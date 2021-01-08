Mart 2020’den bu yana 3 bin 243 işletme e-ticarete geçti

2019 yılında e-ticaret hacmi 136 milyar lira olarak gerçekleşti. 2019 yılı toplam e-ticaret tutarının yüzde 85'i yurt içi harcamalardan, yüzde 9'u diğer ülkelerin Türkiye’deki e-ticaret sitelerinden yaptığı alışverişlerden, yüzde 6'sı ise Türk vatandaşlarının yurt dışı sitelerden yaptığı alışverişlerden oluştu. 2020 yılının ilk yarısında ise e-ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artarak 91 milyar 700 milyon lira oldu. CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter’in soru önergesine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’dan gelen yanıta göre, Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) üzerinden yapılan sorgulamadan elde edilen veriler çerçevesinde mart ayından bu yana 3 bin 243 işletme sitesini sisteme kayıt ettirdi. 2020 yılına ilişkin e-ticarette en çok hacme sahip ilk 6 sektörün dağılımı beyaz eşyada 11.4 milyar lira, giyimde 7.5 milyar lira, elektronikte 5.9 milyar lira, havayollarında 4.4 milyar lira, yemekte 3.6 milyar lira, seyahatte 2.3 milyar lira olarak gerçekleşti. 2019 yılında e-ticarette ilk 6 sektörün hacmi; havayollarında 15.3 milyar lira, giyimde 13.8 milyar lira, beyaz eşyada 13.3 milyar lira, seyahatte 9.3 milyar lira, elektronikte 8.5 milyar lira, yemek sektöründe 5 milyar lira olmuştu.

NİJER’DE 1 MİLYON HEKTAR ARAZİ KİRALANDI

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Nijer’de tarımsal üretim yapmak üzere kiralanan 1 milyon hektar araziye ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye iki ayrı soru önergesi verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın geçtiğimiz günlerde Nijer'de hayvancılıkta yem açığını kapatmak ve fiyat artışlarını durdurmak için yem bitkileri üretimi için arazi kiralandığını açıkladığını hatırlatan Tokdemir, şu soruları yöneltti: “Çiftçilerimizin zor günler geçirdiği bu süreçte ülkemizde yeterli ve elverişli 4 milyon hektara yakın arazi var iken Nijer’de 1 milyon hektar arazi kiralamak sorunu çözmek yerine kendi üreticilerimizi bir kez daha mağduriyete sürüklemek değil midir? Üretimde iklim, maliyet ve nakliyenin çok önemli olduğunu düşündüğümüzde kurak ve susuz olduğunu bildiğimiz, topraklarının sadece yüzde 12.5’inin tarım arazisi olarak kullanabilen ve her yıl susuzluk, kuraklık ve gıda kıtlığının yaşandığı bir ülke olan Nijer’de bu projeyi uygulayabilmek için gerekli fizibilite çalışmaları yapılmış mıdır?” dedi.