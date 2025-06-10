Maraş’tan ‘Mektup’ gelecek Anadolu’nun ilk 'unicorn’u olacak
Bir grup genç mühendis tarafından Kahramanmaraş’ta kurulan yapay zekâ tabanlı çok dilli mesajlaşma uygulaması ‘Mektup’, Anadolu’nun ilk unicorn’u olmaya aday. Uygulama geçen hafta Tulpar Holding bünyesindeki girişim sermayesi fonu Paradigma Kapital’den 150 bin dolarlık yatırım aldı.
Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden birine sahne oldu Kahramanmaraş. 7 Şubat 2023’te başlayan deprem fırtınası 11 kentte binlerce canımıza mal oldu. Milyonlarca kişinin hayatını değiştiren Kahramanmaraş merkezli afetin yaralarını sarmaya çalışan bölge insanı için umut, yeniden ayağa kalkmakta yatıyor. Yeniden imar edilen kentlerde hayat, her ne kadar deprem öncesindeki canlılığını yitirse de bölgeyi terk edenlerin oluşturduğu kalabalığı geri getirme amacıyla çalışanlar da var. Kahramanmaraş’ta kurulan ‘Mektup’ onlardan biri.
Aralarında yazılım ve yapay zekâ uzmanının bulunduğu bir grup genç mühendis tarafından kurulan Mektup’un başında ise Kahramanmaraşlı Mustafa Çuhadar bulunuyor. Depremin yarattığı yıkımın üzerine Kahramanmaraş’ın hatta Anadolu’nun ilk unicorn’u olmaya aday olan Mektup, dil farklılıklarını ortadan kaldıran bir uygulama. Tam da depremin ikinci yıl dönümü olan 7 Şubat’ta kullanıcılarla buluşan Mektup, dünya geneline yayılmış 96 farklı dili, hem de aksanlarıyla uyguluyor. Mektup’a bu yetenekleri ve çok daha fazlasını kazandıran ise yine ekibin kendi geliştirdiği ve ‘Mia’ adını verdiği büyük dil modeli.
WhatsApp veTranslate yapay zekâ ile buluştu
Basit bir anlatımla; WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarının tüm yeteneklerini yapay zekâ altyapısı ile ileriye taşıyan Mektup; yazılı, sesli ve görüntülü iletişimde dil engellerini tamamen ortadan kaldırıyor. Yani bir İtalyan ile yazılı, sesli veya görüntülü iletişim halindeyken, karşıdan gönderilen sesli veya yazılı mesajlar Türkçe’ye, sizin mesajlarınız ise İtalyanca olarak anında karşınızdakine ulaşıyor. Bu sadece mesajlar ile de sınırlı değil. Yine örneğin bir İtalyan ile canlı görüntülü konuştuğunuzda siz Türkçe konuşurken karşınızdaki sizi, sizin ses tonunuzla İtalyanca konuşuyor olarak duyuyor. Ve bu 96 dilin tamamı için karşılıklı olarak böyle.
Geçen hafta Mektup ilk önemli yatırımını aldı. Yapay zekâ tabanlı çok dilli mesajlaşma uygulaması, Tulpar Holding bünyesinde kurulan girişim sermayesi fonu Paradigma Kapital’den yaklaşık 6 milyon lira yani 150 bin dolarlık yatırım aldı. Mektup’un global büyüme sürecinin hızlanacağını kaydeden Tulpar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş, “Bilim temelli girişimlerin küresel pazarda yer bulması, sadece ekonomik değil, toplumsal dönüşüm açısından da stratejik öneme sahip” dedi.
“Profile göre tatil programı da hazırlayacak”
Erkut Çavuş, bu yatırımın yalnızca Mektup’un teknolojik gelişimini değil, aynı zamanda Türkiye’deki bilim temelli girişimlerin küresel pazarda yer bulma yolculuğunu da desteklediğini ifade ediyor. Çavuş, “Mektup’ta yapay zekâ akıllı asistan uygulaması da yer alacak. Örneğin sadece konuşarak talimat verdiğinizde uygulama sizin için uçak bileti alıp otel, araç vs. tüm rezervasyonlarınızı yapabilecek. Hatta sizin profilinize yönelik program da hazırlayacak” diye konuştu.
“Kuantum odağımızda”
Mektup yatırımının, Tulpar Holding bünyesinde oluşturulan ve erken aşama bilim ve teknoloji projelerine odaklanan Paradigma Kapital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun ilk adımlarından biri olduğunu kaydeden Erkut Çavuş, fonun odak noktasının, yalnızca kârlı yatırım fırsatları olmadığını, aynı zamanda bilimsel üretimin ve bilgi temelli girişimciliğin sürdürülebilir bir geleceğe dönüştürülmesi olduğunu söyledi.
Şu anda fonun yatırım radarında, sağlık ve yapay zekâ entegrasyonu, kuantum teknolojileri, savunma sanayi gibi ileri teknoloji alanlarında projeler yer aldığını belirten Çavuş, şöyle konuştu: “Bununla birlikte, çalışmalarımızı bir ürüne, hizmete veya teknolojiye dönüştürme potansiyeli taşıyan farklı disiplinlerden bilim insanları ve girişimcilerle de görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Laboratuvarlarında geleceği inşa eden bilim insanlarını desteklemek, sadece finansal bir tercih değil; kalıcı bir toplumsal dönüşüm hedefidir. Bilimsel üretimi ticarileştirecek bu ekosistemi kurabilirsek, ülke olarak yalnızca takip eden değil, yön veren olma şansımız var.”
“Türk yatırımcıları için dil sınırını kaldırıyoruz”
Tulpar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş, küresel mesajlaşma uygulamalarının 2023’te 50 milyar dolar, 2024’te ise 54 milyar dolarlık bir pazara sahip olduğunu, yıllık yüzde 7,5 büyüme kaydettiğini belirtti. Erkut Çavuş, “Yapay zekâ ise şimdilik 450 milyar dolara sahip. Türkiye’de ne yazık ki dil konusunda sorunlarımız var. Bir çekince haline gelmiş durumda. Dünyanın 200 ülkesine ihracat yapan Türk yatırımcıları için artık bu sınırı kaldırıyoruz. Beta sürecinde 100 bini aşkın kullanıcıya ulaşan Mektup’un, işitme engellilere yönelik çözümleri, çok dilli asistan desteği ve kurumsal kullanım potansiyeliyle dikkat çekiyor. Eğitimden sağlığa, turizmden iş dünyasına kadar geniş bir kullanım yelpazesinde test edildi ve teknik altyapısı başarı sağladı ” dedi.