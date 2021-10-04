Meclis, Paris İklim Anlaşması'nı bu hafta onaylayacak

1 Ekim Cuma günü açılan TBMM, Paris İklim Anlaşması'nı bu hafta onaylayacak. Türkiye’nin 2016 yılında imzaladığı ancak onaylamadığı Paris İklim Anlaşması'nın uygun bulunduğuna ilişkin yasa teklifi 5 Ekim Salı günü Dışişleri Komisyonunda, 6 Ekim Çarşamba günü ise Genel Kurulda görüşülerek Meclis onay süreci tamamlanacak. Yasa teklifinin gerekçesinde “Ülkemiz, coğrafi konum olarak iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarından en fazla etkilenecek bölgelerden biri olan, Akdeniz makroiklim kuşağında yer almaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından Paris Anlaşması’nın onaylanması, anlaşmanın hedeflerine ulaşılması ve bu hususta küresel işbirliğine dahil olması bakımından önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi. AK Parti milletvekilleri tarafından verilen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine 5 Ekim Salı günü Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda başlanacak. Mükelleflerin vergiye uyumlarını gözeten, vergi güvenliğini artıran, vergi uygulamalarında öngörülebilirliği sağlayan değişikliklerin yer aldığı yasa teklifi basit usulde vergilendirilen yaklaşık 850 bin esnafın kazançlarını gelir vergisinden muaf tutan düzenleme ile dikkat çekiyor.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için 3 toplantı

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi 5 Ekim’de Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışması için üçüncü toplantısını yapacak. Mecliste gerçekleştirilecek üçüncü toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün ile DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu katılacak. 5 Ekim’de yapılacak toplantı öncesinde CHP, hafta sonu yaptığı Abant kampında güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini rapor olarak milletvekillerine sundu. DEVA Partisi’nin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisi ise bugün Genel Başkan Ali Babacan tarafından kamuoyuna açıklanacak. Yeni yasama yılının ilk grup toplantıları da 5 ve 6 Ekim tarihlerinde toplanacak.