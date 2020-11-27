Meclis’te COVID-19’a karşı 17 maddelik öneri

COVID-19 salgınında artan vaka ve ölüm sayısı binlerce çalışanı bulunan Meclis’te yeni önlemleri gündeme getirdi. Hastalığa yakalanan milletvekili sayısı 100’ü geçerken, son günlerde hem milletvekillerinde hem de personelde artan vaka sayısı üzerine Meclis Sağlık Komisyonu toplandı.

Tüm siyasi partilerin uzlaşısıyla Meclis’te alınması gereken önlemleri içeren 17 maddelik bir önlemler paketi hazırladı. Öneriler, hem Meclis Başkanlığına hem de siyasi parti gruplarına sunuldu. 2021 yılı bütçe görüşmeleri nedeniyle yoğun bir mesai yapan Plan Bütçe Komisyonu çalışmalarını bugün tamamlayacak. Ancak 7 Aralık’tan itibaren bu kez Genel Kurul’da 10 sürecek yeni bir maraton başlayacak. Yoğun tempolu bu mesai öncesi Sağlık Komisyonunun önerdiği tedbirler çerçevesinde Meclis Başkanlığının yeni adımlar atması bekleniyor. Çalışmaların daha sağlıklı bir ortamda yürütülebilmesi için Sağlık Komisyonu’nun COVID-19 salgınına karşı TBMM Genel Kurulu ve yerleşkesinde alınmasını önerdiği tedbirler arasında Genel Kurul çalışma saatlerinin öne alınması, kanun teklifleri için, metin ve çalışma usulleri üzerinde mümkün olan en yüksek uzlaşı sağlanarak Genel Kurul çalışma sürelerinin azaltılması, Genel Kurul ve komisyon çalışmalarında, milletvekillerinin hatip dahil maskesini çıkarmadan bulunması ve konuşması yer aldı. Ayrıca, Meclise ait filyasyon ekibinin kurulması, ziyaretçi yasağının uygulanması noktasında taviz verilmemesi, seçim bölgelerinden dönen milletvekillerine test yaptırılmasının teşvik edilmesi, COVID şüphesi sebebiyle test yaptıran milletvekili ve personelin test sonucu elde edilinceye kadar izinli sayılması, milletvekilleri dahil tüm Meclis personeline HES kodu sorgulaması yapılması, Meclis’teki iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin hassasiyetle yürütülmesi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, periyodik toplantılarla COVID-19 pandemisi konusundaki gelişmeleri takip etmesi de öneri paketinde yer aldı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN GİRİŞİMLERDE BULUNULACAK

TBMM Sağlık Komisyonu “Sağlık çalışanları bakımından işçiler için COVID-19’un iş kazası, meslek hastalığı; memurlar için vazife maluliyeti olarak değerlendirilmesi konusunda ilgili girişimlerin gerçekleştirilmesi” önerisine de yer verdi.