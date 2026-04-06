Matadorların Borsa aşkı kısa sürdü

Borsa İstanbul, 2026 yılına güçlü bir başlangıç yapıp yılbaşından bu yana yüzde 10’nun üzerinde getiri sağlasa da, mart ayında patlak veren jeopolitik gerilimler piyasaları sarstı. ABD-İsrail-İran hattındaki savaş rüzgarlarıyla BIST 100’de ciddi kayıplar yaşanırken, bu süreçte en ilginç veri İspanyol yatırımcı kanadından geldi.

Savaşın en zorlu günle­rinde Türkiye ile İspan­ya arasında esen dostluk rüzgarları, finans koridorla­rında kısa sürdü. Savaşın ya­rattığı türbülansta Türkiye’de portföyü en fazla eriyen ülke İspanya oldu.

Borsa İstanbul, 2026 yılı­na oldukça iştahlı bir başlan­gıç yapmış ve yatırımcısına ilk iki ayda yüzde 20’ye yakın geti­ri sunmuştu. Ancak mart ayın­da bölgeye kâbus gibi çöken sa­vaş senaryosu, piyasaları sarstı. Jeopolitik risklerin zirve yaptı­ğı bu süreçte BIST 100 endek­si yaklaşık yüzde 7’lik bir değer kaybı yaşarken, bu süreçte en şaşırtıcı veri İspanyollardan geldi. Matadorları, İngiliz ve Amerikalı yatırımcılar izledi.

1 ayda 63 milyar liralık erime

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, yıla hız­lı başlayan ve ocak ayında 32.8 milyar TL’lik artışla Borsa’daki portföy büyüklüğünü 319,4 mil­yar TL’ye çıkaran İspanyol yatı­rımcıların, şubat ayında portfö­yü 1.6 milyar TL eridi. Verilere bakıldığında, İspanya menşeli yatırımcıların portföy büyüklü­ğü şubat sonunda 317,8 milyar TL seviyesinden, mart sonun­da yani savaş döneminde 254,4 milyar TL’ye geriledi. Savaşın sıcak etkisinin hissedildiği tek bir ayda yaşanan yüzde 19.95’lik, yani 63.4 milyar lira­lık bu erime, İspanya’yı Borsa İstanbul’un ilk 10 yatırımcı ül­kesi arasında "en çok portföyü düşen" ülke konumuna getirdi.

Savaş sürecinde diğer bü­yük yatırımcıların portföyü in­celendiğinde ise, İspanyol ya­tırımcılardan sonra portföy­deki en fazla erime İngiliz ve ABD’li yatırımcıların oldu. Şu­bat ayında İngiliz yatırımcıla­rın portföy büyüklüğü 52,3 mil­yar TL’lik düşüşle, 452 milyar TL’den 400 milyar liraya iner­ken, Amerikalı yatırımcıların portföyü 59 milyar TL’lık eri­me yaşadı. ABD’li yatırımcının portföy büyüklüğü 732.9 milyar TL’den 674 milyar TL’ye gerile­di. İrlanda menşeli yatırımcıla­rın portföyü ise savaş sürecin­de 8.1 milyar TL’lik erime ya­şayarak 77.1 milyar TL’den 69,1 milyar TL’ye düştü. Buna kar­şın yılbaşından itibaren port­föyünü en çok artıran ülke ise yüzde 29.44 ile Cayman Adala­rı, yüzde 23.85 ile ABD’li yatı­rımcı, yüzde 21.30 ile Lüksem­burg, yüzde 20,16 ile İrlanda menşeli yatırımcılar oldu.

Portföyler düşüyor ama yatırımcı artıyor

İstatistiklerdeki bir diğer dikkat çeken gelişme ise yatı­rımcı sayısı tarafında yaşandı. Aralık ayında 6 olan İspanyol yatırımcı sayısı Mart itibarıyla 13’e yükseldi. İlk 3 aylık veriler incelendiğinde ABD’li yatırım­cı sayısındaki artış da bir diğer dikkat çeken veri oldu.

Şubatta 350 bin yatırımcı çıktı

Martta yerli yatırımcı sayısı 349 bin azalarak 6,38 milyona düşerken portföy değeri 178,8 milyar TL azaldı ve 5,3 trilyon TL oldu. Yabancı yatırımcı sayısı da 522 kişi azaldı, portföyleri 256 milyar TL’ye indi.