çiftçiden çıkış fiyatını düşürmek. İlgili girdilerde yerli üretimi sağlama stratejisi yü­rütülürken, mevcut durumu kont­rol altına almak için, tarımsal süb­vansiyonlar sağlanmalıdır.

4 Lojistik ve tedarik zin­ciri verimliliği

Ürünlerin tarladan/fab­rikadan rafa ulaşımındaki verim­sizliklerden kaynaklanan maliyet­leri azaltmak.

● Dijital lojistik ağı: Tüm nak­liye, depolama ve gümrük süreçle­rini tek bir dijital platformda bir­leştirerek, taşıma rotalarını opti­mize etmek, boş taşıma oranlarını düşürmek ve ara depo/aracı mali­yetlerini azaltmak.

● Antrepo ve depolama en­tegrasyonu: Büyük ölçekli sana­yi bölgelerinde ortak antrepo ve soğuk hava deposu kullanımları­nı teşvik ederek ölçek ekonomisi oluşturmak.

5 Ücret-fiyat sarmalını kırma

Maliyet enflasyonunun ücret artışları yoluyla kendini bes­leyen bir sarmala dönüşmesini en­gellemek.

● Ücret-verimlilik endeksi: Asgari ücret ve kamu maaş artış­larının belirlenmesinde, yalnızca geçmiş enflasyonu değil, aynı za­manda ulusal ve sektörel verimli­lik artışlarını da içeren bir formül kullanmak. Bu, ücretlerin sadece fiyatları değil, aynı zamanda üret­kenliği de artırmasını hedefler.

● Fiyat beklentisi iletişimi: Uygulanan politikaların maliyet düşürücü etkisini kamuoyuna şef­faf bir şekilde duyurarak, enflas­yon beklentilerini aşağı çekmek ve firmaların maliyet düşüşlerini fi­yatlara yansıtması için baskı oluş­turmak.

Sonuç olarak enflasyonla müca­delede faizi ve talep kısıcı politika­ları nihai araç olarak görmek yeri­ne arz şoklarını emen, yapısal za­yıflıkları gideren ve döviz kurunun maliyetlere etkisini yöneten akıllı, hedefe yönelik ve veri odaklı bir po­litika seti uygulanmalıdır.

Bu strateji ve politikalar enflas­yonu düşürürken ekonomik büyü­meyi sürdürme potansiyeli de taşır.