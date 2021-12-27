Meclis 2022’de yoğun gündeme hazırlanıyor, yasa teklif hazırlıkları hızlandı

Ekim ayından bu yana 2022 yılı bütçesi, enerji başta olmak üzere ekonomi ağırlıklı düzenlemeleri hayata geçiren Meclis, yeni yıldan itibaren yoğun bir gündemle çalışmalarına başlayacak. AK Parti’de hazırlıkları tamamlanan İstanbul Finans Merkezi, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı ve Diyanet Akademisi'nin kuruluşuna dair kanun teklifleri, net bir takvimlendirme yapılmamakla birlikte, 2022 yılında Meclise getirilmesi planlanan başlıklar arasında yer alıyor.

AK Parti Meclis grubunda sosyal medya, İçişleri Bakanlığı’nın görev alanları, çevre ve imar başlıklarında yasa teklifleri konusundaki hazırlıklar ise devam ediyor. 6. yargı paketi ve spor yasası tekliflerinin ise bu yasama yılı bitmeden Haziran ayından önce kanunlaştırılması planlanıyor. Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu konusundaki çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Yapılacak yeni düzenlemeyle spor kulübü yöneticilerinin kulüp veya spor anonim şirketlerini zarara uğratmaları halinde yeni yaptırımlar öngörülürken, spor kulüplerinin aşırı borçlanmalarının önüne geçilmesine dönük önlemlerde yasa teklifinde yer alacak. Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifinde menajerlikle ilgili düzenlemeler de yer alacak.

Engellilerin ÖTV indirimli araçları için yasa teklifi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, engellilerin ÖTV’den istisna şekilde araç alabilmesi amacıyla 2021 yılı için belirlenen 330 bin 800 TL olarak belirlenen üst sınırın, döviz kurlarındaki artış dikkate alınarak kaldırılmasını istedi.

Gürer, verdiği yasa teklifinde engellilerin ÖTV’den istisna araç alabilmesi amacıyla 2021 yılı için belirlenen 330 bin 800 TL’lik sınırın, 30 Ağustos 2020 tarihli ÖTV zammı dikkate alınarak güncellenmesi gerektiğini, güncelleme yapılmadığı takdirde 2017 yılında kaldırılan 1600 cc’lik motor hacmi kararının bir anlam taşımayacağını belirterek, “Kanundaki araç satın alma üst sınırındaki artış oranları ÖTV artışlarının çok gerisinde kaldığından engelliler ve ailelerinin ihtiyaç duyduğu; yerden yüksek ve geniş, ileri sürüş güvenliği ve donanımları içeren araçların fiyatları artan döviz kuru ve ÖTV artışı kaynaklı olarak 330 bin 800 TL’nin çok üzerinde bulunmaktadır. Bu sebeple engellilerin alabileceği araçlar için fiyat sınırlandırılmasının kaldırılması gerekmektedir” dedi.