Malta’ya hastane ile uzanıyor, ‘engelli turizmi’ için Kısıklı’dan yola çıkıyor

TÜRKİYE Sağlık Turizmi Geliştirme Konseyi Başkanı, Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Grubu Başkanı Dr. Köksal Holoğlu, Malta’da hastane, İstanbul Kısıklı’da “engelli turizmi” yatırımına hazırlanırken 17 yıl önceye döndü:

- Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi’nin bitirdikten sonra Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde ihtisas yaparken Orhan Akdeniz’le yolumuz kesişti. Birlikte 17 yıl önce Romatem’i kurduk.

Romatem’in 17 yılda ulaştığı büyüklüğü düşündü:

- İstanbul, Samsun, Bursa, Kocaeli, İzmir, Montenegro ve Bakü’ye uzanan zincir fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine dönüştük. Yurt içinde 580, yurtdışı dahil 630 personelle hizmet veriyoruz. Personelin yüzde 30’u doktor ve fizyoterapist.

Usta tiyatrocu Kenan Işık’ın 2014 yılında beyin kanaması geçirip, tedavi için Almanya’ya gittiği günlerden itibaren arada yazıştığımız Dr. Köksal Holoğlu ile geçenlerde buluştuk, yakın dönemde açtıkları merkezlerle söz girdi:

- İzmir ve Ankara’da şubelerimiz hizmete girdi. Montenegro’da klinik açtık. Montenegro’daki yatırımımız için 1 milyon dolar harcadık.

Azerbaycan’a işaret etti:

- Azerbaycan’ın başkenti Bakü ve Gence’de varız. Kısacası fizyoterapi alanında Türkiye’nin önde gelen zinciri durumuna ulaştık.

Bu noktada Malta’ya uzandı:

- Malta’da St. James Hospital ile ortak 42 yataklı bir hastane kurmak üzere yola çıktık. 10 milyon dolara yakın bir yatırım söz konusu olacak.

İstanbul Kısıklı’da hazırlandıkları yatırıma değindi:

- Kısıklı’da bir “Klinik Otel” projesine başlıyoruz. Tüm odaları handikaplılara uygun olacak.

Kısıklı’daki yatırımın Türkiye’nin “ilk engelli oteli” iddiasıyla devreye gireceğini belirtti:

- 10 bin metrekare kapalı alana sahip tesisin Haziran 2023’te hizmete girmesini hedefliyoruz. Aynı yatırımı bir de İstanbul’un Avrupa yakasında düşünüyoruz. Hedefimiz “engelli oteli” zinciri kurmak.

Yurtdışı yatırımlarını da sürdürmeyi planladıklarını kaydetti:

- Şimdi Almanya’da bir fizyoterapi merkezi kurmak üzere arayışımız var.

Libya savaşı sonrasında “savaş travması” konusunda bir know how kazandıklarını bildirdi:

- O tecrübe Azerbaycan’daki bazı hastaların tedavisinde elimizi güçlendirdi.

Fizyoterapi hastalarının tedavisiyle ilgili fiyat karşılaştırması yaptı:

- İsrail’de bir fizyoterapi hastasının gecelik faturası 1200 doları buluyor. Avrupa’da 750-800 dolar dolayında seyrediyor. Ülkemizde 350 dolar. Bizim hastalarımızın yüzde 80’ini yabancılar oluşturuyor.

Romatem örneği, fizyoterapi merkezlerinin sağlık turizminin önemli durakları arasında yer alabildiğini gösteriyor.

17 yıl önce yola çıkan Romatem’in Montenegro, Azerbaycan derken Malta’ya uzanması, Türkiye adına da önemli bir adımı oluşturuyor.

Trabzon’da sağlık müzesi kurmak için izin bekliyor

ROMATEM Sağlık Grubu İletişim Danışmanı Melek Elitok Tuncay, sağlık müzesi planını anımsattı, Romatem’in kurucu ortağı ve Başkanı Dr. Köksal Holoğlu anlattı:

- 10 yıldır koleksiyon yapıyorum. Hedefim Cumhuriyet dönemini yansıtan bir tıp müzesi kurmak. Sağlık gereçleri, kitaplar derken koleksiyonu büyütüyorum.

Sağlık müzesi için Trabzon’da girişimde bulunduğu binaya değindi:

- Trabzon’da Atatürk’ün ziyaret ettiği eski doğumevi binası var. Ben de orada doğdum. Binaya tadilatını da yapmak üzere talip oldum ama henüz yol alamadım.

Binanın Milli Emlak’tan Sağlık İl Müdürlüğüne geçmiş olduğunu ifade etti:

- Aslında sağlık il müdürlüğü de konuya olumlu yaklaşıyor. Ancak, henüz binanın müze için bize devri konusunda yol almış değiliz.

Ardından ekledi:

- Müzenin yanısıra Karadeniz Bölgesi’nde bir de Sağlık Enstitüsü kurma hedefimiz var.

Fizyoterapi için gelen sağlık turisti 2-3 ay kalıyor

TÜRKİYE Sağlık Turizmi Geliştirme Konseyi Başkanı Dr. Köksal Holoğlu, sağlık turistlerinin ortalama harcamasının 5 bin dolar dolayında olduğunu belirtti:

- Sağlık turizminde bu yıl 7 milyar dolarlık gelire ulaşabileceğimizi düşünüyoruz.

Türkiye’nin sağlık turizminde iddialı olduğunu vurguladı:

- Dünyada en iyi olduğumuz alanlardan biri de sağlık turizmi. Türkiye, sağlık turizminde önemli bir cazibe merkezi.

Sağlık turizminde en zor hastaların fizik tedavi görenler olduğunun altını çizdi:

- Fizyoterapi için gelen sağlık turistinin ülkemizde kalış süresi 2-3 ayı bulabiliyor.

Tanıtım destekleri başta olmak üzere sağlık turizmine dönük ciddi teşviklerin çıkarıldığını anımsattı:

- Ancak, 2019’dan beri sektör teşviklere ulaşamıyor. Yani sağlık sektörü teşvikler konusunda biraz yetim kaldı.

4 yıl önce Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan USHAŞ Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.’ye değindi:

- USHAŞ’ın kurulması doğru bir adımdı. Ancak, USHAŞ’ın önü yeterince açılmıyor gibi bir durum söz konusu.

Bu noktada hastanelerin yatak sayısıyla ilgili şu konuya işaret etti:

- Hastanelerde yatak sayısı konusuna doktor sayısına bağlı bir kota var. Dolayısıyla yatak sayısı artırılamıyor. Söz konusu kotanın yeniden gözden geçirilmesinde yarar görüyoruz.

Bu dönemde mümkün olduğu kadar içeriden borçlanın

KAHRAMANMARAŞ Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (KASİAD) genç ekibinin DÜNYA Gazetesi’yle birlikte düzenlediği “Kahramanmaraş Ekonomi Zirvesi” sırasındaki sohbetlerde Optimum Danışmanlık Kurucusu, uluslararası danışmanlık kuruluşu EY’ın çözüm ortağı Cengiz Göğebakan, kendisine yöneltilen sorular üzerine şu saptamayı yaptı:

- Kredilerin bankaların toplam aktifleri içindeki payı, yüzde 52 ile 2000’lerin başından bu yana en düşük düzeyinde.

Ziraat Bankası’nın eski Genel Müdür Yardımcılarından olan Cengiz Göğebakan, finansmana erişimin zor olduğu bu dönem için tavsiyesini paylaştı:

- Bu dönemde mümkün olduğu kadar içeriden borçlanmaya bakın.

Sözlerini şu soruyla noktaladı:

- Niye leasing sektörü çok dar?