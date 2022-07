Marsh’ın yönetimine girdi Greystone'un da CEO’su oldu

Türkiye’de pek tanınmasa da ABD dahil küresel piyasaların yakından tanıdığı bir isim; Hafize Gaye Erkan. 2014’te kendisiyle ilgili yaptığım ilk haberde ABD’nin zor durumdaki bankalarından First Republic Bank’ın yönetimine geçtiğinde finans dünyasının yakından takip ettiği bir isim haline geldi. 8 yıl önce yazdığım haberde First Republic Bank’ın kıdemli başkan yardımcısı görevinin yanı sıra Yatırım Bölümü Başkanı ve Risk Yönetimi Eş Başkanı koltuklarını devralmıştı. ABD’li bankanın o dönemki aktifleri 50 milyar dolardı. Batma riskiyle karşı karışa kalan bankanın dümenine geçti, kurtardı, hatta büyüttü. CEO’luk ve Başkanlık görevine kadar yükseldi. 8 yıllık görevi sonunda, First Republic Bank’ın aktifleri yaklaşık 150 milyar dolara, iştiraklerle birlikte bu rakam 250 milyar dolara vardı. Erkan, şimdilerde iki önemli şirketin kaptan köşküne atandı.

83 BİN ÇALIŞANI, 35 MİLYAR DOLAR VARLIĞI VAR

Erkan’ın ilk üstlendiği görev, dünyanın en büyük sigorta brokerlik şirketi Marsh McLennan’ın yönetim kurulu üyeliği. 1905 yılında kurulan Business Insurance’a göre dünyanın en büyük sigorta brokerleri arasında ilk sırada yer alan Marsh McLennan’ın Yönetim Kurulu Başkanı H. Edward Hanway, bu atamayla ilgili olarak “Gaye, yatırımlar, risk yönetimi, büyüme pazarları ve dijital inovasyon konularında derin bir uzmanlığa sahip. Onu yönetim kuruluna davet etmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.

Marsh, Guy Carpenter, Mercer ve Oliver Wyman gibi 4 önemli şirketi bulunan, 2018 Fortune 500 sıralamasında 212’nci şirket olan Marsh McLennan’ın 83 bin çalışanı, 35 milyar dolar aktifi bulunuyor.

Hafize Gaye Erkan’a ikinci görevi ise dünyaca ünlü ekonomi yayını Bloomberg International geçtiğimiz hafta duyurdu. Bloomberg’in canlı yayın konuğu olarak katılan Erkan ve ABD’nin en büyük kredi kuruluşlarından Greystone’un kurucusu Steve Rosenberg, şirketteki yeni görevlendirmeyi duyurdu. Rosenberg, Erkan’ın Greystone’da CEO’luk görevine getirildiğini duyurdu.

Rosenberg atama ile ilgili olarak, “Hem organik hem de satın almalar yoluyla stratejik büyüme fırsatlarını takip ederken, gelecek nesil yatırım ve inovasyonu yönlendirmek için Gaye›yi firmamıza davet etmekten heyecan duyuyorum. Finansal hizmetlerde yirmi yıla yayılan başarılı bir geçmişe sahip ilham verici ve vizyon sahibi bir liderdir. Greystone’u yeni bir büyüme aşamasına yönlendirmek için onunla ortak olmaktan heyecan duyuyorum. Hep birlikte hedefimiz, müşterilerine ve çalışanlarına bağlılığı rakipsiz olan birinci sınıf bir organizasyon oluşturmaya devam etmektir” açıklamasında bulundu. ABD’nin en büyük özel ticari gayrimenkul finansmanı ve yatırım şirketlerinden biri olan Greystone, yılda 18,3 milyar dolardan fazla kredi sağlıyor. Şirket, 84,1 milyar doların üzerinde kredi hizmet portföyüne sahip.

PRINCETON’IN TARİHİNİ DEĞİŞTİRDİ

Amerika’nın en etkin 50 ismi arasında ilk sırada yer alan Hafize Gaye Erkan, 40 yaş altı sıralamasında birinci sırada geldi. Üniversite sınavında Türkiye 26’ncısı olarak girdiği Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü rekor bir puanla bitiren Erkan, mezuniyetinin ardından aralarında Stanford, Princeton, Boston, Cornell, California başta olmak üzere 9 üniversiteden burs teklifi aldı, tercihini Princeton’dan yana kullandı. Böylece her yıl sadece 2 kişiye verilen “Onursal doktora” bursu karşılığında kendisine bir ev, ayda 3 bin 200 dolar cep harçlığı ve dünyada bilimi destekleyen saygın kurumlardan ABD Ulusal Bilim Vakfı’ndan araştırmaları için sınırsız bütçe imkânına sahip oldu. Doktora tercihini finans mühendisliğinden yana kullanan Erkan, 2 yıl süren ve 12 dersten oluşan doktora programını bir yılda tamamladı. 250 yıllık geçmişi olan ve dünyaya yön veren birçok ünlü ismi mezun eden Princeton tarihinde doktorayı bir yılda tamamlayan ilk öğrenci olan Erkan, 10 yıl Goldmans Sachs’ta Genel Müdür ve Finansal Kurumlar Grubu Analitik ve Stratejiler Başkanı oldu.