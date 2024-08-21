Megap’tan çıkan dersler: Bu kış çetin geçecek

Borsada bir ilk yaşandı. Ana pazarda işlem gören şirket konkordato ilan etti. Mega Polietilen MEGAP işleme kapatıldı.

Yaz aylarındayız, etkisini pek hissetmiyoruz ama sonbaharda iliklerimize kadar hissedeceğimiz bir türbülansın içindeyiz.

Ne büyük, ne küçük hiçbir şirketin yeterince güvende olmadığı bir dönemi yaşıyoruz.

#MEGAP özelinde şirketin bilançosunu incelediğinizde, şirketin olağanüstü kısa vadeli borçlarına karşın hiç nakdinin olmadığı, bu nedenle de borçlarını ödeyemeyeceği net bir şekilde görülüyor.

Bu da bize şunu öğretiyor. Her zaman söylenegelen “Nakit Kraldır” sözü bugün artık ticaret hayatının görünmez anayasasının tartışmasız 1. maddesidir. Satış yapamayanlar, üretim hacmini dolduramayanlar değil nakit akış tablosunu doğru kurgulayamayanlar, tahsilatlarını yapamayanlar zorluk yaşayacak.

Vadeli çalışanlar müşterilerinin büyüklüklerine güvenmesinler. Bu dönemde, özellikle de Eylül Ekim aylarında hiç tahmin bile edilemeyecek ölçekte ve marka değerinde şirketlerin ödemelerinde vadeleri bir anda, emrivaki ile uzattığını göreceğiz.

Bir ders de buradan öğreniyoruz. İstediğiniz kadar geçmişiniz olsun, elbette ticarette güven önemli ama kendi yönetmediğiniz hiçbir şirkete tam olarak güvenmeyin, teslim olmayın. Çok sevdiğim bir söz var. Paranoyaklar uzun yaşar. Ticarette de, yatırım yaparken de temkinli olanlar, çok ince eleyip sık dokuyanlar bu krizi daha kolay aşacak.

Bir ders de borsa oyuncularına çıkıyor. Borcu öz kaynaklarından daha büyük olan şirketlere dikkat. Borsaya kote olup borcu özkaynağının 8 katı olan hisseler var. İlk 20 listesinde sonlara yaklaştıkça borç-özkaynak oranı 1’e yaklaşıyor.

Bir de büyük işletmelere iş yapan küçük üretici ve tedarikçilerin de konkordato gerçeğini hiçbir zaman ihmal etmemeleri gerekiyor. Ne kadar büyük bir müşteri olursa olsun riski dengeleyin, o müşterinin konkordato ilan etmesi durumunda ödemelerinizi alamayacağınızı bilin ve bu durum eğer sizi yıkacak, krize sokacak hatta batıracak gibiyse çok riskli bir ticaretin içindesiniz. Yani sadece MEGAP için değil, MEGAP tedarikçisi, alt yüklenicisi, MEGAP’a ürün ya da hizmet veren işletmeler için de zorlu günler. Yaz günlerini doğru değerlendirip şirketlerimiz için en kötüsüne hazır olacak şekilde senaryoları belirlemeliyiz.

Bu kış çetin geçecek.