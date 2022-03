Markasını erkeklere de tanıtmak için mutfağa girdi    

Türkiye’de yeme içme sektörü son yıllarda inanılmaz bir gelişme kaydetti. Dünya devleri Türkiye’ye gelirken Türk şirketleri de bu alanda marka yaratmaya, yurt dışına açılmaya başladı. Moda tarafında bu işte öncülüğü Beymen ve Vakko yaptı. Beymen Brasserie ve Vakko Patisserie tabir yerindeyse buluşma noktalarına dönüştü. Lüks giyim segmentinde 35 mağazasıyla müşterilerine ulaşan Gizia’nın patronu İsmail Kutlu da bu alanda yatırım yapan iş insanlarından… Kutlu, Nişantaşı’nda Gizia Brasserie’yi açtı ve etten domatese en iyi ürünü sunma iddiasıyla yola çıktı. Kendisine en fazla 5 şubelik bir hedef koydu ve geçtiğimiz hafta Fişekhane’de ikinci Gizia Brasserie’nin açılışını yaptı. Kutlu, Nisan sonunda da Galataport’taki şubenin kapılarını açmaya hazırlanıyor. Tersane İstanbul’daki şube için de imzaları atan Kutlu, 2023 yılında açılış yapmayı hedeflediklerini söylüyor. İstanbul’un Anadolu yakasında Bağdat Caddesi’nde uygun lokasyon aradıklarını anlatan Kutlu, “Sezonluk olarak da Bodrum ve Antalya’da hizmet vereceğiz” diyor.

Alışverişe şeflerle birlikte çıkıyor

Malatyalı olan Kutlu Gizia Brasserie’lerde her detayla yakından ilgileniyor. Özellikle işin görsel tarafında olduğunu vurguluyor. Moda tasarımındaki tecrübelerini burada kullanmaya özen gösterdiğini söylüyor. Tabaktan çatala kadar her alışverişe mutlaka şeflerle gidiyor, her yeni çıkan yemeği önce o tadıyor. “Tekstilde işin mutfağındayız, burada da her geldiğimde mutfağa giriyorum. Arkadaşlarla görüşüp fikir alışverişinde bulunuyoruz. Sunuma bire bir müdahil oluyorum” diyor ve ekliyor:

“Biz Gizia Brasserie’yi markamızı desteklemek amacıyla açtık. Her mekanımızı klasik olacak diye hedef koyduk. Moda markası olarak kadınlar bizi biliyor ama erkekler fazla tanımıyor. Oysa gastronomi herkesin ortak noktası ve markamızın tanınmasında ciddi katkıları oldu. Menülerimiz beğenildi ve oturdu. Dünya mutfağından lezzetler sunuyoruz. Bizim örme taş fırınımız var ve bu özellikle pizzada bizi öne çıkarıyor. Makarnalarımız çok ilgi görüyor. 35 yıllık bir marka değerimiz var ve giyimle brasserie birbirine katma değer yaratıyor. ”

Rumeli Caddesi’nde 7 katlı tarihi bina Haziran’da açılacak

İsmail Kutlu ile Gizia’yı da konuştuk. 35 mağazayla müşterilerine ulaştıklarını anlatan Kutlu, önümüzdeki günlerde Galataport’ta mağaza açmaya hazırlandıklarını söylüyor. Onu heyecanlandıran bir diğer proje ise Rumeli Caddesi’nde… Burada 7 katlı tarihi bir binayı Gizia için hazırladıklarını belirten Kutlu, Haziran ayında açılış yapacaklarına değiniyor. Kutlu, “Tersane İstanbul’da da bir mağaza açacağız, bu seneye yetiştirmeye çalışıyoruz. Bizim 35 mağazamız var ama mağazalarımızın metrekareleri 1,200-3 bin metrekare arasında değişiyor. Örneğin Galataport 3 bin metrekare olacak” diyor.

Kutlu, yurt dışı için de kendilerine 5 hedef bölge belirlediklerini dile getiriyor ve ekliyor: “Milano, Paris, Londra, New York ve Dubai hedef bölgelerimiz. Benim bir huyum vardır, söylediğimi mutlaka yaparım. Bu bölgeler için tarih vermek istemiyorum ama en kısa sürede bu hedef bölgelerde mağaza açmış olacağız.” En büyük müşteri kitlelerinin Körfez ülkelerinden olduğunu da ifade eden İsmail Kutlu, bu yıl şirketi yüzde 50 büyütme hedefleri olduğunu da vurguluyor.

■ 5 metre uzak dur, 5 saniyede yetiş!

Alışveriş denince marka kadar satış temsilcilerinin önemlidir. İsterseniz dünyanın en iyi markası olun ama güler yüzlü, ilgili ama ilgisiyle bunaltmayan satış temsilcileriniz yoksa ürününüzü satmanız güçtür. Tüketici davranışları çok değişken ve anlıktır… Kimi zaman sizinle ilgilenecek bir temsilci bulamadığınız için kızar mağazadan çıkarsınız kimi zaman da satış temsilcisi sayesinde aklınızda olmayan ürünü almış kasada ödeme yaparken bulursunuz kendinizi… Her marka bu konuda farklı uygulamalara imza atıyor. Kimi özel eğitimler veriyor kimi teknolojinin tüm nimetleriyle donatıyor satış elemanlarını… Mutfaktan ev tekstiline 8 kategoride 6 bin 500 çeşit ürünü müşterilerine sunan ve 2025 yılına kadar 110 mağazaya ulaşma hedefi olan Evidea’nın bu anlamda çok ilginç bir uygulaması var: 5 metre 5 saniye kuralı.

BEST BUY TÜRKİYE’NİN İLK CEO’SU ÖĞRETTİ

Şöyle ki; mağaza içindeki satış temsilcileri müşteriye 5 metre uzakta ama müşteriden talep geldiğinde 5 saniye içinde yanında olabilecek şeklide konumlanıyor. Bu kural aslında ABD’li dev elektronik eşya perakende zinciri Best Buy’ın bir uygulaması… Hatırlarsanız Best Buy, Türkiye pazarına 2009’da girmiş ve ilk mağazasını İzmir’de açmıştı. O dönemde Türkiye’ye gelen Best Buy’ın Uluslararası CEO’su Robert A. Willet “Türkiye’ye geçici bir hevesle değil, 1.000 yıllığına geldik” demişti ama maalesef Best Buy 2011 yılında Türkiye pazarından çıkmıştı. Evidea Genel Müdürü Kazım Mavuş, “Yönetim Kurulu Üyemiz Tahir Temizer, eski bir Best Buy’lı… Best Buy’ın Türkiye’deki ilk CEO’suydu ve 5 metre 5 saniye onun bize öğrettiği bir ilke” diyor.