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Matlı, Keskinoğlu satışından çekildi

Ömer Faruk ÇİFTÇİ
Ömer Faruk ÇİFTÇİ BURSA'dan omer.faruk@dunya.com

23 Kasım tarihli yazımda Bursalı Matlı Grubu ile Gaziantep merkezli Tiryaki Holding’in Keskinoğlu Tavukçuluk’un yüzde 20 hissesini aldığını yazmıştım. Ancak geçen zaman içinde ortaklar arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu taraflar satıştan çekilme kararı aldı. Matlı Grubu ve Tiryaki Holding ortaklığında kurulan Tima Yem ve Gıda AŞ yönetimi yeniden şirketin büyük hissedarı Ziraat Bankası ve Halkbank’a devretti.

Peki ne oldu da durum bu noktaya geldi? Hemen özetleyeyim. Hatırlanacağı üzere Türkiye’nin en büyük beyaz et üreticilerinden Keskinoğlu, içine girdiği ekonomik krizden çıkamamış ve 2018 yılında konkordato ilan etmişti. Bu süreçte beklenilen iyileşme gerçekleşmeyince Akhisar’da yaklaşık 4 bin kişinin istihdam edildiği firmanın hisselerinin tamamı kamu bankaları Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası’na geçmiş, güncel borç da 1 milyar lirayı aşmıştı. Banka yöneticilerinin girişimleri ile Bursalı Matlı Grubu ile Gaziantepli Tiryaki Holding bir araya getirilmiş ilk etapta yüzde 20 hisse oluşturulan konsorsiyuma devredilmişti. Devirle birlikte şirketin yönetimi yeni kurulan Tima Yem Gıda AŞ’ye bırakıldı. Yönetimi alan şirket öncelikle çalışanların geriden gelen maaş ödemelerini yaparak üretimi sürdürülebilir hale getirdi. Ancak bilinmeyen bir nedenle Tiryaki Holding bu ortaklıktan çekilme kararı aldı. Bunun üzerine iki grup arasında yapılan prokolle Matlı Grubu hisselerin tamamını almak için Kasım ayı sonunda Ziraat Bankası ve Halkbank’a başvuruda bulundu. Aynı dönemde döviz kurunda yaşanan dalgalanma sonucu ilk etapta hisse devrine onay veren Tiryaki Holding, kur farkından dolayı zararını gerekçe göstererek Matlı Grubu’ndan ilave para talep etti. Bu gelişmelerden rahatsız olan Matlı Grubu yönetimi de Keskinoğlu satışından komple çekilme kararı aldı ve bunu ilgili bankalara bildirdi. Bu hafta itibariyle de Keskinoğlu’nun yönetimini devretti.

Keskinoğlu konusunda bundan sonraki süreç nasıl işleyecek onu bilemeyiz ama yakın zamanda Yörsan’ın ardından Banvit’e ait 30 bin başlık besi çiftliğini de bünyesine katan Matlı Grubu, yatırımlarını ‘Türkiye’nin protein devi’ olma misyonuyla şekillendiriyor.

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