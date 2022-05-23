Mayıs’ın sanat gündeminden…

KTSM’deki sergi “suya duyusal, deneyimsel ve zihinsel bir dalış”a davet ediyor

Dünyamızın içinde bulunduğu sorunlardan çıkış için yaratıcı endüstrilerin yol gösterici olabileceğine inanan ve bu doğrultuda sürdürülebilir yaşam odaklı üretimlere kapılarını açan Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), özgün bir sergiye daha ev sahipliği yapıyor. Sanatçı Silvia Bener’in her şeyin özü ve varoluşun kendini görünür kıldığı bir kavram olarak suyu araştırdığı çalışmalarından bir seçki sunan “Yüzeyin Ötesinde: Su” isimli sergisi 30 Haziran’a kadar Karaköy’deki KTSM’de ziyaret edilebiliyor. Küratörlüğünü Rana Kelleci’nin üstlendiği sergi, KTSM’nin giriş ve asma katlarında yoğunlaşarak binaya yayılıyor.

Bu haber ve köşemizin diğer yazılarının ayrıntıları için lütfen dunya.com/yasam-keyfi’ne geçiniz…

- İstanbul Modern yeni binasının yapım süreci Bülent Eczacıbaşı’nın objektifinden sergi oldu

Bülent Eczacıbaşı, Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern’in dünyaca ünlü mimar Renzo Piano imzasını taşıyan yeni müze binasının inşaat sürecini fotoğrafladı. Uzun yıllardır fotoğrafçılıkla uğraşan Eczacıbaşı’nın müzenin yeni binasının inşaatı sırasında çektiği fotoğraflar, Bülent Erkmen’in küratöryel konsept, kurgu ve tasarımıyla, “Dönüşümden Yansımalar: Yeni İstanbul Modern’e Doğru” başlığıyla Eski Geçici İstanbul Modern binasında 3 Temmuz’a kadar sergileniyor.

- Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolları’nda festival coşkusu 28 Mayıs’ta başlayacak

İstanbul ve Ankara’nın tarihi ve güncel kültür zenginliklerine canlılık katmak ve sahip oldukları kültürel mirası dünya vitrinine taşımak üzere hayata geçirilen Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu projeleri aynı anda iki festivalle sanatseverlerle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 28 Mayıs – 12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek festivaller, geniş içerik yelpazesinde 7’den 70’e herkes için planlanmış iki bine yakın etkinliğe ve altı binden fazla sanatçıya ev sahipliği yapacak.

- İstanbul’un yeni rotalarından: Polat Piyalepaşa İstanbul Çarşı Sanat Meydanı

Merkür, Pi Artworks, .artSümer, Zilberman ve Art On galerilerine ev sahipliği yapan Polat Piyalepaşa İstanbul Çarşı Sanat Meydanı sanat tutkunlarını bekliyor. Konu ile ilgili konuşan Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat; “Sanat ve sanatçı bizim yıllardır odağımızda olan bir konu, projemize de sanatı entegre ettiğimiz, çok değerli sanatçıları, koleksiyonerleri ve kıymetli eserleri ağırladığımız için çok mutluyuz. Yeni sanat rotamızda, sene içinde toplam 24 özel sergide zengin bir sanat seçkisini sanat izleyicisiyle buluşturacağız” diyor.

- Dikkat! Antalya aynı zamanda bir gastronomi destinasyonu

Antalya'da deniz, kum ve güneşin yanında gastronominin de öne çıkması için "Antalya'nın Gastronomi Destinasyonu Olması İçin Gerekli Stratejiler Çalıştayı" düzenlendi. Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) tarafından, Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) desteğiyle organize edilen, benim de bir panelde moderatör olarak bulunduğum çalıştayda gastronominin geliştirilmesi için öneriler sunuldu.

- Loft Art prestij sergisi “İtaatsiz Kökler-Ölmez Ağacı Direniyor” 24 Mayıs’ta açılıyor

Akfen Holding’in sanat alanında bir sosyal sorumluluk projesi olarak geliştirdiği Loft Art, yılda bir kere düzenleyeceği “Prestij Sergileri” serisinde Muzaffer Akyol ve Gaye Su Akyol’u ağırlıyor. Sergi, “İtaatsiz Kökler-Ölmez Ağacı Direniyor” başlıkları ile 24 Mayıs - 24 Temmuz tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

- Sait Faik’in hikâyeleri İş Sanat’ın YouTube kanalında

İş Sanat’ın edebiyat ile müziğin bir araya geldiği dinletilerinde bu ay Sait Faik’in beş hikâyesi yer alacak. 23 Mayıs Pazartesi 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalında yayınlanacak “Şehir Amber Kokacak” başlıklı dinletide, "Müthiş Bir Tren", "Havuz Başı", "Balıkçısını Bulan Olta", "Yüksekkaldırım", "Serseri Çocuk ve Köpek" hikâyeleri, eski bir radyo kayıt stüdyosunun canlandırıldığı sahne düzeninde sunulacak.

- Opera ve dijital sanat aynı sahneyi paylaştı

Türk Telekom’un yedi yıl boyunca destekleyeceği Atatürk Kültür Merkezi’nin Türk Telekom Opera Salonu’nda düzenlenen gala gecesi, özel bir konsere ev sahipliği yaptı. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası performansı dijital içerik ile harmanlanırken 70 kişilik orkestra, 40 kişilik koro ve 4 solist tarafından yorumlanan senfoniye eşlik eden dijital şov ilgiyle izlendi.

- Atatürk Kültür Merkezi’nin gastronomi noktası Divan Brasserie Fuaye

Divan Brasserie Fuaye, 220 kişilik kapasitesiyle Atatürk Kültür Merkezi’nde, gastronomi, sanat ve kültürün kesişim noktasında hizmet vermeye başladı. Divan Brasserie Fuaye misafirlerini 11:30-24:00 saatleri arasında ağırlıyor.

Aydın’ın kültürel zenginlikleri Aydın Gastronomisi kitabında toplandı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un önderliğinde gastronomi alanında isimlerin katkılarıyla hazırlanan arşiv niteliğindeki kitap, şehrin sadece yemeklerini değil kültürel izlerini de geleceğe taşımayı amaçlıyor.