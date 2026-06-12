“Marmaris, L'Etape serisi için eşsiz bir destinasyon”

Dünyanın en prestijli bisiklet yarışlarından biri olan Tour de France'ın amatör yarış serisi L'Étape, geçen hafta ilk kez Marmaris’te düzenlendi. L'Etape Series by Tour de France Proje Müdürü Mathieu Clanch ile Marmaris’teki Martı Otel’de buluştuk, yarışın Türkiye’de düzenlenmesinin önemini ve Marmaris’in yarışçılar için nasıl bir destinasyon olduğunu yüz yüze konuştuk.

Tour de France'ın amatör ya­rış serisi L'Étape by Tour de France, geçen hafta yüzler­ce bisiklet sporcusunu Akdeniz ve Ege’nin kesişim noktası olan Mar­maris’te buluşturdu.

Tour de France’ın organizatörü Amaury Sport Organisation (ASO) tarafından düzenlenen etkinlik, uzun tırmanışları, teknik inişle­ri ve büyüleyici körfez manzarala­rıyla, 16 farklı ülkeden gelen yak­laşık 900 bisikletçiye unutulmaz anlar yaşattı. Marmaris’in dünya bisiklet turizmi haritasındaki ye­rini güçlendiren önemli bir adım olarak öne çıkan organizasyonun deatylarını, L'Etape Series by Tour de France Proje Müdürü Mathieu Clanch ile konuştuk:

L'Etape serisi şu anda 23 ül­kede düzenleniyor. Türki­ye'nin bu haritaya dahil edil­mesinde belirleyici faktörler nelerdi?

23 ülkemiz ve 31 etkinliğimiz var. Bazı ülkelerde birden fazla et­kinlik düzenliyoruz; örneğin Tür­kiye'de İstanbul ve Marmaris'te bi­rer etkinlik, Brezilya'da üç, Meksi­ka'da altı etkinlik düzenledik. Tour de France, Dünya Kupası ve Olim­piyat Oyunları'nın ardından spor alanındaki üçüncü en büyük mar­kadır. Bizim için en önemli şey doğ­ru organizatörü bulmak. Bu marka­yı daha önce etkinlik düzenleme­miş birine veremeyiz. Organizatör olmaktan öte, markanın bir elçi­si olmalı. Türkiye'de bu ortağı 78 Event ekibiyle bulduk.

Bir ülkeye geldiğimizde amacı­mız bisikleti o ülkenin şehirlerine taşımak; belki ileride gençliğin­de L'Etape Türkiye'ye katılmış bir Türk bisikletçiyi Tour de France'ta görmek. Tour de France yalnızca Fransa'da yapılıyor; ancak L'Etape serisiyle sarı forma ruhunu dünya­nın dört bir yanına taşıyabiliriz.

Türkiye ne zaman dahil edildi?

Türkiye üç yıl önce katıldı. İlk etkinlik İstanbul'da 2 bin katılım­cıyla gerçekleşti ve büyük bir ba­şarıydı. Bu yıl İstanbul'da üçüncü yılımız. Türkiye'deki bu başarıya hazırlıklı değildik açıkçası. Türki­ye'nin Tour de France'a bu kadar tutkulu olduğunu ve insanların bi­sikleti bu denli iyi anladığını gö­rünce gerçekten şaşırdık.

Bisiklete tutkunsanız Tour de France'a tutkunsunuzdur

Sizce insanlar Tour de Fran­ce'a mı yoksa bisiklete mi tut­kunlar?

Tour de France'a tutkunsanız bi­siklete de tutkunsunuzdur, bisik­lete tutkunsanız Tour de France'a tutkunsunuzdur. Bu yarış Fransız halkı için gençlikle özdeşleşmiş bir deneyim. Her yıl farklı bir güzer­gah izleniyor; insanlar 10 yılda bir ya da iki kez Tour de France'ın ken­di sokaklarından geçişine tanıklık edebiliyor. Ben de küçükken, ya­rış Saint-Malo'dan geçtiğinde bu deneyimi yaşadım. Ayrıca bisiklet tutkunusu olmasanız bile Tour de France size Fransa'yı keşfetme fır­satı sunuyor. Helikopter görüntü­leriyle farklı şehirleri, kültürleri ve manzaraları izleyebiliyorsunuz.

“Bisiklet turizmi, sürdürülebilir seyahatin önemli bir parçası”

L'Étape Marmaris by Tour de Fran­ce'ın konaklama sponsoru olan Martı Resort Oteli Genel Müdürü Uğur Harput, son yıllarda hızla bü­yüyen bisiklet turizminin, sürdürü­lebilir seyahat anlayışının da önemli bir parçası haline geldiğini belirte­rek, “Dört mevsim spor yapılabi­len iklimi, doğal parkurları ve eşsiz coğrafyasıyla Marma­ris’in küresel bisik­let sporunun önemli mer­kezlerinden biri olma potansiye­lini orga­nizasyon boyunca bir kez daha gözlemledik. Marmaris’in doğasını, kültürünü ve yaşam enerji­sini dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla buluşturan bu organizasyonun parçası olmaktan büyük heyecan duyduk” dedi.

Bisiklet hem çevre hem sağlık için iyi

Sürdürülebilirlik bu etkinliklerde ne kadar önemli?

Tour de France bünyesinde dört yıl önce "Cycle City Label" adlı bir program başlattık. Bu program, günlük politikalarında bisiklet ve yeşil ulaşıma yer veren şehirleri tanıyan bir etiket sistemi. Marmaris bu etikete aday olabilecek harika bir şehir. Bisiklet hem çevre için hem de beden ve ruh sağlığı için iyi. Biz stadyum inşa etmiyoruz, doğanın sunduğu yolları kullanıyoruz. Çevresel etkiyi en aza indirmeye çalışıyoruz. Asıl büyük etki helikopterlerden değil, etkinliğe gelen taraftarlardan kaynaklanıyor. Marmaris'te etkinlik düzenleyerek insanlara Tour de France deneyimini Fransa'ya gitmeden yaşatıyoruz; bu da bir denge.

Marmaris'i diğer şehirlerle kıyasladığınızda nereye koyarsınız?

Dünya genelinde pek çok eşsiz deneyim yaşadık. İstanbul'da iki kıtayı birbirine bağlayan köprüden geçtik; Asya'dan başlayıp Avrupa'ya geçip tekrar Asya'da bitirdik. Meksika'da Ciudad de México'nun tam ortasında yolları kapattık. Rio de Janeiro'da, Dubai'de etkinlikler düzenledik. Marmaris'in eşsizliği dağ ve denizin bu muhteşem bileşiminden geliyor. Yarış boyunca manzara sürekli değişiyor: Bölgenin en önemli şehrinden başlıyorsunuz, sonra ıssız kıyı yollarına çıkıyorsunuz, Selimiye'ye ulaşıyorsunuz. Selimiye'de bisikletin üzerinde ilerlerken 5 metre ötede denize atlayabilirsiniz. Bu deneyim gerçekten inanılmaz. Marmaris, L'Etape serisi için tipik ve eşsiz bir destinasyon.

Marmaris bisiklet yarışı için muhteşem

Marmaris'in manzarasını bu bağlamda nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizi Marmaris'te etkinlik düzenlemeye ikna eden neydi?

Güçlü bir organizasyon, doğru şehir, belediyenin bisiklet politikasına verdiği destek, sponsorlar ve halkın desteği. Marmaris'te bunların hepsini bulduk. Manzara açısından ise insanların yurtdışından gelerek hem bisiklet sürebileceği hem de yeni bir yer keşfedebileceği lokasyonlar arıyoruz. Marmaris gerçekten muhteşem. Kimi yerlerde Güney Fransa Rivierası'nı andırıyor. Bu bölgeye hayran kaldım. Tour de France denince akla gelen şey dağlardaki rekabet ve atmosferdir. Biz de hem harika manzarası hem de dağları olan bir parkur arıyoruz. Ama sadece deneyimli amatörler için değil, herkese açık olmak istiyoruz.

Yarışa kaç kişi katılıyor?

Yaklaşık 900 kişi. İlk etkinlik için bu çok iyi bir rakam. İstanbul 2.000 kişiydi ama çok büyük ve ulaşımı kolay bir şehir. Marmaris'e ulaşmak biraz daha zor; İstanbul'da aktarma, ardından Dalaman'a iniş ve 1,5 saatlik yol. Ama bir kez gelip bu yeri keşfeden biri için kesinlikle değer.

Seriden dereceye giren sporcular, 19 Temmuz'daki L'Etape du Tour de France gibi ikonik tırmanışlara katılma hakkı kazanıyor. Bu "dünya şampiyonasına açılan kapı" konsepti amatör sporcuları nasıl dönüştürüyor?

L'Etape du Tour, yılda bir kez Fransa'da Tour de France'ın en zorlu etabında düzenleniyor. Bu yıl 5 bin metre yükseklik farkı var; Marmaris'in 2-3 katı kadar. İlk üç erkek ve kadın, şampiyonluk programı kapsamında bir sonraki yılın L'Etape du Tour'u için altın bilet kazanıyor. Örneğin geçen yıl İstanbul'u kazananlar bu yıl Fransa'da yarışıyor. Bu yarış 16 bin katılımcılı; start hattı iki saatten uzun ve katılımcıların yüzde 40'ından fazlası yabancı. Tüm biletler yaklaşık 20 dakikada tükeniyor; adeta Celine Dion konseri gibi!