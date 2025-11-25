Mamdani & Trump görüşmesi

Bu haftanın benim için en önemli olayı Mam­dani & Trump buluşmasıydı. Etkisi önem­liydi. Birbirine seçim öncesi çok ağır sözler söy­lemiş iki kişi, seçim sonrası bir araya gelip New York’un geleceğini değerlendirecekti. Gözler bu buluşmaya odaklanmışken sürecin evveliyatı­nı kısaca hatırlayalım. Mamdani, Filistin pro­testoları ile iki sene evvel ünlenmeye başladı. New York Belediye Başkan adayı olmaya karar verdiğinde kimse seçilmesini beklemiyordu. Bunun en önemli sebeplerinden biri söylemle­ri, diğeri rakipleri idi. “Ben sosyalistim” diyen, “Netanyahu Amerika’nın desteğiyle soykırım yaptı” diyen, Filistin’i açıkça savunan bir Müs­lüman’a kimse şans vermedi. Diğer taraftan da ön seçimdeki rakibi, efsane New York Valisi Ma­rio Cuomo’nun oğlu olan, Clinton kabinesinin İskân ve Kentsel Kalkınma Bakanlığını yapan, 56. New York Valisi Andrew Cuomo’ydu. Öyle bir isme karşı ön seçimi bile alması imkansız­dı birçok kişiye göre. Ancak hiç kimsenin hesa­bı tutmadı. Cuomo’yu ön seçimde büyük farkla yenip, Demokrat Parti’nin adayı oldu Mamdani. Karşısında Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Curtis Sliwa vardı. Ancak Cuomo, “Mamdani, Demok­rat Parti’nin adayı olamaz” deyip bağımsız aday oldu. Trump dahil herkes Cuomo’nun arkasında birleşti, ama Mamdani yine herkesi yendi. Bü­tün bu gelişmeler dünya çapında yankı yaptı ve Mamdani & Trump buluşması çok merakla bek­leniyordu. “Trump, Mamdani’yi çalıştırmaz” di­yen muhteşem analistlerden tutun da daha ne­ler neler duyduk. Ancak kimsenin düşündüğü gibi olmadı ve iki New Yorklu, Beyaz Saray’da buluştu. Sorular sertti, “Siz ona komünist dedi­niz, Siz ona diktatör dediniz”lerden başladı so­rular. Git gide sertleşti, ama iki taraf da ortamı germekten ve tansiyonu yükseltmekten kaçın­dı. İşte asıl mesele bu, “neden?”. Siyasetin kuralı mı veya başka sebepler mi var? Aslında olay çok net. Trump’ı iktidara getiren seçmenle Mamda­ni’yi iktidara getiren seçmen New York’ta çok farklı değil. İkisinin de derdi, tasası aynı. İkisi de oy verirken aynı dertlerle oy verdiler. O sebe­bin ne olduğunu da Mamdani konuşması esna­sında söyledi. New York dünyanın en zengin şe­hirlerinden biri. En büyük finans merkezi, işlem gören paranın haddi hesabı yok. Buna rağmen New York şehir nüfusunun 5’te 1’i, iki buçuk do­larlık metro bileti alamıyor. Ev sıkıntısı var. Ge­çim maliyetini karşılayamıyor. Kısaca ekonomi dünyanın her yerinde olduğu gibi New York’u da ağır şekilde vurmuş durumda. Mamdani’yi de Trump’ı da iktidara taşıyan işte bu. Geçim ma­liyetine dayanamayan halkın öyle ya da böyle çı­kış ve kurtuluş araması.

Mamdani yerine, bunu dile getirebilen ve çö­züm üretebilen başka biri de olsa, doğru zaman­da ve doğru yerde seçilirdi. Keza aynı şey Trump için de geçerli. Bu iki isim doğru damara doğ­ru zamanda basmayı becerdiler. İkisi de bir şe­yin farkında, kavga ederek ortamı gererek si­yasetten beslenmek ekonominin rahat olduğu zamanda olur. Bu zamanlarda istemeseler de birbirlerinden haz etmeseler de bir şekilde diya­log kurmak ve birlikte çalışmak zaruridir. Yoksa ne Mamdani ne de cumhuriyetçiler bir sonraki seçimde başarı yüzü göremezler.

Ekonomi her şeyin ötesinde Amerikan si­yasetinin can damarı. Ne İsrail ne Ukrayna ne MAGA (Make America Great Again) ne kür­taj ne başka bir şey, insanın cebini etkileyen her şey Amerika’da oyun değiştirir. 2028 se­çimlerine daha zaman çok. Seçim süreci, baş­ta ekonomi olmak üzere 2028 rüzgarını iyi ya­kalayan, havayı iyi koklayan isimlerin etrafında dönecek. Mamdani ABD’de doğmadığı için bu isimlerin dışında kalıyor, başkan adayı olamaz. Trump’ın ise bir daha hakkı yok. İşin entere­san kısmı da şu ki, bundan sonra çıkacak isimle­ri doğru takip edip, rüzgârı doğru yakalayanları gözlemek lazım. Takipte kalın. Birlikte 2028’e adım adım bu köşeden yelken açıyoruz.