‘Mars Kolonisi’yle öne çıkan Türk mimarla dijital halıda buluştu

TÜRK Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) önceki başkanlarından Haluk Dinçer, The American Turkish Society (ATS) Eş Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ile Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli’nin New York’ta düzenlediği buluşmada, geceye damga vuran sanatçıyı işaret etti:

- Burada “NeuroWeave Halı”sı sergilenen Türk mimar Güvenç Özel müthiş bir yetenek. Mutlaka tanımalısın.

Haluk Dinçer bana Güvenç Özel’i anlatırken bir el omuzuma dokundu:

- Vahap Abi, Mehmet Bozatlı ben…

Bodrum Turgutreis’teki Sundance Otelleri ile İstanbul Bağcılar’daki Holiday Inn Oteli’nin sahibi, Malatyalı iş insanı Ali Nahit Bozatlı’nın oğlu Mehmet karşımdaydı:

- Los Angeles’teyim aslında. New York’a arkadaşım Güvenç Özel’le birlikte Contemporary İstanbul buluşması için geldim.

Başladı Güvenç Özel’i anlatmaya:

- Güvenç, Robert Kolej mezunu. Babası emniyet müdürüydü. Ailece Türkiye’nin farklı şehirlerinde bulunmuşlardı. Sanat okumak için ABD’nin yolunu tutmuş. Yale Üniversitesi’nde mimarlık yüksek lisansı yapmış.

Özel’in daha sonra dünyaca ünlü “Frank Gehry” ofisinde çalıştığını belirtti:

- Ardından University of California, Los Angeles’da (UCLA) öğretim görevlisi olarak görev aldı. Teknoloji, yapay zeka, sanal gerçeklik (VR), robotik gibi konularda dersler verdi.

Özel’in UCLA’de dersler vermenin yanısıra kendi stüdyosunu kurduğunu kaydetti:

- Kendi stüdyosunda derslerini verdiği konulara paralel olarak mimari ve sanat projeleri gerçekleştiriyor.

Güvenç Özel’in çalışmalarının ağırlıklı yönüne dikkat çekti:

- İnsanların ve toplumun teknoloji ile ilişkisini araştıran, geliştiren projeler ortaya koyuyor. Mimari projelerinde genellikle son teknolojileri değerlendirip hayata geçiriyor.

2015 yılına uzandı:

- Güvenç, NASA’nın (ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) açtığı “Mars Kolonisi Mimari Tasarım Yarışması”nda 168 uluslararası tasarımcı-mimar arasında 3’üncü oldu.

Yarışmada 3’üncü olan tasarımı da şöyle özetledi:

- Güvenç, projesinde Mars’taki toprağı değerlendirip, inşaat malzemesi haline getirip yapıyı 3D Printer’la inşa etmeyi öngörmüştü. 100 metrekarelik bir alanda planladığı “Mars Kolonisi”nde 4 astronotun yaşayabileceğini dikkate almıştı.

Güvenç Özel’i anlattıktan sonra kendi kartını uzattı:

- Machinesque Kurucu Ortağı…

Şirketin adını görünce sordum:

- Güvenç Özel ile ortak mı çalışıyorsunuz?

Şu yanıtı verdi:

- Evet… “Machinesque” ve “Neurowave” bizim ortak projemiz. Güvenç’in diğer sanat projeleri bu ortaklıktan ayrı. Güvenç’le bu sene itibariyle birlikte yola çıktık.

Güvenç Özel’in Mehmet Bozatlı ile işbirliği yaptığı ve New York’taki Contemporary İstanbul tanıtım buluşmasında sergilenen “Neuroweave Dijital Halı”yı izlerken Ali Nahit Bozatlı’nın ABD’deki günlerine ilişkin öyküsünü anımsadım.

Uçak mühendisi olan Ali Nahit Bozatlı, Boeing’de 10 yıl görev yapmış, şimdiki uçaklarda sıklıkla gördüğümüz “kıvrık kanat” projesi ekibinde yer almıştı.

Ali Nahit Bozatlı daha sonra Boeing’ten ayrılıp, halı ticaretiyle adım attığı kendi işini kurmuştu. Cem Kınay ve Oğuz Serim’le birlikte Magic Life’ı kurarak turizm sektörüne giren Ali Nahit Bozatlı, ABD-Türkiye bağlantılı halı işini de sürdürmüştü.

Mehmet Bozatlı, halı konusunda babasının izinden yürüdüğünü bildirdi:

- Los Angeles’ta halı işini de sürdürüyorum.

“Mars Kolonisi Mimari Tasarım Yarışması”yla adı öne çıkan ABD’deki başarılı sanatçı, mimar Güvenç Özel ile Mehmet Bozatlı, birlikte çalışarak yeni başarılara imza atacaklarının işaretini veriyor…

Yapay zeka tasarlayacak Türkiye’de dokunacak

LOS Angeles’ta yaşayan başarılı Türk mimar, tasarımcı Güvenç Özel, Mehmet Bozatlı ile birlikte çalıştığı “NeuroWeave” projesinde halıları yapay zeka ile tasarlıyor.

Tasarlanan halıların Türkiye ve Hindistan’daki ustalara 12 haftada dokutulması planlanıyor. Böylece “NeuroWeave” projesi kapsamında alım yapanlar, hem fiziki, hem de dijital halıya sahip olacak.

Projeyle ilgili şu noktanın altı çizildi:

- Halılar, alıcısına özel, kişiselleştirilmiş şekilde dokunacak. Bir halının aynısı ya da benzeri bir başkası için dijital-fiziksel üretilmeyecek.

Mehmet Bozatlı’ya dün sordum:

- “NeuroWave Halı”yı kasım ayında satışa çıkarmayı planlıyordunuz? Durum nedir?

Mehmet Bozatlı anlattı:

- Web sitemizi ve ürün yelpazesini hazırlıyoruz.

Projeye ilgi olup olmadığını merak ettim, yanıtladı:

- Sanat ve mimarlar dünyasından çok sayıda ilgilenen var. Ayrıca sanat galerileri de ilgileniyor.

Esas’ın İngiltere’deki işlerine odaklanacak

THE American Turkish Society (ATS) Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Sabancı Kamışlı’ya New York’taki sohbetlerde neler yaptığını sordum.

Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Kamışlı, önümüzdeki dönemde daha çok İngiltere’ye odaklanacağını belirtti:

- Esas Holding’in İngiltere’deki işleriyle ilgileneceğim.

Esas Holding’in kurucusu ve dedesi Şevket Sabancı’nın Londra’da gayrimenkul konusunda önemli yatırımları olduğunu anımsattım:

- İngiltere’deki gayrimenkullerle mi ilgileneceksiniz?

Esas’ta gayrimenkul işinin başında Kazım Köseoğlu’nun olduğunu vurguladı:

- Ben İngiltere’de gayrimenkul dışı işlere bakacağım.

Kerem Kamışlı, öğrencilik yıllarında Cem Garih’le kafa kafaya vermiş, kendileri gibi gençleri destekleyen programları hayata geçiren Yenibirlider Derneği’ni kuran ekibe öncülük etmişti.