Matematik ne işe yarar?

Dostoyevski, onun yaratıcı gücünü anlatırken “Hepimiz Gogol’un Palto’sundan çıktık” diye tarif eder. Rus edebiyatının mihenk taşı Nikolai Gogol ile dünyanın en büyük arama motoru Google’u buluşturan iki önemli detay var aslında. Gogol’un da, Google’ın da kelime anlamı yok. Bir de Google’ın yaratıcısının Rus olduğunu da eklemek gerek. Peki 1.7 trilyon dolarlık değere sahip Alphabet’in çatı şirketi olan dünyanın en değerli 4’üncü markası Google neyi ifade ediyor? İşte bu haftayı Google’a ve Google’un kurucularından Sergei Brin’e ayıralım istedik. Zira bugün yani 21 Ağustos, Sergei Brin’in doğum günü. Adını matematikteki en büyük sayılardan biri olan “Googol” sayısından alıyor ABD’li marka. 1 ve onun ardından 100 sıfırın gelmesi ile oluşan bu rakamın sembol olması Google'ın dünyadaki bilgiyi yönetme misyonunu gösterir. 21 Ağustos 1973'te o dönem Sovyetler Birliği olan günümüz Rusya’sının başkenti Moskova'da dünyaya gelen Brin’in ebeveynleri Mikhail ve Eugenia Brin, Moskova Devlet Üniversitesi'nden mezun olmuş iki bilim insanı. Moskova'nın merkezinde, üç odalı bir dairede yaşayan Brin Ailesi’nin asıl hikayesi 1977 yılında başlıyor aslında.

SOVYETLER’DEN ABD’YE KAÇIŞ

Matematikçi olan baba Mikhail Brin, Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen konferanstan sonra, aklına ülkeden göç etmeyi koyar. 1978'de çıkış vizeleri için resmen başvuran aile 1979'da vizelerini alır ve ülkeyi terk eder. Önce Viyana, ardından Paris’te yaşamaya çalışan aileye Fransa’daki Anatole Katok yardımcı olur ve ABD’nin ünlü eğitim kurumu Maryland Üniversitesi'nde bir öğretim pozisyonu için aracılık eder. Aynı yılın sonbaharında da ABD’ye göç eden Brin ailesi burada yaşamaya devam eder. Çocukluğunun büyük kısmını evinde aldığı eğitimle geçiren Sergei’ye ise yolunu babası Mikhail çizer. Annesi NASA’da Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde araştırmacı olan Sergei’nin matematik profesörü babası ise oğlunu deyim yerindeyse rakamlarla büyütür. 1990'da Brin, Maryland Üniversitesi'ne kaydolur ve buradan da 1993 yılında Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nden mezun olur. Henüz 19 yaşında olan Sergei Brin, okulu bilgisayar bilimi ve matematik alanında onur derecesiyle mezun olarak tamamlar. 1993'te Mathematica'nın geliştiricileri Wolfram Research'te staj yapan Sergei, Stanford Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri alanında lisansüstü eğitimine bitirir. Google’un kendi sitesinde de hikaye 1995 yılında işte bu dönemde başlar. Google’un bir diğer kurucusu olan Larry Page, lisansüstü eğitim için Stanford'a gitmeyi düşünüyordu ve o sırada orada okuyan Sergey Brin ile karşılaşır. Brin, Larry'ye etrafı göstermekle görevlendirilir.

İLK ADI BACKRUB

Bazı söylentilere göre, ilk karşılaşmalarında neredeyse hiçbir konuda anlaşamamışlardı, ancak ertesi yıl bir ortaklık kurdular. Öğrenci yurdundaki odalarından çalışarak, bağlantılar aracılığıyla World Wide Web'deki (www) bağımsız sayfaların önem derecesini belirleyen bir arama motoru oluşturdular. Bu arama motorunu Backrub olarak adlandırdılar. Kısa süre sonra, Backrub adını Google olarak değiştirdiler. Sonraki birkaç yıl içinde, Google yalnızca akademik topluluğun değil, aynı zamanda Silikon Vadisi'ndeki yatırımcıların da dikkatini çekti. Ağustos 1998'de, Sun'ın kurucu ortağı Andy Bechtolsheim, Larry ve Sergei'e 100 bin dolar tutarında bir çek yazdı ve Google Inc. resmi olarak doğmuş oldu. Dünyanın en büyük kütüphanesi olan Google, matematikten türedi. Adını rakamlardan, doğuşunu ise matematikçi bir babadan aldı. Hepimizin okul döneminde dile getirdiği “Matematik günlük hayatımızda ne işe yarar ki?” sorusunun yanıtıdır Google…

Annesi NASA’da Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde araştırmacı olan Sergei’nin matematik profesörü babası ise oğlunu deyim yerindeyse rakamlarla büyütür.