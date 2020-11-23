Matlı-Tiryaki Holding, Keskinoğlu’na talip oldu

Beyaz et sektörünün önde gelen firmalarından Keskinoğlu Tavukçuluk’a Matlı Grubu Tiryaki Holding konsorsiyumu talip oldu. Türkiye’nin en büyük beyaz et üreticilerinden Keskinoğlu, içine girdiği ekonomik krizden çıkamamış ve 2018 yılında konkordato ilan etmişti. Bu süreçte beklenilen iyileşme gerçekleşmeyince Akhisar’da yaklaşık 4 bin kişinin istihdam edildiği firmanın hisselerinin tamamı kamu bankaları Vakıf, Halk ve Ziraat Bankası’na geçmiş, güncel borç da 1 milyar lirayı geçmişti.

Merhum İsmail Keskinoğlu tarafından kurulan Keskinoğlu, aslında tam bir başarı hikayesidir. 63 yaşındayken Akhisar’da, 30 tavuklu bir kümes ile başladığı maceranın bir dünya markası olarak sonuçlandığını görecek kadar ileri görüşlü, yetenekli, azimli ve dürüst bir insanın hikayesidir. Sıra dışı yetenekleri, ticari dehası, çalışkanlığı ve dürüstlüğüyle tüm iş dünyasının sevgisini ve saygısını kazanan İsmail Keskinoğlu’nun vefatından sonra sektörde yaşanan sorunlar ve yönetimsel zaafiyetler Keskinoğlu’nu bugünlere getirdi. 2018 yılından bu zamana konkordato sürelerini uzatan Keskinoğlu'nun sıkıntılı sürece girmesinin ardından 4 bin işçiden 2 bin 500’ü işten çıkarıldı. Keskinoğlu’nun konkordato ilan ettikten sonra, yıllık 1.2 milyar liraya ulaşan cirosunun geçen yıl yaklaşık 800 milyon lira olduğu, ihracatın da 25 milyon liraya kadar gerilediği öğrenildi. Keskinoğlu’nda yaşanan gelişmeler uzun zamandır beyaz et konusunda yatırım arayışında olan yem ve yumurta sektörünün önde gelen oyuncularından Matlı Grubu’nu harekete geçirdi.

Matlı Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, gelişmeleri doğrularken Keskinoğlu için Tiryaki Holding ile birlikte teklif verdiklerini söyledi. Matlı, ülkenin önemli bir değerini yeniden ekonomiye kazandırmak istediklerinin altını çizerken sürecin biran önce tamamlanmasını beklediklerini vurguladı.

Keskinoğlu’nun kamu bankalarına güncel 1.5 milyarın üzerinde borcu olduğu tahmin ediliyor. Bu borcun yapılandırmalarla 1 milyar seviyesine inmesi bekleniyor. Matlı- Tiryaki Holding ortaklığı da Keskinoğlu için 1 milyar liralık teklif verdi. Yakın zamanda cevap bekleniyor. Teklif kabul görürse Tiryaki Holding ortaklığında Matlı, Türkiye’nin en büyük beyaz et üreticisi olacak.

Bu gelişmeler yaşanırken bir ayrıntıyı da açıklamakta yarar var. Matlı Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Önder Matlı, önceki dönem AK Parti’den milletvekili seçilerek Meclis’te görev yapmıştı. Bugünlerde Bursa siyasetinde AK Parti il başkanlığı için adı geçen Önder Matlı’nın bu teklife sıcak bakmadığı ancak AK Parti Genel Merkezi’nin ısrar ettiği öğrenildi. Keskinoğlu’nu almak için teklif veren Matlı Grubu’na olumlu ya da olumsuz henüz bir cevap verilmezken, siyasette yaşanacak olası gelişmelerin bu teklifi ne yönde etkileyeceği merak konusu.