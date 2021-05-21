MEGİP teşviklerinden kimler yararlanabilir?

İşverenlerin yararlanabileceği çeşitli vergi, SGK ve İŞKUR teşvik ve destekleri uygulanıyor. İŞKUR tarafından sunulan desteklerden birini de Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) Projesi oluşturmaktadır.

Mesleki eğitim ve beceri geliştirme işbirliği projesi (MEGİP): Proje kapsamında; iş dünyasının ihtiyacı olan nitelikli işgücünü hazırlamak için, 8 aya kadar mesleki eğitim kursları düzenlenecek, kursiyerlerin ücretlerini ve primleri devlet tarafından karşılanmaktadır.

MEGİP, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında iş gücü piyasasının talep edilen niteliklerde iş gücünün yetiştirilmesi için kamu-özel (şahıs ve tüzel kişilikler) sektör iş birliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitim ve kursları düzenleyerek istihdama katkıda bulunan bir eğitim protokolüdür.

Eğitime katılacak kursiyerlere; Kursiyer Zaruri Gideri, Genel Sağlık Sigortası, İş Kazası ve Meslek Hastalığı primleri İŞKUR tarafından karşılanmakta, böylece işverenlere 6 ay 10 güne varan ücret ve prim desteği sağlanabilmektedir.

En az 10 sigortalı çalışanı olan işverenlerin yararlanabildiği program kapsamında çalışan sayınızın %50’una kadar katılımcı talep edebilmek mümkündür.

Programdan yararlanmak için en az %50 istihdam taahhüdü verme ve katılımcıları en az program süresi kadar istihdam etme zorunluluğu bulunmaktadır.

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Şirketler için MEGİP katılım şartları

Belirtilen şartları sağlayan vatandaşlar programlara katılabilmektedir.

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan bağı veya eşi olmamak, Emekli olmamak, Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak, Program başlangıcından önceki son 1 gün uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak, İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,



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MEGİP projesinden yararlanan firmaların yükümlülükleri

- En az 10 kişilik düzenlenecek her bir kurs için en az 5 işçinin işe alma taahhüdü olmalıdır.

- Kursiyerlerin ulaşım hizmeti ve öğle yemekleri firma tarafından karşılanacaktır.

- Kursiyerler günde sekiz saat çalışabilir fazla çalışma durumunda fazla çalışma bedeli firma tarafından karşılanacaktır.

- Eğitim sonucunda kursu tamamlayan kursiyerlerin en az %50’si firmanız tarafından en az 6 ay müddetince istihdamı sağlanıp sigorta primi ödenmesi gerekmektedir.

- Kursiyerlerin seçimi firmanız talepleri doğrultusunda yapılacaktır.