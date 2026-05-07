Mayıs ayında tatil ekonomisi: Türkiye bu kadar uzun tatillere hazır mı?

Türkiye, 2025 Mayıs ayında yine uzun tatil ma­ratonlarından birine hazırlanıyor. 1 Ma­yıs Emek ve Daya­nışma Günü, 19 Ma­yıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bay­ramı ve Kurban Bay­ramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla bir­likte milyonlarca kişi için din­lenme fırsatı doğarken, iş dün­yasında ise farklı bir tartışma gündeme geliyor:

Ekonominin bu kadar zorlan­dığı bir dönemde Türkiye uzun tatillere gerçekten hazır mı?

Özellikle küçük esnaf, KO­Bİ’ler, üretici işletmeler ve hiz­met sektörü açısından bakıldı­ğında bu sorunun cevabı sanıl­dığı kadar kolay değil.

Tatilin maliyetini kim ödüyor?

Resmî tatiller toplum açısın­dan sosyal ihtiyaç olabilir. İn­sanların dinlenmesi, aileleriyle zaman geçirmesi, seyahat etme­si elbette önemlidir. Ancak eko­nomik gerçeklikler de göz ardı edilemez.

Türkiye’de bugün:

-Yüksek enflasyon,

-Düşen alım gücü,

-Artan kira giderleri,

-Yükselen SGK primleri,

-Finansmana erişim zorluk­ları,

-Kredi maliyetleri,

-Tahsilat problemleri, nede­niyle özellikle küçük ve orta öl­çekli işletmeler ciddi baskı al­tında faaliyet gösteriyor.

Böyle bir dönemde işyerleri­nin uzun süre kapanması, bir­çok işletme için sadece “tatil” anlamına gelmiyor.

Aynı zamanda:

-Ciro kaybı,

-Nakit akışının durması,

-Tahsilatların gecikmesi,

-Maaş ödeme baskısı,

-Vergi ve prim yükünün de­vam etmesi anlamına geliyor.

Çünkü işletmeler tatilde olsa bile:

-Kira işlemeye devam ediyor,

-SGK primleri devam ediyor,

-Personel maaşları devam ediyor,

-Kredi taksitleri devam edi­yor,

-Çek ve senet ödemeleri de­vam ediyor.

Yani işletmenin geliri du­rurken giderleri durmuyor.

Özellikle perakende dışında­ki sektörlerde “9 günlük tatil” fi­ilen 12-13 günlük ekonomik ya­vaşlama anlamına gelebiliyor.

Küçük esnaf için tatil dinlenme değil endişe olabiliyor

Büyük holdingler veya kurum­sal şirketler uzun tatilleri daha kolay yönetebiliyor. Ancak:

-Mahalle esnafı,

-Küçük üreticiler,

-Atölyeler,

-Restoranlar,

-Hizmet sektörü işletmeleri,

-Günlük nakit akışıyla çalı­şan küçük işletmeler aynı rahat­lığa sahip değil.

Birçok küçük işletme için: “Bir hafta dükkân kapatmak” doğru­dan gelir kaybı anlamına geliyor.

Özellikle:

-Kira yükü yüksek olan,

-Personel sayısı fazla olan,

-Borçla dönen işletmeler, ta­til sonrası maaş, kira ve prim ödemelerinde ciddi zorlanmalar yaşayabiliyor.

Bugün birçok işletmenin en büyük problemi kârsızlık de­ğil, nakit akışı!

Uzun tatiller bu nakit akışını daha da kırılgan hale getirebili­yor.

Turizm ve hizmet sektörü için olumlu etkiler

Elbette uzun tatillerin eko­nomiye olumlu etkileri de var.

Özellikle:

-Turizm,

-Otelcilik,

-Restoran,

-Ulaşım,

-Akaryakıt,

-Havayolu,

-Tatil bölgeleri,

-Eğlence sektörü uzun tatil­lerden ciddi gelir elde ediyor.

İç turizmin canlanması:

-Bölgesel ekonomilere hare­ket getiriyor,

-Sezonu erkene çekiyor,

-Bazı sektörlerde istihdamı artırıyor.

Ancak burada önemli soru şu:

Tatilden elde edilen ekono­mik hareket tüm ekonomiye eşit yayılıyor mu?

Maalesef hayır.

Tatil ekonomisinden en fazla faydayı belirli sektörler alırken, üretim ve küçük ticaret tarafın­da ciddi yavaşlama yaşanabili­yor.

Üretim ekonomisi durduğunda maliyetler artıyor

Türkiye gibi üretim odaklı bü­yümeye ihtiyaç duyan ekonomi­lerde uzun tatillerin başka bir etkisi daha bulunuyor: üretim kaybı.

Özellikle:

-Sanayi üretimi,

-İhracat,

-Lojistik,

-Tedarik zinciri uzun tatil­lerden doğrudan etkileniyor.

Bazı sektörlerde makinelerin durması, siparişlerin gecikmesi ve teslim sürelerinin uzaması ek maliyet oluşturabiliyor.

İhracatçı açısından ise durum daha hassas. Çünkü dünya pi­yasaları çalışırken Türkiye’nin uzun süre durması:

-Teslimat problemleri,

-Müşteri kayıpları,

-Rekabet dezavantajı yarata­biliyor.

Devlet destek verecek mi?

İş dünyasının en çok sorduğu sorulardan biri de şu: Uzun tatil dönemlerinde devletin özel sek­töre bir desteği olacak mı?

Bugün:

-SGK primleri ertelenmiyor,

-Vergi yükümlülükleri devam ediyor,

-Kira destekleri bulunmuyor,

-Enerji maliyetleri sürüyor.

Yani tatilin maliyeti büyük öl­çüde işletmenin üzerinde kalıyor.

Özellikle KOBİ’ler açısından:

“İşletme kapalı ama giderler açık” gerçeği daha ağır hissedili­yor.

Bu nedenle iş dünyasında:

-Uzun tatillerde SGK prim er­telemesi,

-Kısa vadeli vergi kolaylığı,

-KOBİ destek paketleri,

-Düşük faizli işletme kredileri gibi mekanizmaların tartışılması gerektiğini savunuyor.

Toplumsal ihtiyaç mı, ekonomik lüks mü?

Uzun tatillerin tamamen kal­dırılması elbette gerçekçi değil. Çalışanların dinlenmeye, sos­yalleşmeye ve psikolojik olarak nefes almaya ihtiyacı var.

Ancak ekonomik gerçeklikler de göz ardı edilmemeli.

Bugün Türkiye’de birçok işlet­me:

-Ay sonunu getirmekte,

-Personel maaşını ödemekte,

-SGK primini yatırmakta,

-Kredi borcunu çevirmekte zorlanıyor.

Böyle bir ortamda uzun tatil­ler, bazı sektörler için fırsat, bazı sektörler için ise ciddi mali bas­kı anlamına geliyor.

Asıl tartışılması gereken konu ise şu:

Türkiye ekonomisi henüz tam anlamıyla normalleşmemişken, üretim ve ticaret tarafında kırıl­ganlık devam ederken, uzun ta­tillerin ekonomik maliyeti yete­rince hesaplanıyor mu?

Çünkü bugün mesele sadece tatil yapmak değil; tatil sonra­sında ayakta kalabilmek.