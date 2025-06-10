Maraş’tan ‘Mektup’ gelecek Anadolu’nun ilk 'unicorn’u olacak

Bir grup genç mühendis tarafından Kahramanmaraş’ta kurulan yapay zekâ tabanlı çok dilli mesajlaşma uygulaması ‘Mektup’, Anadolu’nun ilk unicorn’u olmaya aday. Uygulama geçen hafta Tulpar Holding bünyesindeki girişim sermayesi fonu Paradigma Kapital’den 150 bin dolarlık yatırım aldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketle­rinden birine sahne oldu Kahramanmaraş. 7 Şu­bat 2023’te başlayan deprem fırtınası 11 kentte binlerce ca­nımıza mal oldu. Milyonlar­ca kişinin hayatını değiştiren Kahramanmaraş merkezli afetin yaralarını sarmaya ça­lışan bölge insanı için umut, yeniden ayağa kalkmakta ya­tıyor. Yeniden imar edilen kentlerde hayat, her ne ka­dar deprem öncesindeki can­lılığını yitirse de bölgeyi terk edenlerin oluşturduğu kala­balığı geri getirme amacıyla çalışanlar da var. Kahraman­maraş’ta kurulan ‘Mektup’ onlardan biri.

Aralarında yazılım ve ya­pay zekâ uzmanının bulundu­ğu bir grup genç mühendis ta­rafından kurulan Mektup’un başında ise Kahramanmaraşlı Mustafa Çuhadar bulunuyor. Depremin yarattığı yıkımın üzerine Kahramanmaraş’ın hatta Anadolu’nun ilk uni­corn’u olmaya aday olan Mek­tup, dil farklılıklarını ortadan kaldıran bir uygulama. Tam da depremin ikinci yıl dönü­mü olan 7 Şubat’ta kullanıcı­larla buluşan Mektup, dünya geneline yayıl­mış 96 farklı dili, hem de aksanlarıyla uyguluyor. Mektup’a bu yetenekle­ri ve çok daha fazlasını kazandıran ise yine eki­bin kendi geliştirdiği ve ‘Mia’ adını verdiği bü­yük dil modeli.

WhatsApp veTranslate yapay zekâ ile buluştu

Basit bir anlatımla; WhatsApp gibi mesaj­laşma uygulamaları­nın tüm yeteneklerini yapay zekâ altyapısı ile ileriye taşı­yan Mektup; yazılı, sesli ve gö­rüntülü iletişimde dil engelle­rini tamamen ortadan kaldırı­yor. Yani bir İtalyan ile yazılı, sesli veya görüntülü iletişim halindeyken, karşıdan gönde­rilen sesli veya yazılı mesaj­lar Türkçe’ye, sizin mesajları­nız ise İtalyanca olarak anın­da karşınızdakine ulaşıyor. Bu sadece mesajlar ile de sınırlı değil. Yine örneğin bir İtalyan ile canlı görüntülü konuştu­ğunuzda siz Türkçe konuşur­ken karşınızdaki sizi, sizin ses tonunuzla İtalyanca konuşu­yor olarak duyuyor. Ve bu 96 dilin tamamı için karşılıklı olarak böyle.

Geçen hafta Mektup ilk önemli yatırımını aldı. Ya­pay zekâ tabanlı çok dilli me­sajlaşma uygulaması, Tulpar Holding bünyesinde kurulan girişim sermayesi fonu Para­digma Kapital’den yaklaşık 6 milyon lira yani 150 bin do­larlık yatırım aldı. Mektup’un global büyüme sürecinin hız­lanacağını kaydeden Tul­par Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş, “Bilim temelli girişimlerin küresel pazarda yer bulması, sade­ce ekonomik değil, toplumsal dönüşüm açısından da strate­jik öneme sahip” dedi.

“Profile göre tatil programı da hazırlayacak”

Erkut Çavuş, bu yatırımın yalnızca Mektup’un tekno­lojik gelişimini değil, aynı za­manda Türkiye’deki bilim te­melli girişimlerin küresel pa­zarda yer bulma yolculuğunu da desteklediğini ifade ediyor. Çavuş, “Mektup’ta yapay zekâ akıllı asistan uygulaması da yer alacak. Örneğin sadece ko­nuşarak talimat verdiğinizde uygulama sizin için uçak bile­ti alıp otel, araç vs. tüm rezer­vasyonlarınızı yapabilecek. Hatta sizin profilinize yönelik program da hazırlayacak” di­ye konuştu.

“Kuantum odağımızda”

Mektup yatırımının, Tul­par Holding bünyesinde oluş­turulan ve erken aşama bilim ve teknoloji projelerine odak­lanan Paradigma Kapital Gi­rişim Sermayesi Yatırım Fo­nu’nun ilk adımlarından biri olduğunu kaydeden Erkut Ça­vuş, fonun odak noktasının, yalnızca kârlı yatırım fırsat­ları olmadığını, aynı zamanda bilimsel üretimin ve bilgi te­melli girişimciliğin sürdürü­lebilir bir geleceğe dönüştü­rülmesi olduğunu söyledi.

Şu anda fonun yatırım radarın­da, sağlık ve yapay zekâ enteg­rasyonu, kuantum teknoloji­leri, savunma sanayi gibi ileri teknoloji alanlarında proje­ler yer aldığını belirten Çavuş, şöyle konuştu: “Bununla bir­likte, çalışmalarımızı bir ürü­ne, hizmete veya teknolojiye dönüştürme potansiyeli taşı­yan farklı disiplinlerden bilim insanları ve girişimcilerle de görüşmelerimizi sürdürüyo­ruz. Laboratuvarlarında gele­ceği inşa eden bilim insanları­nı desteklemek, sadece finan­sal bir tercih değil; kalıcı bir toplumsal dönüşüm hedefi­dir. Bilimsel üretimi ticarileş­tirecek bu ekosistemi kurabi­lirsek, ülke olarak yalnızca ta­kip eden değil, yön veren olma şansımız var.”

“Türk yatırımcıları için dil sınırını kaldırıyoruz”

Tulpar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş, küresel mesajlaşma uygulamalarının 2023’te 50 milyar dolar, 2024’te ise 54 milyar dolarlık bir pazara sahip olduğunu, yıllık yüzde 7,5 büyüme kaydettiğini belirtti. Erkut Çavuş, “Yapay zekâ ise şimdilik 450 milyar dolara sahip. Türkiye’de ne yazık ki dil konusunda sorunlarımız var. Bir çekince haline gelmiş durumda. Dünyanın 200 ülkesine ihracat yapan Türk yatırımcıları için artık bu sınırı kaldırıyoruz. Beta sürecinde 100 bini aşkın kullanıcıya ulaşan Mektup’un, işitme engellilere yönelik çözümleri, çok dilli asistan desteği ve kurumsal kullanım potansiyeliyle dikkat çekiyor. Eğitimden sağlığa, turizmden iş dünyasına kadar geniş bir kullanım yelpazesinde test edildi ve teknik altyapısı başarı sağladı ” dedi.