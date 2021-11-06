MB bağımsızlığı, PPK kararları ve reel sektör ilişkisi

Prof. Dr. Berna Balcı İZGİ

Bu aralar gündemde Merkez Bankası bağımsızlığı tartışmaları var. Aslında bu tartışma zaman zaman gündeme düşüyor. Merkez Bankası kredibilitesine güven duyulan bir ekonomik ortamın varolması, bir ülke için büyük bir şans olsa gerek. Zira Merkez Bankası’na güven duyulmayan bir ortamda sağlıklı bir ekonomi politikası yürütülmesi zorlaşabilir. Bir ekonomide genel gidişatın değerlendirmesi yapılırken tek parametre Para Politikası Kurul (PPK) kararları değildir. Ancak bizde genel bir makroekonomik değerlendirme yapılırken PPK en fazla izlenen gösterge oluyor. Reel sektöre ilişkin verilere de bakılmalıdır. Ancak dünya genelinde reel sektörde bir yavaşlamanın olduğu görülüyor. Örneğin ABD’de tarım dışı istihdam verisi o derece önemli ki sadece ABD değil başka ülkeler de bu değişkene bakarak reel sektör yönlendirmesi yapmakta. Buradan para politikası araçlarının günümüzde değişen önemine vurgu yapmak istiyorum. ABD’nde dolaşımdaki parayı gösteren (M2) diye adlandırılan para miktarının yaklaşık 2010 yılından bu yana sabit seyir izlediği görülüyor (Bkz grafik). Buna göre zorunlu karşılık oranlarını değiştirerek para politikası oluşturmanın çok bir etkisinin kalmadığı görülüyor. Yani M2 para arzının zorunlu karşılıklarla ilişkisi kesilmiş. Bunun gibi para politikası araçlarının teoride anlatıldığı gibi olmadığı durumlar da var.

Ancak bizde bütün piyasa haberleri adeta MB’nın para politikası kurulu kararlarına göre her şey belirleniyor gibi bir algı içinde yürüyor. Oysa ki ekonomide önemli olan başka parametreler de var. Üretim gibi, kapasite kullanım oranı gibi..

Dünya genelinde sanayisizleşme sürecinin yaşandığı bir dönemde Koronavirüs salgınının sanayi üzerindeki etkisi hiç kuşkusuz çok önemli bir konudur. Tedarik zincirindeki aksamalar bu sektörde yavaşlamalara neden oluyor. Özellikle elektronik parçalar gibi ürünlerin temininde yaşanan sıkıntılar nedeniyle firmaların zor durumda kalması; temin edildiği durumda ise liradaki değer kaybı nedeniyle oluşan enflasyonist baskılara bağlı olarak yükselen maliyetler bir sorun. Aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verilerine göre talepte de bir düşüş var.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayına ilişkin reel sektör güven endeksi önceki aya göre 3,8 puan düşüşle 109,6 olarak kaydedildi. Endeksi oluşturan anket sorularına bakıldığında, sabit sermaye yatırım harcaması ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler dışında gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki toplam istihdam, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmelerin endeksi azalış yönünde olduğu. Reel kesim güven endeksinde düşen rakamlar önümüzdeki üç aylık süreçte beklentinin olumlu olmadığını gösteriyor. İhracat ve üretim artışı gerçekleşmedikçe işgücü kayıpları oluşabilir. İşsizlik artabilir.

Beklenen enflasyonda yükselen petrol fiyatından kaynaklanan bir yükseliş var olduğu görülmekte. Bu hafta içinde Fed (Amerikan Merkez Bankası) tarafından açıklanacak olan ve varlık alımlarının azaltılması yönündeki beklenti gerçekleştiği takdirde. Fed’in faiz arttırımına gitmesi olası olacaktır. Bu durumda dövizin dışarı çıkma olasılığı artacak ve dolar endeksinde bir yükseliş söz konusu olacaktır. Bu durum TL’deki değer kaybını arttıracak bir gelişme olup reel piyasalara olumsuz etki bırakacaktır. Sonuç olarak reel sektör üretimi açısından 2021 yılını çok da iyi olmayan bir durumla kapatıyoruz.