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  4. Meclis RTÜK seçimi yapacak, MKEK ile 4. Yargı Paketi’ni kanunlaştıracak

Meclis RTÜK seçimi yapacak, MKEK ile 4. Yargı Paketi’ni kanunlaştıracak

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

Temmuz ayında çalışma kararı alan Meclis 29 Haziran Salı günü, 3 RTÜK üyeliği için seçim yapacak. AK Parti, seçilecek iki üye için eski AK Parti Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş, RTÜK’te araştırmacı olarak görev yapan Mete Hacıarifoğlu, BengüTürk TV Sunucusu Alptekin Deniz İyigün ile Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Karataş’ı aday gösterdi. MHP Basın Danışmanı Deniz Güçer ile MHP TBMM Grubu Danışmanı Mustafa Yiğit’in isimlerini bildirdi. Özelleştirme tartışmalarının yaşandığı Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’nun anonim şirket olmasına ilişkin teklifin Milli Savunma Komisyonu’ndaki görüşmelerine bugün 8. maddeden devam edilecek. Kanun teklifinin komisyonda kabul edilmesinin ardından hızla Genel Kurul gündemine alınarak bu hafta kanunlaştırılması planlanıyor. Teklif ile 1 milyar 200 milyon lira sermayeli Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE A.Ş) kurulacak. 4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine de bu hafta başlanılması planlanıyor. Teklifl e boşanmış eşe karşı işlenen suçların cezaları artırılıyor. Ayrıca, COVID-19 salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlülerin izinli sayılmalarına ilişkin süre, 30 Kasım 2021’e kadar uzatılabilecek. TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu’na bu hafta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sunum yapacak.

AK PARTİ’DE İSTİŞARE TOPLANTILARI SÜRECEK

30 Haziran Çarşamba günü AK Parti Grubu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. AK Parti’de pandemi nedeniyle ara verilen ve geçtiğimiz hafta yeniden başlatılan istişare toplantılarının bu hafta da devam etmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta yapılan istişare toplantısında 57 milletvekili ile bir araya geldi. CHP’nin güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması bugün Merkez Yürütme Kurulu’nda, 30 Haziran’da ise Parti Meclisi’nde (PM) ele alınacak.

 

 

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