Meclis karşılıksız çekte hapis cezasını tartıştı

CHP’nin, verdiği araştırma önergesi ile karşılıksız çekte hapis cezası Meclis gündemine bir kez daha taşındı. Çekte 2012’de kaldırılan hapis cezasının 2016’da yeniden getirildiğini hatırlatan CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, hapis cezasının karşılıksız çek sayısını azaltmadığına dikkat çekti. 2009 yılını örnek gösteren Hamzaçebi, hapis cezası olmasına rağmen krizin de etkisi ile 25 milyon çekin 1 milyon 756 bininin karşılıksız çıktığını hatırlattı. “Çekte hapis cezası var diye çekler karşılıksız mı çıkmıyor? Böyle bir şey yok” diyen Hamzaçebi, 2020 yılında düzenlenen 14 milyon çekin 194 binin karşılıksız çıktığını söyledi. Bir vatandaştan gelen mesajı da kürsüden okuyan Hamzaçebi, “Anayasamız diyor ki: ‘Hiç kimse sözleşmeden doğan bir yükümlülüğünü yerine getirmemiş olmaktan dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.’ Hiçbir Avrupa Birliği ülkesinde böyle bir düzenleme yok. Böyle bir hapis cezası hukuka aykırıdır, vicdana aykırıdır” dedi. İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, hapis cezası ile hem borçluların hem de alacaklıların mağdur olduğunu, devletten alacağı olan firmaların da alacağını tahsil edemediği için borcunu ödeyemediğini söyledi. Yaşar, “İnsanları hapse mahkum ederek herhangi bir şeyi tahsil etme imkanı çok zayıf. Biz bırakalım dışarıda hiç olmazsa alacaklarını ve borçlarını takip etme fırsatı yakalasınlar ki alacaklıları da mağdur olmasın” diye konuştu. HDP Bitlis Milletvekili Celadet Gaydalı, Çek Kanunu’nda defalarca değişiklik yapılmasına rağmen sorunun çözülemediğini belirterek, “Hapis cezasının amacı, borcun ödenmesine teşvik etmek ama reel anlamda çok da bir anlamı yok. Çünkü borcunu ödemeyecek ya da ödeyemeyecek kişiyi ne kadar içeride tutarsanız tutun bunun bir karşılığı olmuyor. Aynı zamanda, Anayasa açısından da sorun teşkil etmektedir” dedi.

DENGEYİ KURACAK BİR SİSTEMİ TARTIŞALIM

Genel Kurul’da son sözü alan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, çekle ilgili yapılan yasal düzenlemeleri hatırlatarak, iş dünyasından gelen görüş ve talepler doğrultusunda hapis cezasının kaldırıldığını, 4 yıllık bir uygulama sonrası yine iş dünyasından gelen ‘çeke güven azaldı’ yönündeki görüşler ve talepler doğrultusunda yeni bir yasal düzenlemeye gidildiğini anlattı. Tunç, “2016’da Çek Kanunu’nun 5’inci maddesinde çek bedelinin karşılıksız kısmı kadar adli para cezasını yeniden kanunlaştırdı yani 2009’daki eski duruma gelmiş olduk. Burada dengeyi kuracak sistemi hep birlikte görüşmemiz lazım. Meclis’in bu sorunu ortadan kaldıracak, alacaklıyı da borçluyu da düşünecek bir düzenleme yapacak kabiliyeti her zaman vardır” dedi.