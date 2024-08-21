  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ömer EKİNCİ
  4. Megap’tan çıkan dersler: Bu kış çetin geçecek

Megap’tan çıkan dersler: Bu kış çetin geçecek

Ömer EKİNCİ
Ömer EKİNCİ Dönüşüm Rotası omer.ekinci@desnet.com.tr

Borsada bir ilk yaşandı. Ana pazarda işlem gören şirket konkordato ilan etti. Mega Polietilen MEGAP işleme kapatıldı.

Yaz aylarındayız, etkisini pek hissetmiyoruz ama sonbaharda iliklerimize kadar hissedeceğimiz bir türbülansın içindeyiz.

Ne büyük, ne küçük hiçbir şirketin yeterince güvende olmadığı bir dönemi yaşıyoruz.

#MEGAP özelinde şirketin bilançosunu incelediğinizde, şirketin olağanüstü kısa vadeli borçlarına karşın hiç nakdinin olmadığı, bu nedenle de borçlarını ödeyemeyeceği net bir şekilde görülüyor.

Bu da bize şunu öğretiyor. Her zaman söylenegelen “Nakit Kraldır” sözü bugün artık ticaret hayatının görünmez anayasasının tartışmasız 1. maddesidir. Satış yapamayanlar, üretim hacmini dolduramayanlar değil nakit akış tablosunu doğru kurgulayamayanlar, tahsilatlarını yapamayanlar zorluk yaşayacak.

Vadeli çalışanlar müşterilerinin büyüklüklerine güvenmesinler. Bu dönemde, özellikle de Eylül Ekim aylarında hiç tahmin bile edilemeyecek ölçekte ve marka değerinde şirketlerin ödemelerinde vadeleri bir anda, emrivaki ile uzattığını göreceğiz.

Bir ders de buradan öğreniyoruz. İstediğiniz kadar geçmişiniz olsun, elbette ticarette güven önemli ama kendi yönetmediğiniz hiçbir şirkete tam olarak güvenmeyin, teslim olmayın. Çok sevdiğim bir söz var. Paranoyaklar uzun yaşar. Ticarette de, yatırım yaparken de temkinli olanlar, çok ince eleyip sık dokuyanlar bu krizi daha kolay aşacak.

Bir ders de borsa oyuncularına çıkıyor. Borcu öz kaynaklarından daha büyük olan şirketlere dikkat. Borsaya kote olup borcu özkaynağının 8 katı olan hisseler var. İlk 20 listesinde sonlara yaklaştıkça borç-özkaynak oranı 1’e yaklaşıyor.

Bir de büyük işletmelere iş yapan küçük üretici ve tedarikçilerin de konkordato gerçeğini hiçbir zaman ihmal etmemeleri gerekiyor. Ne kadar büyük bir müşteri olursa olsun riski dengeleyin, o müşterinin konkordato ilan etmesi durumunda ödemelerinizi alamayacağınızı bilin ve bu durum eğer sizi yıkacak, krize sokacak hatta batıracak gibiyse çok riskli bir ticaretin içindesiniz. Yani sadece MEGAP için değil, MEGAP tedarikçisi, alt yüklenicisi, MEGAP’a ürün ya da hizmet veren işletmeler için de zorlu günler. Yaz günlerini doğru değerlendirip şirketlerimiz için en kötüsüne hazır olacak şekilde senaryoları belirlemeliyiz.

Bu kış çetin geçecek.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Güney Kore’ye örnek alırken Kuzey Kore’ye dönüşmeyelim 08 Ağustos 2024
İş hayatında bonservis bedeli ve transfer uygulanabilir mi? 01 Ağustos 2024
Tembel girişimciler 29 Temmuz 2024
 İşletmeler dikkat! Bu da kurumsal sazan sarmalı 04 Temmuz 2024
Kripto varlık düzenlemesinin perde arkasında neler var? 28 Haziran 2024
Apple ve OpenAI evlendi: Yapay zekâ artık “içeride” 13 Haziran 2024
Hiçbir şirket ölmeye değmez 06 Haziran 2024
Erzincan’da 48 saat notları 23 Mayıs 2024
Kuver ve servis ücreti sarmalı 09 Mayıs 2024
Getir bi’ girişimcilik dersi 02 Mayıs 2024