Mantık seçimi

Otomotiv Gazetecileri Derneği’miz OGD’nin 35 yeni model seçeneğini 11 Nisan’da öncelikle son 7’ye düşüreceği, 10 Mayıs’ta Intercity F1 pistimizde son testlerini yapacağı ve 7 Haziran’da oylama sonuçlarını açıklayacağı 2022 için Türkiye’de Yılın Otomobili seçim süreci başlarken, 22 yıldır Türkiye jürisi olduğum, 32 Avrupa ülkesini kapsayan AutoBest’in “Avrupa’da Satın Alınabilecek En İyi Otomobil” sonuçlarını hatırlatmak istiyorum.

Avusturya Teesdorf OAMTC pistinde otomotiv medyasında mevcut olan en karmaşık test setini profesyonelce organize ederek; fiyat, güvenlik, tüketim, konfor, çevrecilik, pratiklik, servis ağı, yedek parça dağıtımı ve çok yönlülüğün yanında tasarım, yeni bağlantılı teknolojiler, yol tutuş ve dinamikleri gibi kritik 13 kriterden oluşan karmaşık fakat şeffaf oylama sistemiyle tüketici avantajlarının değerlendirildiği, uluslararası “Halkın Otomobili” seçimlerimizde geçmişten bugüne Skoda Fabia Sedan, Citroen C3, Fiat Panda, Dacia Logan, Kia Rio, Opel Corsa D, Fiat Linea, Renault Symbol, Chevrolet Cruze, Dacia Duster, Hyundai Elantra, Ford B-Max, Hyundai i10, Opel Corsa E, Fiat Egea, Seat Ateca, Citroen C3 Aircross, Citroen Berlingo ve Opel Combo, Opel Corsa F ve Seat Leon, “tüketiciye en mantıklı teklifi sunan otomobil”ler olarak AutoBest ünvanına kavuşmuşlardı.

2022 seçimimizde ise tutucu davranmayıp, otomobil pazarında baş döndürücü bir hızla gelişen elektrikli seçenekler yollarda çoğalmaya başlarken, sunduklarının karşısında en ekonomik fiyatlı bir küçük BEV Dacia Spring, nihai sıralamamızda liderliğe yerleşti. 2021 Eylül’ündeki EcoBest Challenge’ta 8,25 km/kWh’lik şaşırtıcı elektrikli verimlilik sonucuyla da öne çıkmış olan Dacia Spring, düşünüldüğünden çok daha hızlı gelişen elektriklilerin erişilebilir bir ekonomide herkese ulaştırılmasını amaçlayan nitelikleriyle 21 yıllık AutoBest oylamamızda en yüksek puanları toplayan ilk elektrikli otomobil oldu.

Eektromobiliteye ve sıfır salımlı araçlara geçişi kolaylaştırma ve bir elektriklinin herkes için uygun maliyetli olması ve şehirleri karbondan arındırma sürecine destek vermesi gibi misyonlar üstlenmiş Dacia Spring’in “The Best Buy Car of Europe 2022” başarısının ardından önümüzdeki yıl Avrupa’da da üretilmeye başlanacak olması da, Renault Grubu’nun bu küçük seçeneğe verdiği önemi kanıtlıyor. Diğer yanda performans ve yol tutuşu, menzili, güç aktarma organlarının tasarımından ve yerleşiminden etkilenmeyen yolcu alanıyla yüzde yüz elektrikli Renault Megane E-Tech de, bu yılın AutoBest mansiyonlarından ECOBEST 2022 olarak ödüle layık görüldü.

Togg ve VinFast gibi yepyeni elektrikli markaların tasarım ve prototip geliştirme işlerine de imzasını atan efsanevi dizayn evi Pininfarina’nın CompanyBest, Hırvatistan’dan bile dünya devlerine teknolojilerini satan uluslararası güçte bir elektrikli marka çıkabileceğini gösteren Mate Rimac’ın ManBest, elektriklenen otomotive en şık şekilleri modern bağlantı tekniğiyle kazandıran Mercedes-Benz’in EQS modelindeki MBUX hiper ekranının SmartBest, yarış dünyasını elektriklendiren Formula E ve Extreme E’nin yöneticisi Alejandro Agag’ın SportBest ünvanlarına kavuşması da, aslında hep otomotivin elektriklenmesiyle ilgili sonuçlar idi. Hafif ticari dünyasından ise stereo kameralı Isuzu D-Max’in Euro NCAP’te ilk kez 5 yıldızlı Pick-Up olarak değerlendirilmesi de, AutoBest üyelerinin bu yılın SafetyBest kararına yön verdi.