“Maliyetler yüksek”, “Katma değer düşük” deyip, kamyonu tercih edince…

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Yüksek maliyetler nede­niyle “artan fiyatlar”, yurtiçi ve yurtdışına satışları, dolayısıyla üretimi de olum­suz etkiliyor…

Dün açıklanan “sanayi üre­timindeki daralma “ da, “alan­dan yaptığımız bu tespiti” doğruluyor…

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Maliyetler mi?

Enerji, işçilik, navlun vs…

(Maliyetler içinde Ar-Ge kaleminin son sıralarda ol­ması -sorunların ana nede­ni- farklı bir yazı konusu!…)

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Örneğin taşımacılık…

Orada da örnek karayolu ta­şımacılığı…

Karayolu taşımacılığı tabi ki önemli…

Kârlı/hızlı olduğu mesafe­lerde/coğrafya­larda zorunlu olarak da tercih edilmeli…

Ama…

Diğer alterna­tiflere göre ma­liyetli olduğu mesafeler/coğ­rafyalar da göz ardı edilmeme­li… Ve…

Maliyeti düşürecek alterna­tiflere (demiryolu, denizyolu) yatırımlar önceliklendirilme­liydi…

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(Alternatifsizlik nedeni ile örneğin Antalya-İstanbul ta­şıma fiyatı, İstanbul-Hollan­da taşıma fiyatı ile aynı olma­sı da farklı bir yazı konusu)

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Kendimi bildim bileli, tüm planlara/programlara/strate­jilere yazılır:

“Demiryolu yük taşımacı­lığı geliştirilecek; OSB’ler li­manlara bağlanacak vb…”

Ama;

80’li yıllardan buyana kara­yolu yatırımlarına öncelik ta­nınır…

Ve verimli arazilerimiz “ka­rayolu” ile küçültülür; akar­yakıt/kamyon/lastik/yedek parça gibi kalemler ile ithalat büyütülür;

Farklı alanlarda değerlen­dirilebilecek işgücü/zaman/ sermaye bu alanda kullanılır…

VELHASIL

Ar-Ge’yi, teknoloji geliş­tirmeyi, eğitimi öncelik­lendiremediğimiz için ar­tan maliyetler; maliyetleri düşürmek için gereken alt­yapı yatırımlarını (örneğin demiryolunda yük taşıma­cılığı) ve “demiryolu/de­nizyolu taşımacılık mev­zuatlarını, gelişmiş ülkeler örnekleri ile geliştirmeyi (bu alanlarda özel sektör yatırımları gibi) öncelik­lendiremediğimiz” için de arttı/artıyor…

Ama…

Yıllardır hafızalarımı­za kazanan bu bilgiye/ zorunluluğa/eksiğimize rağmen:

Demiryolunun yurtiçi/ yurtdışı taşımacılıkta­ki payının, her geçen gün daha da düştüğünü (tüm taşımacılık içerisinde yüz­de 1’e dahi ulaşamadı; hatta, binde 7’lere kadar düştü…) görüyoruz…

Bile bile, göre göre üre­ticimizin de, tüketicimizin de maliyetlerini yükselti­yoruz…