Marketlere yeni düzen

Zafer ÖZCİVAN - Ekonomist

Özellikle seksenli yıllarda hayatımıza giren irili ufaklı birçok marketlere salgın nedeniyle yeni tedbirler getirilmiş bulunuyor.

Söz konusu marketlerde iğneden ipliğe, ayakkabıdan eşofmana, televizyondan elektrikli ev aletlerine, cep telefonu aksesuarlarından bilgisayara ve adını sayamadığım birçok ürünü bulmanız mümkün olsa da fiyatlar konusuna gelince sektörlerine göre yüksek olduğu gözleniyor. Örneğin bir oda kilidinin nalburdaki fiyatı 15 TL iken marketlerde aynı ürün 25/30 TL’ye alıcı bulmakta.

Marketlerde temel prensip ihtiyaç olan ürünlerin yanında ihtiyaç olmayan ürünlerin de tüketiciler tarafından satın almaya yönlendirilmesidir. Bu bağlamda görsel ve yazılı olarak reklam programları uygulanmakta, zihinlerde unutulmamayı esas almaktadır. Çok satılması gereken bir veya birkaç ürün kule şeklinde istif edilerek alıcıların gözlerinden kaçmaması amaçlanmaktadır. Birçok formatta tüketiciyi etkilemek, onun satın alma isteğini çoğaltmak, daha da ötesi fısıltı gazetesi yoluyla dilden dile reklam yapmasını sağlamak bir hedef durumuna gelmiştir.

Bir diğer konu da etiketlerdeki rakamlarla tüketicileri psikolojik olarak etkilemektir.100 TL li bir ürüne 100 TL değil 99,90 TL veya 150 TL yerine 149,90 TL yazarak ucuz imajı verilmektedir.

Marketlerin A dan Z ye her ürünü satması tüketicinin de kolayına gelmiş, toplu alışveriş fırsatı da eklenince neredeyse periyodik zamanlarda alışveriş yapmak alışkanlık halini almıştır.

Hal böyle olunca mahalle esnafları başta olmak üzere diğer sektör mensupları da bu durumdan şikâyetçi olsalar da yapacak bir şeyleri olmadığından zorunlu olarak kabullenmek durumunda kalmışlardır. Mahalle kasabı bir markete ücretli olarak çalışmaya başlamış, bakkallar da birere birer ticari hayatlarına son vermek durumunda kalmışlardır.

Salgın nedeniyle marketlere getirilen yeni düzene göre zorunlu temel ihtiyaçlar hariç olmak üzere diğer ürünlerin satışına yasak getirildi 7 Mayıs 2021 de uygulamaya geçecek karara göre süpermarketlerden 17 Mayıs’a kadar alkollü ürün, elektronik eşya, oyuncak, zücaciye gibi ürünler satılamayacak.

İçişleri bakanlığının 81 ilin valiliğine gönderdiği Market Tedbirleri konulu genelgeye göre 7 Mayıs’tan itibaren marketlerde temel gıda ve temizlik ürünleri, sadece hayvan yemi, mamaları ve parfümeri ve makyaj malzemeleri dışında kozmetik ürünleri satılabilecek.

Genelgeye göre marketlerde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim, ev tekstili, oto aksesuarları, bahçe gereçleri, hırdavat, zücaciye ürünleri satılamayacak.

Bu bağlamda vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için bakkal, market, kasap, fırın, kuruyemiş ve tatlı işletmeleri tam kapanma süreci boyunca saat 10,00 -17,00 arasında açılabileceği, zincir ve süper marketlerin pazar günleri kapalı olacağı belirtildi.

Ancak fiziki alışverişin yasak olmasına rağmen online alışveriş için süpermarketler hizmet verebilecek.

Yapılan uygulamayı desteklememek mümkün değil. En azından mahalle esnafı veya birtakım esnafların uğradığı zararlar bir nebze olsun giderilmiş olacak. Genelge bu tür esnafların haksızlıklarının giderilmesi için alınmış gibi gözüküyor. Dileriz ki salgından sonra da devam eder.

Öte yandan bir düzenleme de optisyenler için yayınlandı. Buna göre her mahallede nöbetçi eczane gibi gözlükçüler hizmet verecek. Ancak uygulama birtakım problemleri de beraberinde getirecek. Çünkü özellikle biz vatandaşlar alıştığımız, güvendiğimiz bir esnaftan kolay kolay vazgeçmek istemeyiz. Nöbetçi gözlükçüye reçetemizi verdiğimiz zaman cam hazır değilse iki gün sonra siparişimizi almaya gideceğiz ama kapalı olduğu için tekrar nöbet gününü beklemek zorunda kalacağız.

Başka bir uygulama da semt pazarları konusunda getirildi. Tam kapanma süresinde açılmayacağım kararı alınan semt pazarları 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri tekrar kurulacak. Pazar 10,00 ve 17,00 saatleri arasında hizmet verecek. Antalya ve Bursa sebze hallerinde ürünlerin alıcı bulamadığı, ürünlerin çöpe atıldığı haberleri gelmeye başladı. Sebze ve meyve dayanıksız tüketim malı olduğu için vaktinde toplamak, vaktinde satmak ve vaktinde yemek zorunluluğu hepimiz tarafından bilinmektedir. Daha da ötesi İstanbul’da kilosu 20 TL olan biber, kilosu 12/14 TL olan domates çöpe nasıl atılabilir. Ayrıca pazarcı esnafı da ne yiyip ne içecek? Bunlar dikkate alındığında semt pazarlarının açılması da elzemdir.

Tam kapanmanın başlamazdan iki gün önce İstanbul neredeyse boşaldı. Herkes memleketine veya tatil yörelerine akın etti.17 Mayıs’tan sonraki dönüşlere çok dikkatli olmak zorundayız. Geçen yıl yaşadığımız yaz dönüşü ikinci pik olayını yaşamayalım.