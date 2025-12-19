Matematiksiz doğruyu/ faydalıyı anlayamaz; fizik öğrenmeden geliştiremezsen…

Dün, “iddialı okullarımızdan mezun” bir grup fizik mühendisi ile biraraya geldik…

“İş bulamıyoruz…”;

“Bulduğumuz işlerde kendimizi geliştire­miyoruz…”;

“Araştırma yapan arkadaşlarımız, destek bulamıyor…” gibi onlarca sorun dinledik…

***

Deneyimlilerden biri 2011 yılındaki yazı­mın fotokopisini çıkardı…

Şöyle yazmışın 14 yıl önce:

“…Neyin doğru olduğunu,

Neyin yanlış olduğunu öğrenmek/öğret­mek ekonominin de temelidir...

***

Doğrular ve yanlışlar:

“Şu yolun sonucu bu!”, “Bu yolun sonu­cu şu!”, “O’nun kanıtladığı bu!” (vb) deyip, ezberletile(de)bilir…

***

Ama…

“Neyin ‘neden’ doğru”;

“Neyin ‘neden’ yanlış” olduğunu:

Sorgulayarak, analiz ederek, yaparak (yaşayarak) öğrenilmesini/öğretilmesini sağlamak, insanı/toplumu/kültürü geliş­tirir…

***

“Neyin neden doğru”,

“Neyim neden yanlış” olduğu “matema­tik bilgisi” sayesinde öğrenebilir…

***

Doğruyu ve yanlışı insanlığın/toplu­mun faydasını/refahını artırabilmek için kullanabilmek mi?

Fizik bilgisi gerektirir…”

VELHASIL

Matematik veya fizik kurallarını öğre­nememek/öğretememek:

Ezberci, taklitçi, bağımlı toplumun ha­bercisidir…

***

Örneğin: Fizik mühendisliği:

Araştırma, geliştirme, tasarım çalışmaları­nın planlayıcısıyken…

Mühendislik çalışmalarında ortaya çıkan/ çıkabilecek problemleri ortadan kaldırıp, ve­rimlilik sağlarken…

Yani…

Bugün, en ihtiyaç duyduğumuz bilimler­den/bölümlerden biriyken…

***

Üniversite sınav sonuçları, somut olarak ya­nıtlıyor bu soruyu:

500 binin üzerinde “geleceğimiz/ umudu­muz olan genç”, en ihtiyaç duyulan bu alanda soru cevaplayamamış…

250 bin geleceğimiz/umudumuz olan gen­cin, 14 soru üzerinden doğru cevap ortalama­sı ise 1 (bir)…

(Pazartesi günü, sonrasını anlatmaya çalışacağım)