Matadorların Borsa aşkı kısa sürdü
Borsa İstanbul, 2026 yılına güçlü bir başlangıç yapıp yılbaşından bu yana yüzde 10’nun üzerinde getiri sağlasa da, mart ayında patlak veren jeopolitik gerilimler piyasaları sarstı. ABD-İsrail-İran hattındaki savaş rüzgarlarıyla BIST 100’de ciddi kayıplar yaşanırken, bu süreçte en ilginç veri İspanyol yatırımcı kanadından geldi.
Savaşın en zorlu günlerinde Türkiye ile İspanya arasında esen dostluk rüzgarları, finans koridorlarında kısa sürdü. Savaşın yarattığı türbülansta Türkiye’de portföyü en fazla eriyen ülke İspanya oldu.
Borsa İstanbul, 2026 yılına oldukça iştahlı bir başlangıç yapmış ve yatırımcısına ilk iki ayda yüzde 20’ye yakın getiri sunmuştu. Ancak mart ayında bölgeye kâbus gibi çöken savaş senaryosu, piyasaları sarstı. Jeopolitik risklerin zirve yaptığı bu süreçte BIST 100 endeksi yaklaşık yüzde 7’lik bir değer kaybı yaşarken, bu süreçte en şaşırtıcı veri İspanyollardan geldi. Matadorları, İngiliz ve Amerikalı yatırımcılar izledi.
1 ayda 63 milyar liralık erime
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, yıla hızlı başlayan ve ocak ayında 32.8 milyar TL’lik artışla Borsa’daki portföy büyüklüğünü 319,4 milyar TL’ye çıkaran İspanyol yatırımcıların, şubat ayında portföyü 1.6 milyar TL eridi. Verilere bakıldığında, İspanya menşeli yatırımcıların portföy büyüklüğü şubat sonunda 317,8 milyar TL seviyesinden, mart sonunda yani savaş döneminde 254,4 milyar TL’ye geriledi. Savaşın sıcak etkisinin hissedildiği tek bir ayda yaşanan yüzde 19.95’lik, yani 63.4 milyar liralık bu erime, İspanya’yı Borsa İstanbul’un ilk 10 yatırımcı ülkesi arasında "en çok portföyü düşen" ülke konumuna getirdi.
Savaş sürecinde diğer büyük yatırımcıların portföyü incelendiğinde ise, İspanyol yatırımcılardan sonra portföydeki en fazla erime İngiliz ve ABD’li yatırımcıların oldu. Şubat ayında İngiliz yatırımcıların portföy büyüklüğü 52,3 milyar TL’lik düşüşle, 452 milyar TL’den 400 milyar liraya inerken, Amerikalı yatırımcıların portföyü 59 milyar TL’lık erime yaşadı. ABD’li yatırımcının portföy büyüklüğü 732.9 milyar TL’den 674 milyar TL’ye geriledi. İrlanda menşeli yatırımcıların portföyü ise savaş sürecinde 8.1 milyar TL’lik erime yaşayarak 77.1 milyar TL’den 69,1 milyar TL’ye düştü. Buna karşın yılbaşından itibaren portföyünü en çok artıran ülke ise yüzde 29.44 ile Cayman Adaları, yüzde 23.85 ile ABD’li yatırımcı, yüzde 21.30 ile Lüksemburg, yüzde 20,16 ile İrlanda menşeli yatırımcılar oldu.
Portföyler düşüyor ama yatırımcı artıyor
İstatistiklerdeki bir diğer dikkat çeken gelişme ise yatırımcı sayısı tarafında yaşandı. Aralık ayında 6 olan İspanyol yatırımcı sayısı Mart itibarıyla 13’e yükseldi. İlk 3 aylık veriler incelendiğinde ABD’li yatırımcı sayısındaki artış da bir diğer dikkat çeken veri oldu.
Şubatta 350 bin yatırımcı çıktı
Martta yerli yatırımcı sayısı 349 bin azalarak 6,38 milyona düşerken portföy değeri 178,8 milyar TL azaldı ve 5,3 trilyon TL oldu. Yabancı yatırımcı sayısı da 522 kişi azaldı, portföyleri 256 milyar TL’ye indi.
