Meclis ekonomi mesaisi yapacak…

Meclisin önümüzdeki iki hafta, hafta sonu da çalışarak 4 ayrı kanun teklifini yasalaştırdıktan sonra tatile girmesi planlanıyor. Meclis, 7 Temmuza kadar ek bütçe kanun teklifi, askerlik kanun teklifi, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren torba teklif ile kamuoyunda dezenformasyon kanunu olarak bilinen Basın Kanunu değişikliğini görüşecek.

AK Parti’nin, yaptığı planlamaya göre; 28 Haziran Salı günü gündemine ek bütçe kanun teklifini alacak. Bütçe görüşmeleri 29 Haziran Çarşamba günü tamamlanacak. Daha sonra yoklama kaçağı ve bakaya durumunda olanlara bedelli askerlik imkanı sağlayan Askeri Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine geçilecek.

Bugün Meclise sunulacak olan ağırlıklı olarak ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren ekonomi torba teklifi komisyon sürecinin tamamlanmasının ardından Meclis Genel Kurul gündemine gelecek. Geçtiğimiz hafta görüşmeleri ertelenen tartışmalı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine 4 Temmuz Pazartesi günü başlanacak.

Basın Kanunu teklifi gelecek hafta boyunca ele alınacak. Söz konusu teklifin yasalaştırılmasının ardından Meclisin 1 Ekime kadar tatile girmesi bekleniyor. AK Parti, milletvekillerinden planlanan çalışma takviminin aksamadan yürümesi ve Kurban Bayramından önce çalışmaların tamamlanabilmesi için Meclis çalışmalarına aksatmadan katılmalarını istedi.

Fındık çalışma grubu Tarım Bakanı ile buluşacak

Bu yıl fındıkta gerçekleşecek rekolte ve belirlenecek fiyat başta üretici, sanayici ve ihracatçı olmak üzere tüm paydaşlar tarafından merakla beklenirken, TBMM’de AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk’ün başkanlığında kurulan Fındık Çalışma Grubunun önümüzdeki günlerde Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile bir araya gelmesi planlanıyor.

TBMM Fındık Çalışma Grubu ilk toplantısını 6 Haziran’da fındık üreticisi Düzce, Giresun, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Zonguldak illerinin milletvekillerinin katılımıyla yaptı. Milletvekillerinin öneri ve tespitlerinin değerlendirildiği toplantıda 2021 yılı sezonunda uygulanan alım politikaları ile 2022 yılı hasadı öncesi fındık üreticilerinin talep ve beklentileri değerlendirildi.

Toplantıda ortaya konan tespitlerin Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile paylaşılması ve Kabineye iletilmesine karar verildi. Komisyonun bu hafta ikinci kez bir araya gelmesi, daha sonra milletvekillerinin önerilerinden oluşan raporu Tarım ve Orman Bakanına iletmesi bekleniyor.