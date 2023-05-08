Matrah artırımı şirketin değerini artırır

Çok değil, 4 yıl önceydi… Antal­ya’da çilek seralarına uğramış; 20 kiloluk bir kasa çileğe 15 TL öde­miştik… 20’şer kiloluk domates ve bibere de 10’ar lira vermiştik…

Birçok serada ‘satılık’ afişleri asılıydı… Sera sahipleri, maliyetlerden ve ürünler­le ilgilenecek çalışan bulamamaktan ya­kınıyordu…

“Yazmışız uyarmak için o tarihte” de, son 30 yılda yaptığımız gibi, “Asıl sorunu­muz… O seraların para kazanamayıp, üre­temez hale gelmesi ve kapanacak/ “imarı bekleyebilecek birine” satılacak olması… Ve bunun daha fazla ithalat, cari açık daha yüksek enflasyon, faiz, döviz kuru anla­mına gelmesi… Bu nedenle üreticinin ve çalışanın olacağı ve para kazanacağı bir sistemin inşası gerekiyor…”

O gün…

Meslek liseleri de gündemdeydi, yine son 30 yılda olduğu gibi… O konuyla bağ­lamış, şöyle demişim yazımda:

“Enerji Bakanlığı ile Milli Eğitim Ba­kanlığı arasında imzalanan ‘Enerji Lise­leri’ protokolü önemli… Gençlerin üreti­mi, teknolojiyi, verimliliği çalışıp, pratik yaparak ve para kazanarak öğrenecek ol­ması, yıpranmış üretim algısını onarabi­lecek bir uygulama… Bu uygulamanın Ta­rım, Turizm, Tasarım Lisesi, Yazılım Li­sesi, Kimya Lisesi gibi 30’a yakın alanda geliştirilecek olması ise sevindirici…”

Ama…

Meslek liselerinin sayısı bir elin par­maklarını geçemedi… Çocuklarımız, apartman dairelerinde açılan, pratikten uzak özel okullarda, belki de hayatta hiç­bir zaman kazanamayacakları paralar karşılığında “zaman geçirmeye” mecbur bırakıldı…

VELHASIL

İslam alimi Sadi-i Şirazi, “Hasırcı da bir dokumacıdır ama onu ipek dokuma tezgâhının başına geçirmezler” diyor Gülistan’da… 1200’lü yıllarda…

Yani Şirazi’ye göre:

İpek dokumacılığını hasırcı yapıyorsa, büyük sorun…

Ya, ismi “ipek dokumacılığı” olup, hasırcı dahi yetiştiremeyen okulların varsa?

Dahası…

Sistemin ipek dokumacılığı için, hasırcıyı dahi aratan yapıdaysa?