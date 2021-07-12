Meclis tatil öncesi torba teklif ile Turizm Teşvik Kanun teklifini görüşecek

Meclis Genel Kurulu’nda bu hafta Turizmi Teşvik Kanunu’nda değişiklik yapan teklif ile ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren torba teklifi görüşecek. Geçtiğimiz hafta Meclise sunulan 18 Kanun ve 2 KHK’da değişiklik yapan torba teklif bugün Plan Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak, ardından hafta içi Genel Kurul gündemine indirilerek kanunlaştırılacak. Teklif ile 30 Nisan 2021 tarihine kadar olan ödenmeyen çeklerin onda bir bedeli 30 Haziran 2022 tarihine kadar ödenecek. Kalan kısmının 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödenmesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyeti bütün sonuçlarıyla ortadan kalkacak. Teklifl e kambiyo mevzuatına göre farklı alanlarda yapılan düzenlemeler ve bu alanlarda çalışacak firmalara yönelik olarak mali güç tespiti, piyasaya giriş izni vb. her türlü denetim yapılabilmesine yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yetki tanındı. Tütün üreticilerine Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yetki belgesi alma zorunluluğunda süre 1 Ocak 2022’ye ertelendi. Bu hafta Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de kanunlaştırılacak. Teklife göre, denize kıyısı bulunan konaklama tesisleri ve plaj işletmelerinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan turizm işletme belgesi almaları zorunlu olacak. Bu belge alınmadığı takdirde işletmelerin faaliyetleri sona erdirilecek. Kruvaziyer liman, yat limanı, rıhtım ve iskele gibi deniz turizmi işletmeleri de yine bakanlıktan işletme belgesi alarak faaliyetlerine devam edebilecek. Teklif ile lüks kampçılığın geliştirilmesine yönelik olarak da yasal alt yapı oluşturuluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görülen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya turizm merkezlerinde, özel sektör katılımıyla “turizm hizmetleri yönetim birlikleri” kurulacak.

Liderler grup toplantısında gündemi değerlendirecek

Bu hafta tatile girmesi beklenen Mecliste liderler 4. yasama yılının son grup toplantılarını yapacak, AK Parti 14 Temmuz Çarşamba günü toplanacak. CHP, MHP ve HDP grup toplantılarının 13 Temmuz Salı, İYİ Parti Grup toplantısı 14 Temmuz Çarşamba günü toplanacak. Liderler tatil öncesi gündeme ilişkin mesajlarını verecek.