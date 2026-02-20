Mango Man X Richard James: Erkek gardırobunda yeni terzilik dönemi
Mustafa YALÇIN
mustafaylc@gmail.com
Dünyanın önde gelen moda markalarından Mango’nun erkek kategorisi Mango Man, ikonik İngiliz dikimevi Richard James Savile Row ile gerçekleştirdiği işbirliğiyle klasik terziliği çağdaş bir perspektifle yeniden yorumluyor. Bu koleksiyon yalnızca iki markanın logolarını bir araya getiren ticari bir hamle değil; aynı zamanda Savile Row’un köklü mirasını, Mango’nun global moda diliyle buluşturan stratejik bir adım.
Londra’daki Savile Row, iki asrı aşkın süredir erkek terziliğinin kalbi olarak kabul ediliyor. Richard James ise bu geleneği modern kesimler, cesur renk paletleri ve güncel silüetlerle dönüştüren en önemli moda evlerinden biri. Mango Man’in güçlü perakende ağı ve erişilebilir lüks yaklaşımı sayesinde bu terzilik anlayışı artık çok daha geniş bir kitleye ulaşıyor.
Bu özel kapsül koleksiyonda omuz yapısı belirgin ama hareket özgürlüğü sunan ceketler, İngiliz renk paleti, kaliteli kumaş seçimi ve modern siluetler öne çıkıyor. Özellikle takım elbise ve blazer ceketlerde Savile Row estetiğinin net izleri görülürken, Mango’nun tasarım dili sayesinde günlük hayata adapte edilebilir parçalar sunuluyor. Bu da koleksiyonu yalnızca özel günler için değil, iş yaşamından akşam davetlerine kadar geniş bir kullanım alanına taşıyor. Aynı zamanda bu koleksiyon, “erişilebilir lüks” kavramının erkek modasındaki yükselişini de destekliyor. Özel dikim estetiği artık yalnızca Savile Row’a gidebilenlerin ayrıcalığı değil; global perakende sayesinde daha geniş kitlelerin gardırobuna giriyor.
Stil önerisi
Bu koleksiyondan bir lacivert takım elbiseyi ince dokulu balıkçı yaka triko ile kombinleyerek sofistike bir şehir stili, klasik beyaz gömlek ve deri Oxford ayakkabıyla zamansız bir iş görünümü, basic tişört ve sneaker ile modern smart-casual bir siluet haline getirmek mümkün.
