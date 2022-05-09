Meclis, kadın ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi için mesai yapacak

Ramazan Bayramı nedeniyle ara verdiği çalışmalarına 10 Mayıs Salı günü yeniden başlayacak olan Meclis, gündemine kadın ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifini aldı. Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin kanun teklifi ile kadınlara yönelik hem yaralama hem de kasten öldürme eylemlerinde cezalar artırılacak.

İyi hal indirimi kalkacak, ısrarlı takip konusu da ilk defa Türk Ceza Kanunu'nda müstakil bir suç olarak düzenlenecek. Böylece ısrarlı takip, kadına tacizin farklı bir versiyonu olarak müstakil suç olarak düzenlenip, bu suça 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Ayrıca suç çocuğa, ayrılık kararı alınan veya boşandığı eşe karşı işlenirse ya da mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu terk etmesine, değiştirmesine yol açarsa, hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula, iş yerine yaklaşmama tedbiri verilen kişi tarafından işlenirse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin yeni önlemlerde teklifte yer alıyor.

Hekimlerin tedavi uygulamaları sonrası karşılaştıkları hekim hatalarına karşı gerekli yasal güvence ve destekler sağlanacak. Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında ya da görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu da Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında katalog suçlara dâhil edilecek.

Sanayi Komisyonu, İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini Çarşamba günü görüşecek.

Seçim güvenliği komisyonu ikinci toplantısını yapacak

Altılı masa toplantılarında kurulması kararlaştırılan sandık güvenliği komisyonu ikinci toplantısını bu hafta yapacak. Bayramdan öncesi gerçekleştirilen ilk toplantıda seçim güvenliği konusunda komisyonun yürüteceği çalışmanın çerçevesini belirlendi, yol haritası çizildi. 11 Mayıs’ta yeniden bir araya gelecek olan Komisyon, yaptığı çalışmalarla ilgili olarak liderlere her ay düzenli olarak bilgi verecek.

Altı siyasi partinin genel başkanlarının 29 Mayıs’ta Gelecek Partisi’nin ev sahipliğinde gerçekleştireceği dördüncü toplantıya da komisyon tarafından bir rapor sunulacak. Seçim güvenliği komisyonunda altı siyasi partiden birer genel başkan yardımcısı görev alıyor.