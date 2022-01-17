Meclis bu hafta ekonomi yasaları için çalışacak

Meclis bu hafta ekonomi ağırlıklı bir gündemle toplanacak. Memurdan emekliye geniş kesimleri ilgilendiren, ekonomi ve iş dünyasının beklediği düzenlemeleri içeren iki ayrı yasa teklifi kanunlaştırılacak.

Bugün Meclis Plan Bütçe Komisyonu toplanarak, enflasyon muhasebesinin 2023 yılı sonuna ertelenmesi ile TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında, kurumların 31 Aralık 2021 itibarıyla bilançolarında yer alan yabancı paraları TL’ye çevirerek en az üç ay vadeli olarak TL mevduat ve katılma hesabında tutmaları halinde, kurumlar vergisi muafiyeti sağlanmasına ilişkin kanun teklifini görüşecek. Teklifinin daha sonra Genel Kurul gündemine alınarak bu hafta kanunlaştırılması bekleniyor.

Meclis Genel Kurulu, 18 Ocak Salı günü geçtiğimiz hafta görüşmeleri yarım kalan memur ve emekliye ek zammı da içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.

Yasa teklifinde kur korumalı TL mevduatının yasal altyapısı oluşturulurken, BOTAŞ’a bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak, il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlemesi konusunda yetki veriliyor.

Ayrıca, bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısının yüzde 30’a çıkarılması, müteahhitlere 2021 yılının son 6 ayı için fiyat farkı verilmesi de kanun teklifinde yer alıyor. Teklifin görüşmelerine 11. maddeden devam edilecek.

Karma Komisyon HDP’li Güzel için toplanacak

Meclis Anayasa-Adalet Karma Komisyonu, öldürülen bir PKK’lı teröristle çekilen fotoğraflarının ortaya çıkması sonucu dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel için, 20 Ocak Perşembe günü toplanacak.

HDP’li vekille ilgili iki ayrı dosyanın öne çekilerek gündeme alınması bekleniyor. Karma Komisyon bünyesinde bir hazırlık komisyonu kurulacak. Komisyon bir ay içinde karar verecek, bu süreç içerisinde Güzel’in Karma Komisyon’da savunma hakkı bulunuyor. Komisyonun dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar vermesi durumunda, dosya TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek, oylanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli, geçtiğimiz hafta grup toplantılarında Meclis’te terörist görmek istemediklerini ifade etmişlerdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de HDP’li Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy vereceklerini açıkladı.