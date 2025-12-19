Matematiksiz doğruyu/ faydalıyı anlayamaz; fizik öğrenmeden geliştiremezsen…
Dün, “iddialı okullarımızdan mezun” bir grup fizik mühendisi ile biraraya geldik…
“İş bulamıyoruz…”;
“Bulduğumuz işlerde kendimizi geliştiremiyoruz…”;
“Araştırma yapan arkadaşlarımız, destek bulamıyor…” gibi onlarca sorun dinledik…
***
Deneyimlilerden biri 2011 yılındaki yazımın fotokopisini çıkardı…
Şöyle yazmışın 14 yıl önce:
“…Neyin doğru olduğunu,
Neyin yanlış olduğunu öğrenmek/öğretmek ekonominin de temelidir...
***
Doğrular ve yanlışlar:
“Şu yolun sonucu bu!”, “Bu yolun sonucu şu!”, “O’nun kanıtladığı bu!” (vb) deyip, ezberletile(de)bilir…
***
Ama…
“Neyin ‘neden’ doğru”;
“Neyin ‘neden’ yanlış” olduğunu:
Sorgulayarak, analiz ederek, yaparak (yaşayarak) öğrenilmesini/öğretilmesini sağlamak, insanı/toplumu/kültürü geliştirir…
***
“Neyin neden doğru”,
“Neyim neden yanlış” olduğu “matematik bilgisi” sayesinde öğrenebilir…
***
Doğruyu ve yanlışı insanlığın/toplumun faydasını/refahını artırabilmek için kullanabilmek mi?
Fizik bilgisi gerektirir…”
VELHASIL
Matematik veya fizik kurallarını öğrenememek/öğretememek:
Ezberci, taklitçi, bağımlı toplumun habercisidir…
***
Örneğin: Fizik mühendisliği:
Araştırma, geliştirme, tasarım çalışmalarının planlayıcısıyken…
Mühendislik çalışmalarında ortaya çıkan/ çıkabilecek problemleri ortadan kaldırıp, verimlilik sağlarken…
Yani…
Bugün, en ihtiyaç duyduğumuz bilimlerden/bölümlerden biriyken…
***
Üniversite sınav sonuçları, somut olarak yanıtlıyor bu soruyu:
500 binin üzerinde “geleceğimiz/ umudumuz olan genç”, en ihtiyaç duyulan bu alanda soru cevaplayamamış…
250 bin geleceğimiz/umudumuz olan gencin, 14 soru üzerinden doğru cevap ortalaması ise 1 (bir)…
(Pazartesi günü, sonrasını anlatmaya çalışacağım)
