Mayıs ayında tatil ekonomisi: Türkiye bu kadar uzun tatillere hazır mı?
Türkiye, 2025 Mayıs ayında yine uzun tatil maratonlarından birine hazırlanıyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte milyonlarca kişi için dinlenme fırsatı doğarken, iş dünyasında ise farklı bir tartışma gündeme geliyor:
Ekonominin bu kadar zorlandığı bir dönemde Türkiye uzun tatillere gerçekten hazır mı?
Özellikle küçük esnaf, KOBİ’ler, üretici işletmeler ve hizmet sektörü açısından bakıldığında bu sorunun cevabı sanıldığı kadar kolay değil.
Tatilin maliyetini kim ödüyor?
Resmî tatiller toplum açısından sosyal ihtiyaç olabilir. İnsanların dinlenmesi, aileleriyle zaman geçirmesi, seyahat etmesi elbette önemlidir. Ancak ekonomik gerçeklikler de göz ardı edilemez.
Türkiye’de bugün:
-Yüksek enflasyon,
-Düşen alım gücü,
-Artan kira giderleri,
-Yükselen SGK primleri,
-Finansmana erişim zorlukları,
-Kredi maliyetleri,
-Tahsilat problemleri, nedeniyle özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler ciddi baskı altında faaliyet gösteriyor.
Böyle bir dönemde işyerlerinin uzun süre kapanması, birçok işletme için sadece “tatil” anlamına gelmiyor.
Aynı zamanda:
-Ciro kaybı,
-Nakit akışının durması,
-Tahsilatların gecikmesi,
-Maaş ödeme baskısı,
-Vergi ve prim yükünün devam etmesi anlamına geliyor.
Çünkü işletmeler tatilde olsa bile:
-Kira işlemeye devam ediyor,
-SGK primleri devam ediyor,
-Personel maaşları devam ediyor,
-Kredi taksitleri devam ediyor,
-Çek ve senet ödemeleri devam ediyor.
Yani işletmenin geliri dururken giderleri durmuyor.
Özellikle perakende dışındaki sektörlerde “9 günlük tatil” fiilen 12-13 günlük ekonomik yavaşlama anlamına gelebiliyor.
Küçük esnaf için tatil dinlenme değil endişe olabiliyor
Büyük holdingler veya kurumsal şirketler uzun tatilleri daha kolay yönetebiliyor. Ancak:
-Mahalle esnafı,
-Küçük üreticiler,
-Atölyeler,
-Restoranlar,
-Hizmet sektörü işletmeleri,
-Günlük nakit akışıyla çalışan küçük işletmeler aynı rahatlığa sahip değil.
Birçok küçük işletme için: “Bir hafta dükkân kapatmak” doğrudan gelir kaybı anlamına geliyor.
Özellikle:
-Kira yükü yüksek olan,
-Personel sayısı fazla olan,
-Borçla dönen işletmeler, tatil sonrası maaş, kira ve prim ödemelerinde ciddi zorlanmalar yaşayabiliyor.
Bugün birçok işletmenin en büyük problemi kârsızlık değil, nakit akışı!
Uzun tatiller bu nakit akışını daha da kırılgan hale getirebiliyor.
Turizm ve hizmet sektörü için olumlu etkiler
Elbette uzun tatillerin ekonomiye olumlu etkileri de var.
Özellikle:
-Turizm,
-Otelcilik,
-Restoran,
-Ulaşım,
-Akaryakıt,
-Havayolu,
-Tatil bölgeleri,
-Eğlence sektörü uzun tatillerden ciddi gelir elde ediyor.
İç turizmin canlanması:
-Bölgesel ekonomilere hareket getiriyor,
-Sezonu erkene çekiyor,
-Bazı sektörlerde istihdamı artırıyor.
Ancak burada önemli soru şu:
Tatilden elde edilen ekonomik hareket tüm ekonomiye eşit yayılıyor mu?
Maalesef hayır.
Tatil ekonomisinden en fazla faydayı belirli sektörler alırken, üretim ve küçük ticaret tarafında ciddi yavaşlama yaşanabiliyor.
Üretim ekonomisi durduğunda maliyetler artıyor
Türkiye gibi üretim odaklı büyümeye ihtiyaç duyan ekonomilerde uzun tatillerin başka bir etkisi daha bulunuyor: üretim kaybı.
Özellikle:
-Sanayi üretimi,
-İhracat,
-Lojistik,
-Tedarik zinciri uzun tatillerden doğrudan etkileniyor.
Bazı sektörlerde makinelerin durması, siparişlerin gecikmesi ve teslim sürelerinin uzaması ek maliyet oluşturabiliyor.
İhracatçı açısından ise durum daha hassas. Çünkü dünya piyasaları çalışırken Türkiye’nin uzun süre durması:
-Teslimat problemleri,
-Müşteri kayıpları,
-Rekabet dezavantajı yaratabiliyor.
Devlet destek verecek mi?
İş dünyasının en çok sorduğu sorulardan biri de şu: Uzun tatil dönemlerinde devletin özel sektöre bir desteği olacak mı?
Bugün:
-SGK primleri ertelenmiyor,
-Vergi yükümlülükleri devam ediyor,
-Kira destekleri bulunmuyor,
-Enerji maliyetleri sürüyor.
Yani tatilin maliyeti büyük ölçüde işletmenin üzerinde kalıyor.
Özellikle KOBİ’ler açısından:
“İşletme kapalı ama giderler açık” gerçeği daha ağır hissediliyor.
Bu nedenle iş dünyasında:
-Uzun tatillerde SGK prim ertelemesi,
-Kısa vadeli vergi kolaylığı,
-KOBİ destek paketleri,
-Düşük faizli işletme kredileri gibi mekanizmaların tartışılması gerektiğini savunuyor.
Toplumsal ihtiyaç mı, ekonomik lüks mü?
Uzun tatillerin tamamen kaldırılması elbette gerçekçi değil. Çalışanların dinlenmeye, sosyalleşmeye ve psikolojik olarak nefes almaya ihtiyacı var.
Ancak ekonomik gerçeklikler de göz ardı edilmemeli.
Bugün Türkiye’de birçok işletme:
-Ay sonunu getirmekte,
-Personel maaşını ödemekte,
-SGK primini yatırmakta,
-Kredi borcunu çevirmekte zorlanıyor.
Böyle bir ortamda uzun tatiller, bazı sektörler için fırsat, bazı sektörler için ise ciddi mali baskı anlamına geliyor.
Asıl tartışılması gereken konu ise şu:
Türkiye ekonomisi henüz tam anlamıyla normalleşmemişken, üretim ve ticaret tarafında kırılganlık devam ederken, uzun tatillerin ekonomik maliyeti yeterince hesaplanıyor mu?
Çünkü bugün mesele sadece tatil yapmak değil; tatil sonrasında ayakta kalabilmek.
