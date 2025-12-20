Maliyet enflasyonuyla mücadele
UĞUR GÜNDÜZ
Ekonomist - Bankacı
Yapısal dönüşüm sağlanana kadar enflasyonla mücadele etmek ve arz yönlü politikalarla alım gücü düşen kitleleri rahatlatmak şart. Temel hedef, ekonomik aktiviteyi yavaşlatmadan, vatandaşların alım gücünü düşürmeden fiyat istikrarını sağlamak olmalıdır. Maruz kaldığımız maliyetten kurtulmaya yönelik daha kısa vadeli beş ana politika…
Geçtiğimiz haftalarda maruz kaldığımız enflasyonun kur tabanlı bir maliyet enflasyonu olduğunu söylemiş, yapısal bir sorun olan bu durumun çözülmesi için uzun vadeli politikalardan bahsetmiştim. Kura duyarlı ithalata dayalı üretim modelinden kurtulmak için atılması gereken uzun vadeli stratejik adımları izah etmeye çalışmıştık.
Bu yazımızda ise maruz kaldığımız bu maliyetten kurtulmaya yönelik daha kısa vadeli politikalar üzerinde duracağız. Çünkü yapısal dönüşüm sağlanana kadar enflasyonla mücadele etmek ve arz yönlü politikalarla alım gücü düşen kitleleri rahatlatmak şart.
Türkiye ekonomisindeki enflasyonun girdi maliyetlerindeki artışa (enerji, ithal hammadde, döviz kuru) dayalı bir maliyet enflasyonu olarak teşhis edilmesi durumunda, geleneksel talep daraltıcı (faiz artışı) yöntemler yerine, arz şoklarını hafifletmeye ve üretim maliyetlerini düşürmeye odaklanan çok yönlü bir strateji benimsenmesi gerekir.
Temel hedef, ekonomik aktiviteyi yavaşlatmadan, vatandaşların alım gücünü düşürmeden fiyat istikrarını sağlamaktır.
Uygulanabilir temel politikalar
Önce maliyet enflasyonunu kaynaklarına göre ayırarak beş ana politikada yoğunlaşacağız.
1 Döviz kuru istikrarı ve ithalat maliyetlerinin yönetimi
Maliyet enflasyonunun en büyük kaynağı, TL'nin değer kaybının ithal girdi maliyetlerini artırmasıdır (geçişkenlik etkisi).
● Hedging (kur riskinden korunma) mekanizması: İthalat yapan ve ihracat geliri olmayan stratejik sektörler için, belirli bir süre boyunca sabit kurdan (veya daha düşük bir volatiliteden) forward sözleşmeleri yapılmasına olanak tanıyan devlet destekli bir kur riskinden korunma programı (hedging) uygulanması, üretim planlamasında maliyet belirsizliğini azaltır. Burada amaç, üreticilerin, kurun yükselmesinden kaynaklanan maliyet artışı riskini ortadan kaldırarak, ürün fiyatlarına (enflasyona) kurdaki oynaklığı yansıtmalarını engellemektir. Bu politika maliyet enflasyonunu doğrudan kırmayı hedefler. Kur sabitleme mekanizması (kısa vadeli kur kalkanı), stratejik üreticilerin ve temel gıda üreticilerinin belirli bir dönem (3 ila 12 ay) boyunca ödeyecekleri ithal girdi maliyetlerini (döviz cinsinden) bugünden sabitlemelerini sağlar.
Sistem kur korumalı mevduat uygulaması ile karşılaştırılmamalıdır. KKM'nin (Kur Korumalı Mevduat) temel amacı, Türk lirasının döviz karşısındaki değer kaybını durdurmak ve tasarruf sahiplerini döviz alımından vazgeçirerek Türk lirası mevduata yönlendirmekti. Amaç temelde aynı -kur stabilizasyonu- olmakla beraber KKM, kuru dizginlerken arz/üretim sorunlarına çare olamadı ve enflasyonu indirme etkisi az oldu. Zira temel sorun maliyet enflasyonu iken talep kısıcı politikalar uygulandığından dezenflasyon süreci çok yavaş ilerledi.
Kur Kalkanı, geleneksel bankacılık hedging ürünlerinden farklı olarak, devlet garantisinde ve sürekli optimize edilen bir vade farkı sözleşmesi sistemi üzerine kuruludur.
Bu mekanizmaya kimlerin katılabileceğini belirlerken sadece geleneksel finansal kriterleri değil, aynı zamanda arz zinciri kritikliği ve enflasyon üzerindeki etki de değerlendirilir. Enerji, tarımsal hammadde, ilaç hammaddesi ve ihracat odaklı yüksek teknoloji girdisi ithal eden firmalar hedef kitle olarak belirlenebilir. Başvuran firmanın geçmiş fiyatlama davranışı, ithalatın nihai fiyata yansıma katsayısı ve sektöründeki rekabetçi yapısı gibi verileri analiz ederek bir ‘Risk Transfer Skoru’ oluşturulur. Yüksek skorlu (yani enflasyona etkisi yüksek) firmalara öncelik tanınır.
Başvuru ve ‘koruma kuru’nun belirlenmesinde firma, gelecekteki ithalat faturasının vadesini ve döviz tutarını sisteme bildirir.
● Koruma kuru (Hedge rate): Bu kur, piyasa forward kurundan daha istikrarlı ve genellikle bir miktar sübvanse edilmiş bir kurdur. Bu kuru belirlerken sadece piyasa beklentilerini değil, aynı zamanda hükümetin enflasyon hedefine ulaşması için gereken maksimum maliyet artışını dikkate alır. Örneğin spot kur 42 TL iken, 6 aylık piyasa forward kuru 44 TL olabilir. Enflasyonu düşürme hedefine ulaşmak için Koruma Kurunu 43 TL olarak belirleyebilir
● Vade sonu uzlaşması: Sözleşme vadesi geldiğinde, gerçek piyasa kuru ile Koruma Kuru karşılaştırılır. Eğer vade sonu piyasa kuru (örneğin 46 TL) Koruma Kuru’nun (43 TL) üzerindeyse, aradaki fark (3 TL), Kur Kalkanı Fonu tarafından firmaya TL olarak ödenir. Firma, ithalatını piyasadan 46 TL ile yapsa bile, net maliyeti 43 TL’de sabitlenmiş olur. Eğer piyasa kuru (örneğin 42 TL) Koruma Kuru’nun altındaysa, aradaki farkı (1 TL) firma Kur Kalkanı Fonu’na öder. Sonuçta firma, kurun ne kadar yükseldiğine bakılmaksızın, ithal girdi maliyetini 43 TL üzerinden hesaplar ve bu istikrarı nihai ürün fiyatına yansıtır. Fonun ihtiyaç duyduğu kaynağı, en uygun maliyetle ve piyasada oynaklık yaratmayacak şekilde (TCMB rezervlerinden veya uluslararası tahvil ihracından) sağlamayı öneriyoruz.
2 Enerji ve hammadde maliyetlerinin düşürülmesi için yapısal adımlar
Enerji ve hammadde fiyatlarındaki küresel artışın yurt içi maliyetlere etkisini azaltacak yapısal adımlar atılmalıdır.
● Yenilenebilir enerji hızlandırma programı: Sanayi tesislerinin kendi enerji ihtiyaçlarını karşılaması için çatılarda güneş enerjisi yatırımlarına sıfır faizli, uzun vadeli kredi teşvikleri sağlamak. Bu sayede, sanayinin elektrik maliyetleri kademeli olarak düşürülür.
● Uzun vadeli stratejik tedarik sözleşmeleri: Enerji ve kritik hammaddeler için (örneğin demir-çelik, petrokimya) spot piyasalar yerine, fiyat istikrarı sağlayan 5-10 yıllık uzun vadeli, hacimli alım anlaşmaları yapmak.
3 Hedefli maliyet sübvansiyonları ve vergi ayarlamaları
Gıda ve temel sanayi girdileri üzerindeki geçici maliyet şoklarını emmek için doğrudan ve geçici müdahaleler yapılır.
● Kritik girdilerde geçici vergi indirimi: Akaryakıt, elektrik ve doğalgaz faturalarında, yalnızca üretim maliyetlerine yansıyan kısımlarda KDV veya ÖTV oranlarında geçici bir indirime gitmek. Bu indirim, nihai tüketiciye değil, sadece üreticiye yansıtılacaktır. Vazgeçilen vergi gelirlerinin sağladığı sosyal/ekonomik fayda, gelirin yaratacağı faydadan fazla olacaktır.
● Tarımsal üretim desteği: Gübre, tohum, ilaç, işçilik ve mazot gibi tarımsal girdilerde verimlilik odaklı sübvansiyonları artırarak, gıda maliyetlerinin çiftçiden çıkış fiyatını düşürmek. İlgili girdilerde yerli üretimi sağlama stratejisi yürütülürken, mevcut durumu kontrol altına almak için, tarımsal sübvansiyonlar sağlanmalıdır.
4 Lojistik ve tedarik zinciri verimliliği
Ürünlerin tarladan/fabrikadan rafa ulaşımındaki verimsizliklerden kaynaklanan maliyetleri azaltmak.
● Dijital lojistik ağı: Tüm nakliye, depolama ve gümrük süreçlerini tek bir dijital platformda birleştirerek, taşıma rotalarını optimize etmek, boş taşıma oranlarını düşürmek ve ara depo/aracı maliyetlerini azaltmak.
● Antrepo ve depolama entegrasyonu: Büyük ölçekli sanayi bölgelerinde ortak antrepo ve soğuk hava deposu kullanımlarını teşvik ederek ölçek ekonomisi oluşturmak.
5 Ücret-fiyat sarmalını kırma
Maliyet enflasyonunun ücret artışları yoluyla kendini besleyen bir sarmala dönüşmesini engellemek.
● Ücret-verimlilik endeksi: Asgari ücret ve kamu maaş artışlarının belirlenmesinde, yalnızca geçmiş enflasyonu değil, aynı zamanda ulusal ve sektörel verimlilik artışlarını da içeren bir formül kullanmak. Bu, ücretlerin sadece fiyatları değil, aynı zamanda üretkenliği de artırmasını hedefler.
● Fiyat beklentisi iletişimi: Uygulanan politikaların maliyet düşürücü etkisini kamuoyuna şeffaf bir şekilde duyurarak, enflasyon beklentilerini aşağı çekmek ve firmaların maliyet düşüşlerini fiyatlara yansıtması için baskı oluşturmak.
Sonuç olarak enflasyonla mücadelede faizi ve talep kısıcı politikaları nihai araç olarak görmek yerine arz şoklarını emen, yapısal zayıflıkları gideren ve döviz kurunun maliyetlere etkisini yöneten akıllı, hedefe yönelik ve veri odaklı bir politika seti uygulanmalıdır.
Bu strateji ve politikalar enflasyonu düşürürken ekonomik büyümeyi sürdürme potansiyeli de taşır.
