Mediterra Capital, Sancak ve Vargı’nın iki şirketini satın alıyor

Türkiye’de son dönemin en önemli yatırım şirketlerinden biri olan Hollanda merkezli Mediterra Capital, geçtiğimiz ay Dürümle Gıda’yı almıştı. Tavuk Dünyası, Terra Pizza, Lucky Fish, Söke Un gibi gıda alanında yaptığı yatırımlarla bilinen Mediterra Capital’in en fazla ilgi gösterdiği alanlardan biri de teknoloji ve yazılım.

Bu alanda da ACP, Logo İş Çözümleri, Mikro Ödeme, Mobiliz, Glasshouse gibi firmalarda yatırımları ve ortaklığı bulunan Mediterra Capital, önemli bir satın almaya imza attı. Bu satın alma işleminden önce biraz daha Mediterra Capital hakkında bilgi vermekte fayda var. Türkiye’de hızlı büyüyen şirketleri hedefleyen Mediterra Capital’in yatırımcıları arasında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Yatırım Fonu (EIF), Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Hollandalı kalkınma bankası FMO, dünyanın en büyük ikinci özel sermaye fonu yöneticisi Alpinvest, finans devleri Siguler Guff gibi kuruluşlar da bulunuyor.

Gelelim Mediterra Capital’in satın alma yaptığı şirkete. Bu firma sektörünün öncü isimleri olan Murat Sancak ve Murat Vargı gibi isimleri buluşturan MTS Teknoloji Yatırımları ve Kartek Holding. Mediterra Capital, MTS Teknoloji’nin yüzde 100’ünü, Kartek Holding’in ise yüzde 76’sını devralmak için masaya oturdu. Rekabet Kurumu’na başvuran taraflar ve işlem, önümüzdeki günlerde incelenecek ve onay alacak. Anlaşma sağlanırsa, Mediterra, sahibi olduğu Lüksemburg merkezli birimi olan Fintech Solution S.a.r.l adlı fon ile MTS ve Kartek’in yönetim koltuğuna oturacak.

Diğer ortaklar Murat Vargı ve Hollandalı Revo Capital

Türkiye’de son yıllarda adından sıkça söz ettiren Sancak Ailesi’nin yönettiği MT Holding, geçen yıl ödeme sistemleri çözümleri sunan Cardtek’in ana hissedarı olmuştu. Cardtek’te yüzde 54’lük hisse alan MT Holding, bu satış sürecini de sahibi olduğu MTS Teknoloji Yatırımları üzerinden yapmıştı.

2001 yılında kurulan Cardtek’in 300’den fazla çalışanı bulunuyor. MasterCard, FIS, Deutsche Telekom, UniCredit Group gibi global şirketlerle çalışan Cardtek’in Türkiye dışında ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde ofisleri bulunuyor. 230 milyon TL sermayesi bulunan Cardtek’in yüzde 24’lük hissesi ise Hollandalı Revo Capital ve Turkcell’in ortaklarından Murat Vargı’nın yönettiği MV Holding’e ait. 2005 yılında Murat Sancak tarafından kurulan MT Holding ise teknoloji ve sağlık alanında yatırımları bulunuyor. 9 şirkette 300 çalışanı olan MT Holding’in en dikkat çeken ürünü ise Vera Delta adlı yazarkasa POS cihazı.