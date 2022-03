McDonald's Türkiye’den hayatın her alanında kadınlara destek

Türkiye’de ilk restoranını 1986 yılında açan McDonald’s, 2005’den bu yana Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteriyor. McDonald’s Türkiye, 42 ilde 250’ye yakın restoranı ve 7 bine yakın çalışanıyla yiyecek sektöründe çok önemli bir oyuncu durumunda. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde bir araya geldiğimiz McDonald’s Türkiye CEO’su Oğuz Uçanlar ve McDonald’s Türkiye Pazarlama Müdürü Özdeş Dönen Atak’tan kuruluşun Türkiye’deki çalışmalarını ve özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yaptıklarını dinledik.

McDonald’s küresel olarak kaç restorana sahip?

100’ün üzerinde ülkede 36 binden fazla restoranı ile hizmet veren dünyanın en büyük hızlı servis restoran zincirlerinden birisiyiz. McDonald’s, 2021 Brand Z Raporu’na göre dünyanın en değerli ilk 10 markası arasında yer alıyor. Aynı zamanda ilk 10’da teknoloji devleriyle birlikte yer alan tek yeme-içme markası unvanına sahip.

McDonald’s Türkiye olarak pandemi dönemini nasıl yönetiyorsunuz?

35 yıldır olduğu gibi bu dönemde de Türkiye’nin en saygın ve en güvenilir gıda firmalarıyla çalışmayı sürdürdük. Sunduğumuz ürün ve hizmetlerin yüzde 98’ini yerli tedarikçilerden temin ediyoruz. Fiyatlarımızı uygun tutmaya özen gösteriyoruz. Pandemi döneminde hijyen önlemlerini en yüksek düzeyde tutmak için çalıştık. Yeni çözümler geliştirdik. Bu çabalarımızın sonucunda 2021 yılında müşteri sayımızda da, satış rakamlarımızda da artış yaşadık.

Dijitalleşme yatırımlarınız ne durumda?

Pandemi döneminde başlattığımız “Temassız Teslimat ve Online Öde Gel Al” gibi projelerimizle, dijital satış kanalı McDelivery’den gelen ciromuz 2021’de bir önceki yıla göre iki kat artış gösterdi. 2021 yılının üçüncü çeyreğinde McDelivery performansımızla Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’ne bağlı ülkeler içinde birinci seçildik.

Gelelim kadınlara verdiğiniz desteklere... Neler yapıyorsunuz bu alanda?

McDonald’s Türkiye olarak Erkek ve Kadın Milli Futbol Takımlarımızın Lezzet Sponsoruyuz. Her alanda kadınları desteklemenin önemli olduğu inancıyla Euro 2020’de kadın futbolcuların maçlarını ekrana getirerek sporcularımıza destek olduk.

Ayrıca, başarılarıyla ülkemizin gurur kaynağı olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’na da sponsorluk desteği sağladık. Kadın voleybolcularımız için Olimpiyat Oyunları ve Avrupa Şampiyonası maçları süresince sosyal medya üzerinden içerikler yayınlayarak onların yanında olduk.

Kız çocuklarımızın eğitimine destek vermek için, mcdonalds.com.tr ve McDonald’s mobil uygulaması üzerinden 8 Mart’taki satışlardan elde ettiğimiz gelirin tamamını Anne Çocuk Eğitim Vakfı’na bağışladık.

Kadın istihdamını artırmak için neler yapıyorsunuz?

2015’den bu yana kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. 2017 yılında ilave bin kişiye iş yaratmayı hedefledik. Bu kapsamda, her restoranımızda bir kısmını anneler ve ev kadınlarının oluşturduğu en az üç orta yaş ve üzeri kadın çalışan istihdamına odaklandık.

2018 yılında ise "Hanımeli" teşvik programını hayata geçirdik. Bu projeyle, erkeklerin ağırlıkta olduğu bir başka alanda "Kadın Sürücü" projesiyle kadınlara yer açmaya başladık. Kadın Sürücü projemizde yer alan kadınların sayısını düzenli olarak artırıyoruz.

Toplam çalışan sayısı içinde kadınların oranı nedir?

Son 5 yılda kadın çalışan sayımız yüzde 52 oranında arttı. Toplam çalışan sayımızın yüzde 33'ünü kadınlar oluşturuyor. 2023 sonuna kadar bu oranı yüzde 51'e yükseltmeyi hedefliyoruz.

Annelere ve çocuklara destek olan projeleriniz var mı?

McDonald’s Türkiye, çocukların sağlığı ve mutluluğu için doğrudan yarar sağlayacak projeler yaratmak, geliştirmek ve desteklemek amacıyla 1999 yılında kurulan McDonald’s Çocuk Vakfı’nın da en büyük destekçisi. Vakfımız bugüne kadar Türkiye’de 24 ilde, 30 hastanede ve saha çalışmalarında toplam 52 projeyi hayata geçirdi.

McDonald’s Çocuk Vakfı Türkiye’de, Kistik Fibrozis hastalarının tanı, tedavi ve takip standartlarının, en gelişmiş ülkeler düzeyine çıkartılmasına katkı sunmak ve hasta çocuklara nefes olabilmek amacıyla çalışıyor. Bu nedenle, Marmara Üniversitesi Hastanesi ve Cerrahpaşa Üniversitesi Hastanesi’ndeki KF merkezlerinin çalışmalarını, Üniversite hastaneleri ve KİFDer işbirliği ile desteklemeye devam ediyor.

2022 hedefleriniz neler?

McDonald’s Türkiye olarak hayalleri ve hedefleri için mücadele eden tüm kadınları destekliyoruz. Hayatın her alanında cinsiyet eşitliğini savunuyoruz ve önyargıları yıkmak istiyoruz.

Kadınlara “İnan Yaparsın” çağrısında bulunuyoruz. Sporcularımız aracılığıyla rol modeller sunuyoruz.

2022’de de A Milli Kadın Futbol Takımı ve A Milli Kadın Voleybol Takımı resmi sponsorluğumuz devam edecek. Sporda cinsiyet ayrımcılığının ve önyargıların önüne geçmek için, yüzde 51 kadın çalışan istihdam hedefimiz ile de iş hayatında kadınların güçlendirilmesi ve cesaretlendirilmesi için çalışmayı sürdüreceğiz.

İstanbul Müzik Festivali bu yıl açık havada, gençler ve çocuklarla kutlanacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 50. İstanbul Müzik Festivali, 6-24 Haziran tarihleri arasında 50. kez müzikseverlerle buluşacak.

50. İstanbul Müzik Festivali, “İstanbul” temasıyla üç hafta boyunca 12 farklı mekânda Türkiye ve yurtdışından 65’in üzerinde solist, topluluk ve orkestrayı ağırlayacak. İstanbul Müzik Festivali, şef ve besteci Tan Dun ile şef ve piyanist Thomas Adès’e verdiği eser siparişlerinin Türkiye prömiyerlerine ev sahipliği yapacak. Deutches Symphonie Orchester Berlin, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası gibi önemli topluluklar ve Anna Prohaska, Gautier Capuçon, Alice Sara Ott gibi yıldız solistler de festivalin konukları arasında yer alacak.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) uzun yıllar sonra ilk defa 50. yılında yeniden festival mekânları arasında yer alacak. İstanbul Müzik Festivali kapsamında hafta sonları İstanbul’un farklı park ve mekânlarında ücretsiz hafta sonu konserlerinin yanı sıra İKSV Alt Kat işbirliğiyle gerçekleştirilen Müzikli Bir Hafta Sonu etkinlikleri ile çocuklara ve gençlere yönelik atölyeler de düzenlenecek. Farklı disiplinlerden isimlerin katıldığı, festivalin klasikleşen Konsere Doğru Konuşmaları bu yıl da devam edecek.

Eczacıbaşı Genç Bilet projesi kapsamında, her konser için belirli sayıda öğrenci bileti 10 TL’den satışa çıkacak. Konservatuvarların müzik ve şan bölümü öğrencileri her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul Müzik Festivali konserlerini ücretsiz olarak izleyebilecek.

50. İstanbul Müzik Festivali programı açıklandı

50. İstanbul Müzik Festivali’nin programının açıklandığı basın toplantısı 1 Mart Salı sabahı Borusan Müzik Evi’nde gerçekleşti. İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, açılış konuşmasında gençlerin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: “Türkiye’de kültür-sanatın yarınları için çalışmaya devam ediyoruz; yeni sanat üretimlerini desteklemek, genç sanatçıların gelişimine katkıda bulunmak, genç izleyicilere de kültür yaşamına daha kolay katılma olanakları sunmak istiyoruz.”

Toplantıda konuşan Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Hamedi, TC Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Borusan Holding Grup CEO’su Erkan Kafadar, İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak, İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya İstanbul Festivali’ne verdikleri önemi belirterek, heyecanlarını paylaştılar.

Festival mekânları

Festival konserleri bu yıl İstanbul’un farklı ilçelerinde yer alan mekânlarda gerçekleşecek. Festivale Beyoğlu’nda Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Fransız Sarayı, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, Emirgan’da Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras, Harbiye’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu ve Harbiye Saint Esprit Katedrali ve Kadıköy’de Süreyya Operası, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi, Kadıköy Hemdat İsrael Sinagogu, Bahariye Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi ve Moda Meryem Ana-Asompsiyon Kilisesi ev sahipliği yapacak.

Tan Dun ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası festivalde buluşuyor

Çağdaş klasik müziğin önde gelen isimlerinden, Doğu ve Batı geleneklerinin sınırlarını aşan yaratıcı repertuvarıyla aralarında Grammy ve Oscar’ın (Kaplan ve Ejderha-Crouching Tiger Hidden Dragon) da bulunduğu pek çok prestijli ödülün sahibi olan Tan Dun bir Türkiye prömiyeriyle festivale konuk olacak. Bestecinin Mayıs 2021’de kemancı Daniel Hope, piyanist Alexey Botvinov ve New Century Oda Orkestrası’nın dünya prömiyerini gerçekleştirdiği, İstanbul Müzik Festivali ile Borusan Sanat’ın ortak siparişçileri arasında olduğu eseri İkili Konçerto, Türkiye’de ilk kez seslendirilecek. Daniel Hope ve Alexey Botvinov’un bu kez Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’yla birlikte yer alacağı konser, Borusan Holding’in destekleriyle gerçekleştirilecek.

Festival 50. Yılında Tekfen Filarmoni Orkestrası ile açılıyor

50. İstanbul Müzik Festivali, 6 Haziran akşamı AKM Opera Salonu’nda düzenlenecek açılış töreni ve konseriyle başlayacak. Festivalin açılışını 2019-2022 Festival Açılış Konseri Orkestrası olan, şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası yapacak. Tekfen Vakfı’nın desteğiyle gerçekleştirilecek konserin solisti ise Rus asıllı Amerikalı piyanist Kirill Gerstein olacak. Festivalin açılış töreni için sınırlı sayıda bilet satışı da yapılacak. Açılış konserinin yanı sıra festivalin ilk haftasında AKM’de gerçekleştirilecek konserler Beyoğlu Kültür Yolu Festivali çerçevesinde izleyiciyle buluşacak.

Fazıl Say, Nejat Eczacıbaşı’na adadığı yeni eseriyle festivalde

Fazıl Say, ona 2013’te ECHO Klassik Ödülü’nü getiren ünlü ilk senfonisi İstanbul ile festivale konuk oluyor. 7 ayrı bölümden oluşan ve her biri farklı konu başlıkları altında İstanbul’un değişik bir yönünü anlatan İstanbul Senfonisi; her biri kendi sazlarının virtüözleri olan Aykut Köselerli, Burcu Karadağ ve Hakan Göngör’ün solist olarak yer alacağı konserde başarılı genç şeflerimizden Can Okan yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilecek.

Festival, geleceğin kadın yıldızlarını desteklemeyi sürdürüyor

İstanbul Müzik Festivali, Eğitim Destek Fonu Sponsoru TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) işbirliğiyle 2018 yılında, geleceğin kadın müzisyenlerini desteklemek amacıyla başlattığı Yarının Kadın Yıldızları projesi kapsamında 53 genç kadın müzisyene destek oldu.

Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu projesinin bu yılki kanaat önderi, henüz 20 yaşındayken Polonya’da Henryk Wieniawski Uluslararası Keman Yarışması’nı kazandığından bu yana dünyanın pek çok yerinde konserler veren, kuşağının en ilgi çekici müzisyenlerinden Veriko Tchumburidze olacak. Konser, 23 Haziran’da Süreyya Operası’nda gerçekleştirilecek.

Festivalden çocuklara özel

Masal dünyasının kapıları festivalde çocuklar için açılıyor: 50. İstanbul Müzik Festivali, piyanist Alexandra Dariescu’yu 11 Haziran’da AKM Tiyatro Salonu’nda Fındıkkıran ve Ben “Çocuklar için Masalsı Bir Konser” projesi ile ağırlıyor. Çığır açan multimedya, dans ve dijital animasyonların piyanoya eşlik ettiği bu özel proje, çocuklara eğlenceli ve müzikle dolu bir masal dünyası sunacak.

Festivalde ayrıca İKSV Alt Kat işbirliğiyle gerçekleştirilecek Müzikli Bir Hafta Sonu etkinlikleri kapsamında çocuklara ve gençlere yönelik ücretsiz konser ve atölyeler de düzenlenecek. Ayrıntılar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Karaköy Güllüoğlu, MSA iş birliğiyle baklava ustalığının inceliklerini öğretecek

Yaklaşık 18 yıldır yiyecek-içecek eğitimi konusunda faaliyet gösteren Mutfak Sanatları Akademisi (MSA) ve 1843’ten beri köklü geleneğini geliştirerek geleceğe taşıyan Karaköy Güllüoğlu, ‘baklava hamurunun tüm inceliklerini gelecek nesillere öğretmek amacıyla’ yeni bir eğitim programı başlattı. Karaköy Güllüoğlu’nun, MSA öğrencileri ve MSA mezunlarına özel olarak hazırladığı eğitim programında; MSA’nın alanında uzman şefleri ve Karaköy Güllüoğlu’nun baklava ustaları tarafından katılımcılara, baklava hamurunun incelikleri ve temeli öğretilecek. İlki geçtiğimiz ay gerçekleştirilen, bir sonraki ise 7-18 Mart tarihleri arasında verilecek olan eğitimler, 10 öğrenci ile sınırlı olacak. Sonrasında da belirli periyodlarla devam edecek olan eğitim programı, yılda altı kez açılacak.

Yenilikçi ürünler geliştirilmesine katkı sağlamak hedefleniyor

Teknolojinin gelişmesi ve makine kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, el yapımı baklava üretimine ihtiyaç kalmayacağı gibi farklı görüşlere rağmen; geleneksel baklava üretiminin orijinal halinin ‘el yapımı’ olduğunu belirten Karaköy Güllüoğlu ve MSA, bu nedenle baklava ustalarına ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor. Programın temel hedefi ise geleneksel baklava zanaatını gelecek nesillere aktarmak, baklava hamurunun inceliklerini meslek erbaplarına öğreterek yenilikçi ürünler geliştirilmesine katkı sağlamak. İki markanın iş birliği kapsamında oluşturduğu bu özel program ile özellikle baklava hamurunun detaylarının aktarılmasıyla, gastronomi alanında üretilecek farklı lezzetlerin denenmesine ve geliştirilmesine imkân sunulmuş olacak.

Baklava hamurunun tüm detaylarına odaklanılacak

Baklava üretimi, geleneksel baklava yapımı, hammaddenin önemi, baklava dünyasının temel kavramları ve süreçleriyle birlikte, baklava hamurunun tüm detayları da eğitim kapsamında katılımcılara aktarılacak. Hem MSA’da hem de Karaköy Güllüoğlu’nda yapılacak eğitimlerde MSA şefleri ve Karaköy Güllüoğlu ustaları yer alacak. Dersler uygulamalı eğitimlerle gerçekleştirilecek. Öğrenciler hamur açmanın detaylarına odaklanacak ayrıca şekil verme, şekillendirme, dilimleme, pişirme, şerbetleme gibi baklavanın püf noktalarını öğrenecek. Eğitimin son gününde ise öğrenciler, baklava hamuruyla yapılabilecek yenilikçi ürünleri deneyimleyecekler. Katılımcılar, kendi yaratıcılıklarını kullanarak baklava konseptinde denemeler yapacaklar.