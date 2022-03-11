Mangal kömürü ve maskeden 215 milyon lira ciro nasıl çıktı?

Son yıllarda yazılım, teknoloji, start up girişimler çok konuşuluyor. Türkiye bu konularda küresel çapta girişimler ve yatırımlarla adını duyuruyor. Ancak, geleneksel sektörlerdeki iddialı girişimcilerimiz de ekonomimiz için son derece önemli. Özellikle de istihdama çok katkı sağlayan sektörlerde güçlü kalmak şart. İşte böyle bir profile sahip ilginç girişimcilerimizden biri de Nuri Doğan. Mangal kömürü, tek kullanımlık ürünler, mutfak yardımcıları, çöp torbaları ve maske üretip satarak daha 43 yaşında 215 milyon lira ciroya ulaşan Nuri Doğan yeni ve ilginç alanlara üretim yatırımlarını da sürdürüyor. Nuri Doğan’ın şirketi Ece Piknik Ürünleri Plastik ve Kömür Üretim İthalat İhracat A.Ş. (Ece Piknik), Dilovası’nda 25 bin metrekare kapalı alanda üretim yapıyor. Covid 19 salgınında da maske üretimine girerek çok hızlı bir büyüme yakalayan Ece Piknik’in sahibi Nuri Doğan,2023 sonunda 1,5 milyar lira ciro, bin kişilik istihdam hedefi koyduğunu söylüyor.

Pazarlama yeteneği, girişimci yaptı

Çankırılı olduğunu belirten Nuri Doğan’ın, girişimci adayı bütün gençlerimize ilham verecek öyküsünde çok önemli karar anları var. ‘Nasıl başladınız’ diyorum, yanıtı şöyle oluyor: “17 yaşında üniversiteye hazırlık için dershaneye giderken harçlığımı çıkartmak amacıyla iş arıyordum ve bir pazarlama firmasında işe başladım. İş görüşmemi yaptığım şirketin pazarlama müdürü, ‘marketlere ürün pazarlayacaksın’ dedi. Ben zaten ne iş verseler yapacaktım ama pazarlamada yetenekliymişim ki 40 kişilik ekip içinde kısa sürede satış birincisi oldum. Bir yılda da kendi arabamı satın aldım. Baktım ki iyi para kazanıyorum, ben de kısa yoldan hayata atıldım ve üniversite okumayı bir kenara bıraktım. Yerel marketleri dolaşıp ürün pazarlıyordum. Aslında klasik plasiyerlik işiydi ama benim cirom hep çok yüksek oluyordu. Makarna, salça, tuvalet kâğıdı, çocuk bezi satıyordum. Çalıştığım yer 15 kadar bayisi olan bir firmaydı. İlk başta Kartal bölgesini, sonra Gebze bölgesini bana verdiler. 5 yıl kadar böyle devam ettim ve çok iyi bir mesleki deneyim oluşturdum. Sonra şirketin ortakları arasında sorunlar çıktı ve evlenmeme bir hafta kala (eşim de aynı şirkette çalışıyordu) istifa ettim. Bir hafta sonra ise önemli bir kahve firmasından teklif geldi. 6 ay kadar da orada kahve pazarladım. Sonra eski patronlarımdan yine teklif geldi ve bana ‘sen artık kendi işini yap’ dediler, bayilik verdiler. Bayilik işi de 4 yıl sürdü. Sonra kendi markamla ürünlerimi çıkarmaya başladım. 2005 yılında Ece markasıyla ürün grubu oluşturdum. Tuvalet kâğıdı ve kullan-at ürünleri muhtelif üreticilere yaptırıp yerel marketlere satıyordum.”

Maske işi bizi 3 kat büyüttü

Çok sayıda girişimci için fırsatlar sunan Covid 19 Pandemisi Nuri Doğan için de yeni bir yatırıma yol açmış. Pandemiyle birlikte maske işine giren Nuri Doğan, “Maske işiyle cirom 3 kattan fazla büyüdü.Maskede, pandeminin çok erken zamanında (Nisan 2020’de) piyasanın ihtiyacına cevap vermeye başladık ki bu bize maksimum düzeyde ciro getirdi. Maske için başlangıçta 20 milyon liralık yatırım yaptık ve şu anda Türkiye’nin en büyük maske üreticilerinden biriyiz. Aylık üretim kapasitemiz 50 milyon adet. Maske işiyle birlikte çalışan sayımız 50’den 500’e çıktı. Geçen yılı tüm ürünlerde 215 milyon lira ciroyla tamamladık. Bu yıl ise 300 milyon lira ciro yaparız” diyor. Mangal kömürü üretiminde ‘ağaç kullanmamak’ için inovatif bir çaba içinde olduklarını ve sonunda çözüm bulduklarını söyleyen Nuri Doğan, şöyle devam ediyor: “Bergama’ya yeni bir fabrika kuruyorum. Çok özel bir mangal kömürü fabrikası olacak. Zeytin, kayısı ve şeftali gibi meyvelerin çekirdeklerinden mangal kömürü üreteceğiz. Yani ağaç kesmeden mangal kömürü üretiyor olacağız. Bu konuda dünya çapında iddialı bir kapasiteye ulaşmak istiyoruz. Bir de pirina yağı işimiz olacak. Onun için de yatırım hazırlığımız sürüyor. Pirina yağı zeytinin çekirdeğinden üretiliyor. Planladığımız gibi devam edebilirsek 2023 yılının sonunda 1,5 milyar lira ciro hedefliyoruz. Çalışan sayımız ise bin kişiye ulaşacak.”

Mangal merakımdan büyük iş çıktı

Nuri Doğan’ı üretici olmaya götüren ilk fikir ise hobisinden doğmuş. Şöyle devam ediyor: “Hobi olarak mangala çok ilgim vardır. Seviyorum mangal yapmayı. Biraz mangal kömürü işini araştırdım. Paketlemesini yaptım ve ilk imalatım onunla başladı. Mangal ve piknik konsepti üzerine tamamlayıcı ürünlere yöneldim. 2014’e kadar böyle yerel marketlere ürün satarak devam ettim. Ulusal marketlere pek iyi bakmıyordum. Çünkü ‘malı veririz, ödememizi alamayız, alakasız konularda fatura keserler’ diye çok korkuyordum, bu yüzden de onlardan uzak duruyordum. Ama öyle değilmiş, bir tanesine malı verdim, 60 gün sonra paramı ‘tık’ diye ödediler. Hiç sorun olmadığını anlayınca. Diasa ile başladığım ‘ulusal indirim marketlere ürün verme süreci’ Şok, ardından Bim ve A101’e yayıldı. Rakamlarım hızla büyüdü. Mal verdiğim yerler bana yetmemeye başladı. 2015’de tedarikçilerimden biri işi bırakmak istedi. Ben de onun üretimini, fabrikasını satın aldım. Sonra da kapasiteyi büyüttüm. Şu anda yıllık 3,5 milyar adetlik kullan-at ürün kapasitesine sahibiz.”