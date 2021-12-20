Meclis yılın son mesaisini enerji, asgari ücret ve stokçulukla ilgili yapacak

12 gün süren bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Meclis yılın son mesaisini asgari ücret, enerji ve stokçulukla ilgili düzenlemeleri içeren 3 ayrı kanun teklifi için yapacak. Elektrikte TRT payının kaldırılması ile elektrik faturalarında kademeli sistemi getiren, çok tüketenin yüksek bedel ödemesini öngören sistemin yasal altyapısını oluşturan, elektrikli otomobilde şarj istasyonlarının kurulmasına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin oylaması 21 Aralık Salı günü yapılacak. Daha sonra Meclis Genel Kurul gündemine stokçuluk yapanlara 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar ceza verilmesini öngören kanun teklifi gelecek. Aynı kanun teklifinde 49 yıldan az süreli limanların işletme süreleri uzatılıyor. Muhalefet partileri limanlarda işletme sürelerinin ihalesiz uzatılmasına karşı çıkıyor. Teklifin kabul edilmesiyle oda ve borsa alacaklarında icra takip işlemleri 2023 sonuna kadar durdurulacak.

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 4253 lira olarak belirlenen asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasına ilişkin düzenlemeleri içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, bugün Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak. Kanun teklifi ile 2021 yılında oluşan gelir fazlasının, kamu kurumlarının bütçelerine eklenmesi konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. Teklifin komisyon sürecinin tamamlanmasının ardından Genel Kurul gündemine gelerek yılbaşından önce kanunlaştırılması hedefleniyor.

AK Parti’de yerel yönetimler toplantısı

AK Parti’li 804 belediye başkanı bu hafta kampa girecek. Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 22-24 Aralık tarihleri arasında Kızılcahamam’da yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı toplantı da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, yerel yönetimler ile ilgili sunum gerçekleştirecek. Toplantıda AK Parti'li belediyelerin çalışmaları ve yeni yol haritası masaya yatırılacak. AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş’un da katılacağı toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da belediye başkanlarına hitap edecek. 3 gün sürecek kampta Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Erkan Kandemir ve Hamza Dağ da sunum yapacak.