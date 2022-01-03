Meclis yılın ilk mesaisini stokçular için yapacak

Meclis, yeni yılda mesaisine stokçulara ceza artırımı getiren kanun teklifi ile başlayacak. 4 Ocak Salı günü çalışmalarına başlayacak olan Meclis Genel Kurulu’nda, stokçulara verilen cezalarda 50 bin lira olan alt sınırı 100 bin liraya, 500 bin lira olan üst sınırı 2 milyon liraya çıkaran yasa teklifi görüşülecek.

Teklifte, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve TCDD’ye ait limanlarda işletme süresi 49 yıldan az süreli olan limanlarda davalardan vazgeçilmesi şartıyla işletme süreleri 49 yıla kadar uzatılacak. Kanun teklifi yasalaştığında, TOBB Kanunu’na göre, üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların, Birliğe olan aidat borçları asılları ile Sigortacılık Kanunu uyarınca TOBB'a ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarına ilişkin alacaklarda, 31 Aralık 2023'e kadar icra ve iflas takipleri duracak.

AK Parti’nin Meclis Başkanlığı’na yeni yıl öncesi verdiği öğretmenliğin, kariyer meslek haline getirilmesini öngören Öğretmenlik Meslek Kanun teklifinin bu hafta Milli Eğitim Komisyonu’nda ele alınması bekleniyor. Yasa teklifine göre, meslekte 10 yılını tamamlayanlar uzman öğretmen olacak, maaşları bin lira artacak. Başöğretmen unvanı alanların maaşlarında ise 2 bin TL artış sağlanacak. Öğretmenlerin ek göstergelerini 3600’e çıkaran düzenleme ise 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. TBMM Plan Bütçe Komisyonunda 5 Ocak Salı günü Türkiye Varlık Fonu’nun 2020 yılı denetim raporları görüşülecek.

Ekonomi teklifi Meclise sunulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik tedbir paketinde yer alan ve yasal düzenleme gerektiren konuları içeren yasa teklifi bu hafta Meclise sunulacak. Kur korumalı TL vadeli mevduatta, TL birikimlerinin bu mevduata yönlendirilmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın oluşturacağı yasal altyapı, ihracatçı firmalara kurumlar vergisinde bir puanlık indirim, müteahhitlere fiyat farkı ödenmesine ilişkin düzenleme kanun teklifinde yer alacak.

Kanun teklifinde Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) yüzde 25 olan devlet katkısının 5 puan artırılarak 30 puana çıkartılması, elektrikte olduğu gibi doğalgaz faturalarında da tüketime bağlı olarak kademelendirmeli sisteme geçilmesine ilişkin düzenlemelerin yer alması bekleniyor. Doğalgazdaki kademelendirmenin, elektrikteki uygulamadan farklı olarak, iklim şartları dikkate alınarak bölgelere göre farklılaştırılması öngörülüyor.