Medikal sektörü alıcılarla buluştu

Kimya sektörü tüm sektörlerle iç içe düşünülmesi gereken ve her sektöre mamul veya yarı mamul ürün temin eden geniş bir alt sektör kümesini içerisinde barındırıyor. Medikal sektörü de bunlardan bir tanesi. Bu alt sektöre yönelik 47’ncisi düzenlenen Arab Health Fuarı da 24-27 Ocak 2022 tarihlerinde Dubai’de gerçekleştirildi. Fuar MENA bölgesinin en büyük, dünyada sektöre yönelik fuarların da ikinci büyük fuarı.

Bu yıl Türkiye fuara 13’üncü milli katılımını gerçekleştirdi. Milli katılım organizasyonu İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçı Birliği (İKMİB) tarafından yapıldı. Türk ürünleri milli katılımda 35, bireysel katılımda 103, toplamda 138 firmamız tarafından dünyanın dört bir yanından gelen alıcılarla buluşturuldu. Medikal sektöründe 91 ürün ve ürün grubunda ihracatımız 3.5 milyar dolar düzeyinde. Bu rakamla dünya genelinde 28 inci sıradayız.

Sektörün başat oyuncuları sırasıyla, Çin, ABD, Almanya, Hollanda ve Japonya. Bu beş ülkenin 2020 yılı ihracatları toplamı 314 milyar dolar seviyesinde. Türkiye’nin ihracatında ilk beş ülke ise sırasıyla Almanya, Irak, Slovenya, Çin ve ABD. 2021 yılında bu ilk beş ülkeye yapılan ihracat, sektörde yapılan toplam ihracatın yüzde 30’unu oluşturuyor. Katma değeri Türkiye ortalamasını oldukça üzerinde olan ve Covid 19 pandemisi ile birlikte stratejik olma özelliğini bize bir kez daha hatırlatan bu sektörümüzün dünya sıralamasındaki yerinin yükselmesi için bu tür faaliyetler oldukça önemli. Bu yıl önümüzde yine Dubai’de yarın başlayacak AEEDC Dişçilik Fuarı, ABD’de ilk kez yapılacak FIME Fuarı, Güney Afrika’da ilk kez yapılacak Africa Health Fuarı ve Nijeryada ilk kez yapılacak Medic West Fuarı var. Kimya sektörü 2021 yılını, bir önceki yıla göre yüzde 40’a yakın bir artışla 25,4 milyar dolarlık bir ihracat rakamı ile bitirdi. Bu yıl da sektörü yoğun bir faaliyet programı bekliyor.

Ülkeler için gelişmişliğin göstergelerinden biri olan sektörün ihracatının bu yıl da yükselen bir trendde seyredeceğini Ocak ayı rakamları da gösteriyor. Ayın ilk 28 gününde sektörün ihracatı yüzde 30,9 artışla 2 milyar 9 milyon dolar olarak gerçekleşti ve genel ihracatımız içerisindeki payı yüzde 13.3 oldu. Bu trendin yılın kalan kısmında sürmesi halinde sektörün 2022 yılını 30 milyar doların üzerinde bir rakamla kapaması ve ihracatımızda ilk sıraya oturması sürpriz olmayacaktır.