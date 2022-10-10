  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. KERİM ÜLKER
  4. Maraşlı BLC Group, 100 milyon liralık yatırım yaptı

Maraşlı BLC Group, 100 milyon liralık yatırım yaptı

KERİM ÜLKER
KERİM ÜLKER Perde Arkası kerim.ulker@dunya.com

Kahramanmaraş merkezli, tekstil, gıda, geri dönüşüm, turizm alanlarında faaliyet gösteren BLC Group, bölgenin en köklü kuruluşlarından biri.  Geçen yıl yaptığı 100 milyon liralık yatırımla yeşil üretime odaklanan BLC Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, yeni tesisle ihracatını da yüzde 30 artırdı. 2020 yılında 150 milyon lira, 2021 yılında da 300 milyon liralık ciro elde eden BLC Group’un geri dönüştürülmüş kompozit ahşap alanında yanmayan, suya tamamen dayanıklı ve antibakteriyel ürünleriyle yeni projelere imza attığını anlatan Balcıoğlu,  baca ısı geri kazanımı, atık su geri kazanımı, insana ve doğaya zarar vermediği ispatlanmış ürünlerle üretim, artan kumaşların geri dönüşümü ile çevre dostu teknolojiler geliştirdiklerini ifade etti.

TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ KOMPOZİT PANELİNİ ÜRETTİ

2022’de yüzde 50 kapasite artışına gittiklerini anlatan Balcıoğlu, “Yüzde 80 enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılayan, bilinen süreçlere göre yüzde 35 daha az su ve kimyasal tüketen, atık suyunun yüzde 75’ini geri dönüştürüp üretimde kullanan, organik ve geri dönüştürülmüş materyallerden oluşturduğumuz ürün portföyümüzü bu alanlarda dünya çapında akredite olan sertifikalarla belgeler hale geldik. Kapasite artışına rağmen karbon salınımımızı ciddi ölçüde azalttık” dedi. Türkiye’nin ilk yerli kompozit ahşap panel üretimi ile markalandırdığı PlusWood’u dünyaya satmaya başladıklarını söyleyen Balcıoğlu, “Metale yakın yanmazlık özelliği ve dayanımı sayesinde PlusWood savunma sanayinde de kullanılma uygun. 5 bin metrekarelik kapalı alanda üretilen PlusWood, ahşabın doğaya zarar vermeden, tamamen geri dönüştürülebilen, teknolojik ve bir o kadar da modern bir alternatifi” diye konuştu. 

 

Resim altı

 

Şahin Balcıoğlu, aynı zamanda Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanlığı görevini yürütüyor. 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Pandemiyle siparişler dijitalleşti, özel üretim pazarı 2 milyar dolara ulaştı 08 Ekim 2022
Gedik Holding, Dubai ve Hindistan’da iki şirket kurdu 05 Ekim 2022
Kimpaş’tan ikinci Naksan satın alması 03 Ekim 2022
Rusya Merkez Bankası Başkanı Türkiye’ye gizlice neden geldi? 29 Eylül 2022
“WhatsApp ile Rusya ve Batı’ya ihracat yapıyoruz” 28 Eylül 2022
Ankara Esenboğa Havalimanı tekrar ihaleye çıkarılacak 26 Eylül 2022
Çelebi Hindistan’da, TAV Nijerya’da teklife hazırlanıyor 21 Eylül 2022
Tekfen, Libya’yı suya kavuşturacak 19 Eylül 2022
Azerbaycan ve Türkiye, savunma sanayiinde ortak yatırım yapacak 12 Eylül 2022
Küba, Karadeniz Holding’den yeni enerji gemileri talep etti 07 Eylül 2022