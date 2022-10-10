Maraşlı BLC Group, 100 milyon liralık yatırım yaptı

Kahramanmaraş merkezli, tekstil, gıda, geri dönüşüm, turizm alanlarında faaliyet gösteren BLC Group, bölgenin en köklü kuruluşlarından biri. Geçen yıl yaptığı 100 milyon liralık yatırımla yeşil üretime odaklanan BLC Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, yeni tesisle ihracatını da yüzde 30 artırdı. 2020 yılında 150 milyon lira, 2021 yılında da 300 milyon liralık ciro elde eden BLC Group’un geri dönüştürülmüş kompozit ahşap alanında yanmayan, suya tamamen dayanıklı ve antibakteriyel ürünleriyle yeni projelere imza attığını anlatan Balcıoğlu, baca ısı geri kazanımı, atık su geri kazanımı, insana ve doğaya zarar vermediği ispatlanmış ürünlerle üretim, artan kumaşların geri dönüşümü ile çevre dostu teknolojiler geliştirdiklerini ifade etti.

TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ KOMPOZİT PANELİNİ ÜRETTİ

2022’de yüzde 50 kapasite artışına gittiklerini anlatan Balcıoğlu, “Yüzde 80 enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılayan, bilinen süreçlere göre yüzde 35 daha az su ve kimyasal tüketen, atık suyunun yüzde 75’ini geri dönüştürüp üretimde kullanan, organik ve geri dönüştürülmüş materyallerden oluşturduğumuz ürün portföyümüzü bu alanlarda dünya çapında akredite olan sertifikalarla belgeler hale geldik. Kapasite artışına rağmen karbon salınımımızı ciddi ölçüde azalttık” dedi. Türkiye’nin ilk yerli kompozit ahşap panel üretimi ile markalandırdığı PlusWood’u dünyaya satmaya başladıklarını söyleyen Balcıoğlu, “Metale yakın yanmazlık özelliği ve dayanımı sayesinde PlusWood savunma sanayinde de kullanılma uygun. 5 bin metrekarelik kapalı alanda üretilen PlusWood, ahşabın doğaya zarar vermeden, tamamen geri dönüştürülebilen, teknolojik ve bir o kadar da modern bir alternatifi” diye konuştu.

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Şahin Balcıoğlu, aynı zamanda Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanlığı görevini yürütüyor.