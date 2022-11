Marka belediyeler dönemi başlıyor

Yerel yönetimler dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de çok önemli kurumlar. Halka hizmetin ilk basamağı belediyeler olduğu için, yapılanların olumlu veya olumsuz etkileri de kısa sürede gözlemlenebiliyor. İhtiyaçlara etkin çözüm getirebilen yöneticiler görev süreleri bittiğinde bile yeniden seçilmeyi başarabiliyorlar.

Özel sektörde pek çok kuruluş, stratejilerle ilerliyor, çalışmalar KPI olarak tanımlanan performans ölçümleriyle değerlendiriliyor. Şirketlerin yaptığı gibi, belediyelerin de performanslarını modern sistemler çerçevesinde değerlendirmelerine ihtiyaç var. Yerel yönetimlerin de her şeyden önce vatandaşların memnuniyetini ölçmek, ihtiyaçları saptamak ve beklentileri anlamak için somut göstergelere ihtiyacı var.

Türkiye’de son dönemde önemli bir adım atıldı. Argüden Yönetişim Akademisi koordinatörlüğünde Marmara Belediyeler Birliği (MBB), Avrupa Konseyi, Sultanbeyli Belediyesi ile Şişli Belediyesi ortaklığında ve Hollanda Başkonsolosluğu desteğiyle “Entegre Belediye Yönetişim Modeli” projesi uygulanmaya başladı. belediyelerin yönetişim kalitesini ölçerek ilk defa markalaşma sürecine girmesi açısından önem taşıyan Entegre Belediye Yönetişim Modeli’nin tanıtımı 2 Kasım 2022’de yapıldı.

Entegre Belediye Yönetişim Modeli Projesi belediyelerde iyi yönetişim kültürünü güçlendirmeyi ve iyi yönetişim ilkelerinin belediyelerin tüm iş süreçlerinde ve her kademede benimsenmesini hedefliyor. Argüden Yönetişim Akademisi tarafından geliştirilen model, iyi yönetişimin belediyelerde günlük hayatın bir parçası olarak uygulanması, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nın (ELoGE) Türkiye’deki belediyeler tarafından alınması ve vatandaş merkezli yönetim anlayışının yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla geliştirildi.

Belediyeler bu modeli uygulayarak demokratik, idari ve mali yönetim süreçlerinin her aşamasında Avrupa Konseyi’nin belirlediği iyi yönetişim ilkelerini bütünsel ve etkin biçimde hayata geçirebilecekler. Böylece yerelde sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma ile vatandaşların yaşam kalitesine daha fazla katkı yapma fırsatını yakalayacaklar.

İki belediyeye Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markasını kullanma hakkı

Yaptıkları başvuru sonucunda Türkiye’de ilk defa Sultanbeyli ve Şişli Belediyeleri, çalışmaları ve verdikleri taahhütler göz önüne alınarak 2022-23 döneminde Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markasını kullanmaya hak kazandılar. Başvurular, Argüden Yönetişim Akademisi ve Marmara Belediyeler Birliği tarafından oluşturulan bağımsız bir jüri tarafından değerlendirildi. Bir yıl boyunca markaya sahip olma hakkını kazanan belediyeler, gelecek dönemde iyi yönetişim uygulama düzeylerini devam ettirmeleri halinde bu süreyi uzatabilecekler.

4 Kasım 2022 tarihinde, Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, Hollanda Başkonsolosu Arjen Uijterlinde, Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’le küçük bir basın grubu toplantısında bir araya geldik.

Dr. Argüden Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası hakkında şunları söyledi: “Belediyelerde iyi yönetişim kültürünün benimsenmesi vatandaşın güvenini artırır. Belediyelerimizin bu markayı almaları sürdürülebilir bir gelecek ve yaşam kalitesinin gelişimi için önemli bir kilometre taşı olacak.”

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Belediyeler demokrasimizin en önemli kilometre taşlarından biridir. Toplumun tüm katmanlarına temas eden yaklaşımlarımızla Sultanbeyli’de yönetişim kültürünü oluşturduk. Katılımcı yönetim anlayışıyla hareket ediyor, projelerimizi oluştururken vatandaşlarımızın da ilçemizi güzelleştirmeye katkı sunmalarını sağlıyoruz. Sultanbeyli Belediyesi olarak Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nı alan iki belediyeden biri olduk. Bunu ilçemize yaptığımız hizmetlerin bir göstergesi olarak kabul ediyoruz. Bundan sonraki süreçlerimizde de ilkeli belediyecilik anlayışımızla çalışmaya devam edeceğiz. Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nı almamızda büyük katkı sahibi olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Var gücümüzle üretmeye ve ilçemiz için daha güzel projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

“Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nı almak bizim için çok anlamlı. Çünkü bu adım, “başka bir yerel yönetim mümkün” felsefesiyle çıktığımız yolda, hedeflerimize ulaşmaya başladığımızın en önemli göstergesi.” diyen Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin konuşmasına şöyle devam eti. “ Neydi bu hedeflerimiz? Toplumcu, katılımcı demokrasiyi yönetimin her kademesinde işler kılan, şeffaf, hesap verebilir, güçlü bir mali dengeye sahip, etik ilkelere bağlı, çevreye saygılı bir yönetim modeli geliştirmek. Bu ilkeler, ELoGE’nin ilkeleriyle de son derece uyumlu. Biz, Şişli Belediyesi olarak yaptığımız her işte öncü olmaya, değişime katkı sağlamaya ve katılımcı demokrasinin ülkenin her noktasında işler olması için çalışmaya devam edeceğiz”

Kurumsallaşmaya katkı

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nın belediyelerimizin kurumsallaşma yolculuklarının çok önemli faydası olacağını düşünüyorum. Bilimsel yaklaşımlarla performansı ölçmek yerel yönetimlerdeki siyasetçilere halkı anlamak, vatandaşın hayat kalitesini yükseltmek ve mutluluk ve refah dolu bir ortam yaratma imkanı sunacaktır. Şeffaflık ve hesap verebilirlik topluma da, siyasetçilerimize de iyi gelecektir.