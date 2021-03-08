Mavi’nin enerjisi kadınlarda saklı

“Mavi bugün yüzde 54’ü kadınlardan oluşan, kadınların el üstünde tutulduğu bir şirket” diyor Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz ve ekliyor: “Marka kültüründen, ürünlerine kadar sahip olduğu yumuşaklık kadın dokunuşundan geliyor.”

Mavi’de yönetim kademesinde kadın temsiliyeti yüzde 45 oranında. “Bu oranla kadın sektörün öncüleri arasındayız” diyen Cüneyt Yavuz’un yorumları şöyle:

CFO, CBO ve CMO gibi kilit noktalar kadınlara emanet

“Marka anlayışımızı yansıtan samimiyet, yenilikçilik ve kalite gibi pek çok değerde kadın çalışanlarımızın büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. CFO’dan CBO’ya ve CMO’ya kadar birçok kilit nokta kadınlara emanet.

Bununla birlikte sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız iş birlikleriyle de toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmaları destekliyoruz. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin imzacısıyız. Bu imza ile, yönetim kurulumuzdan çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza kadar her noktada bu prensipleri uygulayarak toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlayacağımızın sözünü verdik. Ayrıca Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından hayata geçirilen, küresel Yüzde 30 Kulübü Projesi’nin de destekçileri arasındayız.”

İşe alım politikasında eşitlikçi tutum

“Marka kültürümüze ve pozisyonun gereklerine en uygun kişileri ailemize katmak çok önemli olmakla birlikte, işe alım politikasında eşitlikçi bir tutum benimseyerek, kadın-erkek çalışan arasında dengeye her zaman önem veriyoruz. Terfilerde ise hiçbir cinsiyet ayrımı gözetmeden, çalışanlarımızın performanslarını objektif bir şekilde değerlendiriyoruz.

Kadınların iş ve özel hayat dengesini kolaylaştırarak aile yaşantılarına destek olmayı çok önemli buluyoruz. Örneğin; 1-6 yaş arası çocuğu olan kadın çalışanlarımıza, anlaşmalı olduğumuz kreşten ücretsiz faydalanma imkanı sunuyoruz. Yönetici düzeyindeki kadın çalışanlarımız, doğum sonrasında çocuk için indirimli teminat içeren geniş kapsamlı bir özel sağlık sigortası imkanından faydalanabiliyor. Doğum izni sonrası çalışma hayatına dönen kadın çalışanlarımızın kendilerini daha rahat hissetmeleri için ofisimizdeki çalışma alanlarını yeniledik. Anne-baba gelişimi için eğitim bilimcilerle seminerler gerçekleştiriyoruz. Öte yandan Go Social çatısı altında Fotoğrafçılık, Yoga, Yelken, Resim ve El Sanatları, Tiyatro gibi sosyal kulüpler kurduk. Kulüpler, deneyimli eğitmenler eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor ve Mavi’deki sosyal hayata renk katıyor. Sosyal sorumluluk projelerimizle de kadınların her zaman yanındayız. Bu kapsamda, 6 yıldır Türk Eğitim Vakfı Mavi Burs Fonu ve Koç Üniversitesi Anadolu Bursiyerleri projesiyle üniversiteli genç kızların eğitimlerine destek oluyoruz.”