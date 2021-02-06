Medikal sektörü kan ağlıyor

Mustafa Servet DALTABAN - Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

2018 yılının ikinci yarısında yaşanan orantısız kur hareketleri sonrası piyasada ciddi bir kriz baş göstermişti. Özellikle döviz eksenli sektörler büyük oranda etkilenmiş, birçok şirket konkordato ilan etmek zorunda kalmıştı. Bu süreçte özellikle fiyatı döviz kuruna bağı güçlü olan medikal ve tıbbi cihaz sektörü de etkilenmişti.

2019 yılı birçok sektör için yaraların sarıldığı ve toparlanmaların yaşandığı bir yıl oldu. Faizlerdeki düşüş ve döviz kurundaki stabilite toparlanmayı hızlandırmıştı. Ancak bu kez de, birçok firmanın kamu alacak stoğunda birikmeler yaşanmaya başladı. Kamu ödemelerinde ciddi gecikmeler yaşanıyordu.

2020 yılı Mart ayı ile başlayan pandemi süreci ekonomik parametreleri tekrar etkilemeye başlamıştı. Genel olarak Şirketlerin Kamudan alacakları ciddi oranda birikmişti. Bu sektörlerin başında da Medikal sektörü geliyordu.

Medikal firmalar kamu hastaneleri ile sabit fiyat üzerinden 1.5-3 yıl süren sözleşmeler imzalamıştılar. 2018 yılı ve öncesinde imzalanan sözleşmeler %50-100 zararlarla tamamlandı. 2019-2020 yıllarında yaşanan zararların yanında firmaların hak edişlerin ödenmemesi firmaları ekonomik darboğazın ve iflasların eşiğine iyice yaklaşırdı. Kamu Hastaneleri ile imzalanan hizmet ve mal alım sözleşmelerinde, ödeme süreleri ortalama 120 gün olmasına rağmen firmalar, 365 günü aşan süredir hak edişlerini tahsil edemediler. Birçok firma hukuki kanallara başvursa da netice alamadı. Konu ile alakalı sıkıntılar TOBB ve ticaret sanayi odaları vasıtasıyla birçok defa Hükümet yetkililerine iletildi. Yeni Ekonomi Bakanımız Lütfi Elvan’nın sorunu birinci önceliğine alması ile sektörün bekleyişi, umuda dönmüş oldu.

Sonuç olarak medikal sektörün 2 yılı bulan kamudan alacakları için, %25 feragat etmesi koşulu ile alacaklarının ödenmesi yönündeki karar açıklandı. İki yıl içerisinde kârı eriyen, bankalara ciddi kredi faizleri ödeyen, zarar eden firmalar, bu kararı şaşkınlıkla karşıladılar. Hiçbir hukuki yönü olmayan bu karar neticesinde iflasın eşiğinde olan bazı firmalar durumu kabul ederek feragat da bulunsa da, birçok firma feragat yapmadı. Sağlıkta yeni ihale sistemi ile birlikte kurulan sağlık marketler ile DMO üzerinden yeni alım yöntemi geliştirildi. Bu yöntem, eski alışagelmiş ihale yöntemini bay-pas ederken sil baştan bir sistem oluşturuldu. Ancak medikal sektörün büyük kısmının kamudan alacakları sorunu hala devam ediyor. 2021 yılından önceki iki yıl için alacaklar bekliyor. Bu durum ölümü gösterip sıtmaya mecbur etme yöntemi ile çözülemez. Tacirin hakkı devletin teminatı altındadır. Mağdur şirketler, kamu alacaklarının bir an önce ödenmesini beklemektedir.