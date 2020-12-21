Mavi, yeni normale “çok hazır”

Cüneyt Yavuz’un 2008 yılında Mavi’nin CEO’luk koltuğuna oturmasından bu yana, şirketin her yıl yüzde 30 büyüme gerçekleştirdiğini biliyoruz. Yavuz, geçtiğimiz sene Mavi’nin bugüne kadarki en sürdürülebilir koleksiyonu olan Mavi All Blue koleksiyonunun tanıtımında “Büyüme şirketiyiz” demişti.

Pandemi etkisi altında geçen bir yılın ardından bu kez internet üzerinden sohbet ettik Cüneyt Yavuz ile. Ve bu sohbet aslında son dönemde gerçekleştirdiğim en “pozitif” sohbetlerden biri oldu. Çünkü Mavi, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci sadece finansal veriler açısından değil, yarattığı sosyal fayda, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve yönetişim açısından da oldukça verimli geçirmiş ve Cüneyt Yavuz’un da ifade ettiği gibi, “yeni normale çok hazır.”

“Zor şartlara rağmen, Mavi kalesi içinde sağlığımız yerinde, mutluyuz. Türkiye’nin de yaşam mücadelesi verme gücü çok yüksek. Refleksleri kuvvetli. Hızlı bir silkinme sürecinden geçeceğimize inanıyorum” diyen Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz’un yorumları şöyle:

Temellerimiz sağlam, gençler yanımızda, gelecek bizim...

“Pandemi sürecinde çok atik ve çevik bir yapı kazandık. Önümüzdeki döneme bilanço yönetimi, ürün yönetimi, pazarlama yönetimi olarak hazırız. Yüzde 80’i Türkiye’de olan tedarik zincirimiz verimli planlama yapabilmemizi sağlıyor. Her zaman gençlerle büyüyen bir marka olduk. Bu süreçte de müşterimizle iletişime ara vermeden, mesaj ve ürün stratejimizi yeni dönemin ihtiyaçlarına göre hızlıca yeniden planladık. Tüm planlarımızı, kampanyalarımızı iptal edebilirdik. Hiçbirini yapmadık. Uzun vadeli hedeflerimizi ve vizyonumuzu koruyoruz. Değişime açık olmanın ötesinde, değişimi yöneten şirket olduk. Bilançomuz sağlam, temellerimiz sağlam, stoklarımız taze, gençler yanımızda, gelecek bizim...”

Sürdürülebilirliğin rekabet ve hayatta kalma koşulu olduğu anlaşıldı

“Akıllı bir şirkete dönüşmek, veriyi en verimli şekilde kullanmak için önemli yatırımlar yapıyoruz. Dijital dönüşüm, gerek hız gerekse verimlilik açısından bize önemli bir rekabet gücü kazandırıyor. Aynı zamanda, dünya kaynakları tükenirken, işimiz ve iş ortaklarımız için çevreci ve sürdürülebilir bir ekosistem yaratmak adına, üretimden tasarıma, inovasyondan çalışan haklarına tüm alanlarda endüstrinin dönüşümüne liderlik ediyoruz. Tekstil sektöründe sürdürülebilirliğin rekabet ve hayatta kalma koşulu olduğu herkes tarafından kavranmış durumda.”

Global marka olmanın büyük katkısını gördük

“Kendi kanallarımızın yanı sıra, çeşitlenen pazaryerleri ile iş birliklerimiz sayesinde online satışlarımız yılın ilk 9 ayında globalde yüzde 113, Türkiye’de yüzde 161 arttı. E-ticaretin toplam gelirlerimiz içindeki payı ise yüzde 4’ten, yüzde 10’a yükseldi. E-ticaret yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Yurt dışı pazarlarda da işlerimiz çok iyi gitti, özellikle e-ticarette payımız ve kârlılığımız arttı. Ürün, fiyat, kalite dengemizi her zaman koruduk, inovasyondan vazgeçmedik, ürünlerimiz ‘buzluktaki balık’ olmadı. Müşterimiz de taze malı tercih etti, bize olan güvenini kaybetmedi. Bu süreçte, global marka olmanın büyük katkısını gördük. Tüm dünya aynı zorluklarla mücadele ederken, Mavi ofisleri arası bilgi alışverişi ve know-how paylaşımı çok büyük bir şans oldu.”

En sürdürülebilir koleksiyonu All Blue 2020’de 2 kattan fazla büyüdü

“2019’da çıkardığımız Mavi’nin bugüne kadarki en sürdürülebilir koleksiyonu olan Mavi All Blue koleksiyonunu 2020’de 2 kattan fazla büyüttük. Amerika’da sürdürülebilir ürünlerin koleksiyondaki payı yüzde 20’nin üzerinde. Mağazalarımızın da çevreye olan etkisini ve karbon ayak izini azaltmak amacıyla sürdürülebilir bir mağaza konsepti tasarlayarak, ilk eco mağazamızı Zorlu AVM’de açtık. Bu mağazanın mimari tasarımını daha az enerji tüketmek ve daha az malzeme kullanmak üzerine kurduk. Mağazanın tüm yaşam döngüsü boyunca sebep olduğu karbon ayak izini küçülterek çevresel etkisini minimum seviyeye indirmeyi hedefl edik. Tükettiğimiz enerjinin de mümkün olan mağazalarda yenilenebilir olmasına dikkat ediyoruz.”

Hazır giyimde karbon ayak izini açıklayan ilk ve tek marka

Cüneyt Yavuz, “Mavi, Türkiye’de hazır giyim alanında karbon ayak izini şeffaf bir şekilde açıklayan ilk ve tek marka oldu. 2020 yılında ilk kez CDP iklim raporlaması (Carbon Disclosure Project) yaparak, karbon ayak izimizi şeffaf bir şekilde raporladık. Yayınladığımız ilk rapor ile CDP platformu tarafından B notu aldık. Avrupa ve globalde sektör ortalamasının (C) üstünde başarı gösterdik” diyor.

Rakamlarla 2020

► İlk dokuz ayda 1 milyar 752 milyon TL konsolide gelir;

►Yurtdışı satışlarda üçüncü çeyrekte yüzde 32 büyüme;

►84 milyon TL net kâr;

►Globalde 436 Mavi shop ve yaklaşık 5 bin 500 satış noktası;

►2020’de 3 yeni mağaza, 7 mağazada ise metrekare büyümesi...

►Online satışlarda globalde yüzde 113, Türkiye’de yüzde 161 büyüme