Meclis kamudan iş alan müteahhitleri konuştu ‘tasfiye hakkı’ verilmesini istedi

Ocak ayında Meclisten geçen, müteahhitlere fiyat farkı verilmesini sağlayan ancak kamu müteahhitlerinin talep ettiği tasfiye hakkının yer almadığı yasal düzenleme, yeniden tartışma konusu oldu. CHP’nin kamudan iş alan müteahhitlere ilişkin verdiği önergeyle konu Meclis Genel Kurul gündemine taşındı.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, kanun çıkarken, 6 aylık periyot için fiyat farkının hiçbir anlam ifade ettiklerini hatırlatarak, “Ben her gün onlarca müteahhitten telefon alıyorum. Bana söyledikleri şu: ‘İktidar bizi idam sehpasına çıkardı, boynumuza ipi geçirdi, geriye bir tek tabureyi çekmek kaldı. Bizim durumumuz bir idam mahkûmundan farksız.’ Tehlikenin farkında değilsiniz; müteahhitler batarsa alt taşeronundan ürün tedarikçisine, yüz binlerce inşaat işçisinden finans sektörüne kadar her sektörde büyük mağduriyetler yaşanacak” dedi.

“Kamu müteahhitlerine ilişkin çıkan son yasa hiçbir yaraya merhem olmadı” diyen İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 40 bin kamu müteahhidinin zor durumda olduğunu, kamu müteahhitlerine muhakkak tasfiye hakkının verilmesi gerektiğini söyledi.

Gerekli ek tedbirler alınmazsa, yaklaşık 1 milyon 300 bin kişinin olumsuz etkileneceğini söyleyen Yaşar, “Hükümetin verdiği yüzde 10 fiyat farkıyla müteahhitlerin işlerin altından kalkması mümkün değildir. Hiç olmazsa bu müteahhitlerimize bir tasfiye hakkı verin veya fiyat farkını tekrar gözden geçirin. Buradan uyarıyorum; müteahhitler batarsa yapamadıkları her işin devlete maliyeti en az 3 katı olur” dedi.

“Başka bir müteahhite devredebilirler”

AK Parti Grubu adına söz alan Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise eleştirileri yanıtlarken, pandemiyle birlikte emtia fiyatlarındaki artışı yaşandığını, Hükümetin bu kapsamda bir dizi önlem aldığını, bu çerçevede fiyat farkı düzenlemesi yapıldığını hatırlattı. Tüfenkci, “Tabii, bu yeterli mi, yetersiz mi; tartışılabilir ama esas itibarıyla, bu sözleşmelere devir imkânı da getirilmiş, isteyen müteahhit arkadaşlarımız, yapamayacağını düşünen arkadaşlarımız bir başka müteahhit arkadaşa devredebilir. Bu devirlerde de hiçbir kısıtlama getirmedik. Ayrıca, damga vergisiyle ilgili de düzenleme yaparak ‘Bu devirlerde damga vergisi alınmaz’ dedik. Eğer bu konuda düzenleme yapılması gerekirse zaten Meclisimiz ve Hükümetimiz bu noktada gerekli çalışmaları yapıyorlar, müteahhitlerin paralarını öncelikli olarak ödemeye çalışıyorlar, bu noktada her türlü tedbiri alıyorlar” dedi.