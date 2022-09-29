Marka yaratmanın ve yaşatmanın başarılı örneği Arzum 55. yaşını kutluyor

Küçük ev aletleri sektöründe altı kategoride 650 ürünlük dev bir yelpazeyle rekabet eden Arzum Türkiye’de ve dünyada sağlam adımlarla büyümeyi sürdürüyor. 1950’li yılların başlarında Kazım Kolbaşı, Kemal Kolbaşı ve İbrahim Kolbaşı tarafından temelleri atılan Arzum’un marka yolculuğu 1966’dan beri her yıl gelişerek devam ediyor. Arzum, son olarak 20-23 Eylül tarihleri arasında İstanbul Galataport’ta 55 farklı tasarımcıyla gerçekleştirdiği sergi alanında farklı sektörlerden isimlerle keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Dört gün süren etkinlik boyunca misafirlere Arzum OKKA Türk kahvesi ikramı edildi.

Renkli, sıcak, dinamik marka kimliği

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, tasarıma, teknolojiye ve inovasyona kaynak ayırıyor. İnsan kaynaklarına büyük yatırım yapıyor. Ayrıca, dünyanın dört bir yanında Türk kahvesi tanıtımları yaparak, “Made in Turkey” etiketinin duygusal değerinin artması için çaba gösteriyor.

Geçtiğimiz hafta Murat Kolbaşı ve Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehtap Yıldız’la birlikte Galataport’taki Arzum 55. Yıl Sergisi’nde buluştuk. Sergi hakkında sohbet ettik.

Bu sergi için, 55 sanatçıya Arzum sizde ne canlandırıyor? Size neler düşündürüyor? Neler hissettiriyor? diye sorulmuş. Hepsi de kendi hayal güçleriyle özgün yorumlar yaratmışlar.

Genel izlenim olarak “renkli, sıcak, dinamik tasarımları olan” bir görsel kimlik ortaya çıkmış.

Bir anlamda markanın soyut kimliği renk ve biçimlerle can bulmuş.

Sergiyle birlikte hazırlanan Arzum ‘ÖTEKİ ÇAĞLARLA ARZUM’LU YILLAR’ kitabı da sektöre önemli bir eser kazandırmış.

S Sport yeni işbirlikleriyle büyük bir hamle daha yaptı

Saran Group spor yayıncılığına düzenli bir biçimde yatırım yapıyor. Odaklanmış bir biçimde dünyanın en önemli etkinliklerinin yanın hakları için anlaşıyor. S Sport ve Ssport Plus markalarıyla milyonlarca sporsevere erişen dev bir platform oluşturuyor.

Geniş yayın yelpazesinde “LaLiga, Serie A, F1, NBA, UFC, NFL gibi spor içeriklerine sahip olan Saran Group, bu yıl Ağustos ayında Avrupa’nın en çok takip edilen basketbol ligi Turkish Airlines EuroLeague ve 7DAYS EuroCup yayın haklarını 3 yıl boyunca satın aldı.

Euroleague Basketball ile Turkish Airlines EuroLeague ve 7DAYS EuroCup liglerinin önümüzdeki 3 sezon boyunca S Sport ve S Sport Plus’ta yayınlanması için imzalar atıldı.

Konuyla ilgili yapılan basın toplantısına Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Saran Media Group CEO’su Kenan Saran, Euroleague Basketball Başkanı Dejan Bodiroga ve Euroleague Basketball CEO’su Marshall Glickman katıldı.

S Sport ve S Sport Plus’ta neler var?

Futboldan, basketbola, dövüşten motor yarışlarına dopdolu bir sezona hazırlanan S Sport ve S Sport Plus; Avrupa’daki gururlarımız Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ile Avrupa’nın en iyileri Real Madrid, Barcelona, Olimpiakos, Piraeus, Panathinakos, BC Athens olmak üzere toplam 18 takımın parkedeki mücadelesini izleyiciyle buluşturacak.

Futbolda Avrupa’nın en iyilerinden LaLiga, İtalyan futbol ligi Serie A, dünyanın bir numaralı motor yarışları F1, en sert karşılaşmaların kafesteki adı UFC, NBA, NFL heyecanı da S Sport’ta canlı yaıyınla izlenebilecek.

S Sport Plus’ta ise içerikler “canlı yayın, tekrar izle, çoklu ekran ve geniş ekran” özellikleriyle cepte, tablette, webte ve tv’de yani kullanıcı nerde isterse orada olacak.

Petrol Ofisi’ne gönülden teşekkürler ve tebrikler

Türk sporuna sponsorluklarla büyük destek veren Petrol Ofisi, son olarak Ampute Futbol Dünya Kupası’na hazırlanan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı’na sponsor oldu. 30 Eylül- 9 Ekim tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenecek olan Ampute Futbol Dünya Kupası 30 Eylül’de Türkiye – Fransa açılış maçı ile başlayacak. Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı bu önemli şampiyonaya Petrol Ofisi sponsorluğuyla katılacak.

Sponsorluk sözleşmesi Petrol Ofisi CMO’su Sinan Seha Türkseven ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Av. Muaz Ergezen’in katılımı ile Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle imzalandı.

“Ampute Milli Takımımıza desteği bir saniye bile düşünmedik”

Petrol Ofisi’nin Türk futbolunun geleceğine olan desteklerine bir yenisini daha eklediğini vurgulayan Petrol Ofisi CMO’su Sinan Seha Türkseven, şunları söyledi:

“Ülkemizin, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası’na ev sahipliği yapması Ampute Futbol Milli Takımımızın başarılarının bir sonucudur. Dolayısıyla bu başarının desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz de şimdiye kadar ülkemize birçok başarı kazandıran Türkiye Ampute Milli Futbol Takımımıza destek olmaktan çok mutluyuz. 30 Eylül’de başlayacak bu önemli turnuvada da Ampute Milli Futbol Takımımıza güveniyor ve sonunda kupayı kaldıracaklarına yürekten inanıyoruz. Türkiye en güzel şekilde temsil edeceklerinden hiç şüphemiz yok. Kendilerine şimdiden başarılar diliyoruz.”

“Petrol Ofisi’nin desteği bizim için kıymetlidir”

Petrol Ofisi’nin bu önemli bir turnuvada yanlarında olmasının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Av. Muaz Ergezen, “Petrol Ofisi’nin desteğini çok kıymetli ve değerli buluyoruz. Bu destek, şampiyonada daha büyük bir özgüven ve motivasyonla mücadele etmemize katkı sağlayacaktır. Bizler, sporcularımızda bahsederken; asalet, cesaret, tutku, özveri ve umut vasıflarını kullanıyoruz. Bu arkadaşlarımızın her birinin hayat mücadelesinin, başarı hikayesinin temelinde yatan vasıflardır bunlar. Arkadaşlarımız, birçok zorluğu aşarak ve önemli başarılar imza atarak, Türkiye’de pek çok insana ilham oluyorlar. Dünya çapında bir organizasyonu ev sahipliği yapacağız. Bu, bizim için büyük bir heyecan ve mutluluk. İnşallah ülkemize, milletimizi bu kupayı armağan etmek istiyoruz. Marifet iltifata tabidir. Bizler, burada sponsorlarımız sayesinde yol yürümeye çalışıyoruz. Bu yolculukta insanların daha rahat ulaşımlarını sağlamak adına verdiği destek için Petrol Ofisi’ne çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Bu kez hedef 2022 Dünya Kupası’nı kaldırmak

Ampute futbolda, 2 Avrupa Şampiyonluğu’nun yanı sıra dünya ikinciliği ve üçüncülüğüne sahip olan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası’na bu kez zirveyi hedefliyor. Şampiyonanın en güçlü adayları arasında yer alan Türkiye, A Grubu’nda Haiti, Fransa ve Liberya Cumhuriyeti ile mücadele edecek. İlk etapta grubunu lider tamamlayarak, bir üst turu çıkmayı isteyen Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, ev sahipliğinin de avantajıyla kupayı kaldırmayı hedefliyor.

Ampute Futbol Dünya Kupası, 30 Eylül’de İstanbul’da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak Türkiye-Fransa maçı ile başlayacak. 24 takımın mücadelesine sahne olacak şampiyona, 9 Ekim’de oynanacak final maçı ile sona erecek.